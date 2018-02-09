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Стало известно, какие футбольные сборные поселятся в Татарстане во время ЧМ-2018

Стало известно, какие футбольные сборные поселятся в Татарстане во время ЧМ-2018
16+
Фото: ProKazan.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список баз 32 команд-участниц ЧМ-2018 в России. Об этом сообщается на сайте федерации.

Так, сборная Австралии будет проживать на базе «Ак Барса» и тренироваться на стадионе «Трудовые резервы». Команда Японии будет также проживать в Казани и тренироваться на базе «Рубина».

А вот игроки сборной Колумбии будут жить в горнолыжном комплексе «Казань» в деревне Савиново, а тренироваться на стадионе «Свияга».

Отметим, что ряд других команд будут жить и тренироваться в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном, Краснодаре, Анапе, Саранске, Воронеже и других городах.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА запретила во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России проносить на стадионы селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.  

Люция Кашапова, 09.02.2018, 18:51
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2018, 19:04
А в мирном стадион для кого строят?
0
0
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Горожанин09 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
А в мирном стадион для кого строят?
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Для меня.
0
0
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Горожанин09 февраля 2018, 19:27
А немцы ?
0
0
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Горожанин09 февраля 2018, 19:29
Какие немцы? Почему немцы?
0
3
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ол09 февраля 2018, 19:30
я так понял топор и гвоздодер с собой взять можно
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
А немцы ?
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А немцы как туземцы
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
А немцы ?
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Немцы уже в 45-м капитулировали...
0
6
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 20:12
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Какие немцы? Почему немцы?
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0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 21:55
игроки сборной Колумбии будут жить в горнолыжном комплексе «Казань» в деревне Савиново

им походу много понадобится этого... колумбийского :-D
0
2
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Горожанин09 февраля 2018, 22:33
В ответ на комментарий пользователя
Какие немцы? Почему немцы?
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Не смешно...
1
0
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Горожанин09 февраля 2018, 23:49
Когда же так, о своём народе заботится уже начнут? А? Редиски.
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Горожанин09 февраля 2018, 23:51
В ответ на комментарий пользователя
Для меня.
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Головка ты, от.. уя!
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Горожанин10 февраля 2018, 00:47
В ответ на комментарий пользователя
Головка ты, от.. уя!
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От xyя?
0
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Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2018, 00:48
Грабеж автосервисов в прошлом! Любые царапины на машине легко удаляться своими руками, узнал из блога http://renumaxone.blogspot.ru Сам проверял, в использовании проще простого, 10 минут и царапин как не было! Стоит копейки, а экономит тысячи!
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Костя Уваров10 февраля 2018, 01:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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горожанин10 февраля 2018, 07:30
Не Савиново,а Савино. Верхнеуслонский район.
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