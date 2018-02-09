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В Татарстане дети отравились в школьном бассейне

В Татарстане дети отравились в школьном бассейне
16+
Фото: "Вечерняя Казань"

В Альметьевске трое учеников отравились в школьном бассейне. Об этом сообщили родители школьников в соцсетях, пишет «Вечерняя Казань».

ЧП произошло 7 февраля.

- Трех девочек увезли в больницу из-за повышения хлорки в бассейне. Оказывается, компьютер подачу хлора регулирует, во время урока сброс произошел, сбой, видно, какой-то, - написала мама одного из учеников.

После инцидента бассейн временно закрыли. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, ведомство намерено обратиться в суд с ходатайством о закрытии школьного бассейна.

- Сейчас дети чувствуют себя хорошо. Проведена проверка, результаты которой отправлены в Казань, - рассказали в Роспотребнадзоре по РТ.

Люция Кашапова, 10.02.2018, 10:46
Тэги: Дети
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Комментарии

Димон10 февраля 2018, 10:59
А у остальных учеников все в порядку? Странно.
3
3
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Горожанин10 февраля 2018, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
А у остальных учеников все в порядку? Странно.
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А остальные знали, что пить воду из бассейна нельзя.
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1
21
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Миша Карпов10 февраля 2018, 11:31
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
5
0
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Горожанин10 февраля 2018, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
А у остальных учеников все в порядку? Странно.
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другие ученики не пили воду из бассейна! :-D
0
4
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Горожанин10 февраля 2018, 11:41
Оборудование проверить, отремонтировать.

Бассейн-то через суд зачем закрывать?
Сотрудники роспотребнадзора решили свое существование оправдать? Лучше бы на маленьких рынках порядок навели, грязь, вонь, мыши и крысы бегают..
0
8
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Горожанин10 февраля 2018, 12:00
Эти трое еще и желтый снег едят, небось
4
6
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Горожанин10 февраля 2018, 12:05
закрыть бассейн? слишком жестко
0
4
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Горожанин10 февраля 2018, 13:14
На глазок хлорки насыпал, наверное, какой-нибудь дядя Вася-сторож.
1
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Горожанин10 февраля 2018, 13:18
Наверняка, сотрудники, обязанные следить за чистотой и обработкой воды в бассейне, не знают даже своих должностных обязанностей и инструкций.
0
3
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Горожанин10 февраля 2018, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
На глазок хлорки насыпал, наверное, какой-нибудь дядя Вася-сторож.
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Э-э-э,Уасю не трогай, а.
0
0
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Горожанин10 февраля 2018, 13:26
Самые ослабление дети отравились , !
0
2
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Веселый Гук10 февраля 2018, 13:30
Не пейте воду из басейна,это не вкусно.
0
0
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Анастасия Ларина10 февраля 2018, 14:10
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник sunasty)
2
0
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Горожанин10 февраля 2018, 15:30
Зато поноса не будет, хлорка всё дезинфицирует
1
0
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Виктор Тарасов10 февраля 2018, 17:03
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
0
0
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Горожанин10 февраля 2018, 18:43
Минут десят вдушевой почувствуйте и струю и напор наплыв воды.есть правила нельзя спешить.не торопясь на заплыв и на дистанцию.лучше конечно начинать в семье.мухаметзянов икрам.
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