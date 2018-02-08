В Татарстане вдоль берегов Волги высадят 88 млн деревьев

В Татарстане вдоль берегов Волги в рамках проекта оздоровления реки высадят 88 млн деревьев. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

- В Татарстане есть положительный опыт создания противоэрозионных защитных лесных насаждений. Их общая площадь на сегодняшний день составляет 57 тысяч га, - отметил теперь уже экс-министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.

Отмечается, что массовая высадка елей, берез, сосен, тополей должна спасти реку от грязных стоков и улучшить качество воды.

- Проект по оздоровлению Волги будет реализован министерством природных ресурсов и экологии РФ по поручению президента России Владимира Путина совместно с 17 субъектами РФ, - говорится в сообщении.

Напомним, что Волга считается одной из крупнейших рек на Земле и самой длинной в Европе. Длина Волги составляет 3530 км.