Первый замминистра труда РТ стал главой Дрожжановского района

Решение было принято сегодня на заседании Совета района

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Марат Гафаров стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Дрожжановского района Татарстана. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета района.

- Идет естественная кадровая ротация. Президент Татарстана пригласил вашего главу для работы в правительство, - сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании.

Напомним, ранее стало известно, что новым министром экологии стал экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков.

Справка



Марат Гафаров родился в Зеленодольском районе. Работал в Госсовете РТ, в Аппарате президента РТ. Также работал в Нурлатском, Азнакаевском и Рыбно-Слободском районах РТ. С 2014 года занимал пост первого замглавы минтруда РТ.