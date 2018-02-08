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В Татарстане вдоль берегов Волги высадят 88 млн деревьев

В Татарстане вдоль берегов Волги высадят 88 млн деревьев
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Фото: http://eco.tatarstan.ru/

В Татарстане вдоль берегов Волги в рамках проекта оздоровления реки высадят 88 млн деревьев. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

- В Татарстане есть положительный опыт создания противоэрозионных защитных лесных насаждений. Их общая площадь на сегодняшний день составляет 57 тысяч га, - отметил теперь уже экс-министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.

Отмечается, что массовая высадка елей, берез, сосен, тополей должна спасти реку от грязных стоков и улучшить качество воды.

- Проект по оздоровлению Волги будет реализован министерством природных ресурсов и экологии РФ по поручению президента России Владимира Путина совместно с 17 субъектами РФ, - говорится в сообщении.

Напомним, что Волга считается одной из крупнейших рек на Земле и самой длинной в Европе. Длина Волги составляет 3530 км.

 

Люция Кашапова, 08.02.2018, 18:02
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2018, 18:08
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 18:21
В Займище все по вырубали...теперь сажать будут?
1
15
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Горожанин08 февраля 2018, 18:22
Ох! Кому то заказ привалил хороший! Метровый саженец березы рублей 500 стоит? Если все засадить березой это 44 миллиарда! Есть за что побороться!:-D
Лучший комментарий
0
23
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Горожанин08 февраля 2018, 18:24
Это и будет оправдание... Мол одну вырубили... 5 посадили...
0
12
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Горожанин08 февраля 2018, 18:24
Шарлатанством попахивает. Накуя лезть туда, где природа сама решила, что и как? Денег девать некуда? Или пока дают, под сомнительные проекты, надо ''освоить ''?
1
19
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Горожанин08 февраля 2018, 18:45
Береза и тополь... первое - аллерген, от второго пожары.
4
3
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ГОРОЖАНКА08 февраля 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Береза и тополь... первое - аллерген, от второго пожары.
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Это основной вид деревьев в средней полосе России. Вы считаете себя умнее матушки -природы?
3
4
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Горожанин08 февраля 2018, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
Это основной вид деревьев в средней полосе России. Вы считаете себя умнее матушки -природы?
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Дуб ты. Какой еще ''основной вид. в средней полосе ''? В средней полосе преобладают смешанные леса и нет никакого преобладания.
0
8
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Горожанин08 февраля 2018, 19:07
Молодцы, представляю как сейчас радуются по всей России нудисты
0
2
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Веселый Гук08 февраля 2018, 21:05
Поздно уже,Волга давно превратилась в помойку,ее уже не спасешь.
1
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правдоед08 февраля 2018, 21:30
точно 88 миллионов ？！ вы себе представляете это количество？это ж на 100 лет работы минимум！одна бригада озеленения в день может посадить не более 20 саженцев, сезон посадки длится максимум четыре месяца, т.е. за год одна бригада не более 1600 саженцев, ну пусть работает даже 100 бригад постоянно непрерывно (！！) , это им на 550 лет работы！ Там все нормально у людей, кто эти планы выставляет？
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
Береза и тополь... первое - аллерген, от второго пожары.
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Тополь может и аллерген, слабое дерево, растет высоко, но падает легко. Говорят его с кукурузой затащили. Но береза вполне благородное дерево, все березовыми вениками парятся от души, не жалуются. Да и вообще древесина куда уходит неизвестно, только в икее из натурального только сосна, как пластеин.
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 21:58
В ответ на комментарий пользователя
Шарлатанством попахивает. Накуя лезть туда, где природа сама решила, что и как? Денег девать некуда? Или пока дают, под сомнительные проекты, надо ''освоить ''?
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Уже залезли, когда плотины построили. Ни Волга, ни Кама не имели такой ширины.
0
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Горожанин08 февраля 2018, 21:59
В Казани посадили несколько тысяч деревьев при Ильсуре Метшине ,которые в основном высохли без полива. Посади поменьше , но ухаживай побольше ! Деньги народные , на ветер , МЭР не бросай ! Я много в молодости , на субботниках посадил ,которые поливали и ухаживали дворники и жители , а сейчас Я очень старый дед ,
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2
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Горожанин08 февраля 2018, 22:08
В ответ на комментарий пользователя
точно 88 миллионов ？！ вы себе представляете это количество？это ж на 100 лет работы минимум！одна бригада озеленения в день может посадить не более 20 саженцев, сезон посадки длится максимум четыре месяца, т.е. за год одна бригада не более 1600 саженцев, ну пусть работает даже 100 бригад постоянно непрерывно (！！) , это им на 550 лет работы！ Там все нормально у людей, кто эти планы выставляет？
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Тут же не написано сколько лет их будут высаживать.
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Горожанин08 февраля 2018, 22:14
В ответ на комментарий пользователя
Тут же не написано сколько лет их будут высаживать.
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Может к тому времени я продам квартиру в Испании и приеду жить на мергасовский переулок. You never know.
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Горожанин08 февраля 2018, 22:28
Вам не кажется, что моя жизнь слишком коротка, для того чтобы чего-либо ждать?
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Горожанин08 февраля 2018, 22:55
В ответ на комментарий пользователя
точно 88 миллионов ？！ вы себе представляете это количество？это ж на 100 лет работы минимум！одна бригада озеленения в день может посадить не более 20 саженцев, сезон посадки длится максимум четыре месяца, т.е. за год одна бригада не более 1600 саженцев, ну пусть работает даже 100 бригад постоянно непрерывно (！！) , это им на 550 лет работы！ Там все нормально у людей, кто эти планы выставляет？
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ты видать не видел ни когда в школе трудовые лагеря летом , сам только за один день по 200 штук елей сажал
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Горожанин09 февраля 2018, 00:52
мда..
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Саня Максимов09 февраля 2018, 04:25
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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