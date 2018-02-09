В Татарстане дети отравились в школьном бассейне

В Альметьевске трое учеников отравились в школьном бассейне. Об этом сообщили родители школьников в соцсетях, пишет «Вечерняя Казань».

ЧП произошло 7 февраля.

- Трех девочек увезли в больницу из-за повышения хлорки в бассейне. Оказывается, компьютер подачу хлора регулирует, во время урока сброс произошел, сбой, видно, какой-то, - написала мама одного из учеников.

После инцидента бассейн временно закрыли. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, ведомство намерено обратиться в суд с ходатайством о закрытии школьного бассейна.

- Сейчас дети чувствуют себя хорошо. Проведена проверка, результаты которой отправлены в Казань, - рассказали в Роспотребнадзоре по РТ.