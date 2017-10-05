Ожидается, что это произойдет к осени этого года

К осени этого года обновленную трассу Казань-Челны покроют сетью камер «Автодория», вычисляющих среднюю скорость. Об этом сообщил экс-начальник ГИБДД РТ, а ныне глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

По его словам самые короткие участки, где установлена эта система, составляет 1-3 км, а самый длинный размещен на Оренбургском тракте.

- Над увеличением расстояния с замером средней скорости в ГБУ уже работают. Мы ожидаем, что к осени этого года система покроет всю трассу Казань — Набережные Челны, - отметил Рифкат Минниханов.

При этом отмечается, что поднимать максимальную скорость с 90 до 110 км/ч не будут.

- Пока не будет все разделено, как на автобане, вопрос о повышении скорости стоять не будет. Выезжайте заранее, иначе вообще можете не приехать, - добавил он, передает «Бизнес Онлайн».

Кстати



Система «Автодория» представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для измерений скорости движения транспортных средств путем вычисления времени, за которое они преодолели расстояние между установленными вдоль дороги регистраторами.