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Первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района

Первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района
16+
Фото: "Татар-информ"
Решение было принято сегодня на заседании Совета района

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Марат Гафаров стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Дрожжановского района Татарстана. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета района.

- Идет естественная кадровая ротация. Президент Татарстана пригласил вашего главу для работы в правительство, - сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании.

Напомним, ранее стало известно, что новым министром экологии стал экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков.

Справка

Марат Гафаров родился в Зеленодольском районе. Работал в Госсовете РТ, в Аппарате президента РТ. Также работал в Нурлатском, Азнакаевском и Рыбно-Слободском районах РТ. С 2014 года занимал пост первого замглавы минтруда РТ.

 

Люция Кашапова, 10.02.2018, 13:44
Тэги: Назначения
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Комментарии

горожанин10 февраля 2018, 13:57
Что закончил? Если сельхоз,то справится. Самый престижный институт,или как там сейчас, академия. А придурки пусть идут на экономистов,юристов.
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Горожанин10 февраля 2018, 14:10
Посмотрим, как будет вести себя. Если коррумпирован, долго не протянет.
2
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Алекс10 февраля 2018, 14:18
Минтруд и зарипова это сборище лентяев и неучей
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Горожанин10 февраля 2018, 14:21
В рыбной не блестал
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Анастасия Ларина10 февраля 2018, 14:22
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник sunasty)
7
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Сын колхозников10 февраля 2018, 14:25
В Татарстане кузницей кадров для руководства районами является Чистопольский совхоз-техникум, окочившие заочно водители и трактористы . Для Республики - КСХИ(сельхозинститут), и, конечно, в единичных экземплярах-ветинститут. Остальные - для создания экономики...
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Герцог10 февраля 2018, 14:55
Рабочая ротация.
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ага10 февраля 2018, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
Минтруд и зарипова это сборище лентяев и неучей
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Чем конкретным занимается это министерство и что от него зависит?
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Горожанин10 февраля 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Что закончил? Если сельхоз,то справится. Самый престижный институт,или как там сейчас, академия. А придурки пусть идут на экономистов,юристов.
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Уже давно называется Казанский государственный аграрный университет, к вашему сведению
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Сын колхозников10 февраля 2018, 15:29
Если навоз завернуть оберткой "Аленушки", он шоколадной не становится. О, кейс, аграрник?
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Слушатель10 февраля 2018, 16:26
Очень жаль, что уходит Гафаров. Один из немногих порядочных людей в республике. Трудолюбивый и вежливый со всеми, не взирая на чины. Тащил на себе всю работу. Замену вряд ли найдут. Дрожжановскому району повезло.
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горожанин10 февраля 2018, 16:32
Ты смысл понял? Умник Хренов. Университет. Аграрный... Тьфу.
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Горожанин10 февраля 2018, 16:38
Каждый раз, когда читаю очередную новость о том, как в Татарстане чиновников пересаживают из одного кресла в другое и так по кругу, сразу вспоминаю игру в напёрстки. Там тоже по кругу лихо двигают туда-сюда, а суть одна :-D
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Горожанин10 февраля 2018, 16:39
А вы, друзья, как ни садитесь - все в музыканты не годитесь...
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American10 февраля 2018, 17:35
Не могу сказать о профессиональных качествах его ничего, но сам по себе, мужик не плохой, лично знаком с ним, на взяточника не похож
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Горожанин10 февраля 2018, 17:54
Главой района то больше можно украсть....
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СЭР!10 февраля 2018, 18:29
Ой как смешно все выглядит, живу и не понимаю этот кадровый бред татарстана, горшок похоже вообще не разбирается в кадрах
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Горожанин10 февраля 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Чем конкретным занимается это министерство и что от него зависит?
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Следит за тем чтобы безработные лишний раз в центр занятости не обращались и не портили статистику
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Горожанин10 февраля 2018, 19:27
Сельхознавоз , так называли студенты и преподавателей , свой Сельхозинститут.
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Горожанин10 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Не могу сказать о профессиональных качествах его ничего, но сам по себе, мужик не плохой, лично знаком с ним, на взяточника не похож
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Да они все в кругу семьи и близких друзей вроде вполне хорошие, адекватные люди. Но как садятся в кресло руководителя - все, сразу крыша съезжает...
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