В Казани осудили сотрудницу банка, которая крала деньги у клиента через мобильный банк

В Казани осудили 20-летнюю сотрудницу банка Елену Пичугину, которая крала деньги у клиента через мобильный банк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что в марте 2016 года девушка, работая на должности консультанта в одном из банков Казани, во время обслуживания клиента в тайне от него, подключила через устройство самообслуживания услугу «Мобильный банк» на имя клиента.

- Таким образом, девушка неоднократно снимала деньги со счета клиента. Ущерб превысил 190 тыс рублей, - говорится в сообщении.

Свою вину Пичугина признала полностью. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.