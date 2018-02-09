Стало известно, какие футбольные сборные поселятся в Татарстане во время ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список баз 32 команд-участниц ЧМ-2018 в России. Об этом сообщается на сайте федерации.

Так, сборная Австралии будет проживать на базе «Ак Барса» и тренироваться на стадионе «Трудовые резервы». Команда Японии будет также проживать в Казани и тренироваться на базе «Рубина».

А вот игроки сборной Колумбии будут жить в горнолыжном комплексе «Казань» в деревне Савиново, а тренироваться на стадионе «Свияга».

Отметим, что ряд других команд будут жить и тренироваться в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном, Краснодаре, Анапе, Саранске, Воронеже и других городах.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА запретила во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России проносить на стадионы селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.