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В Казани девушка голодает из-за преступления, которого она не совершала?

В Казани девушка голодает из-за преступления, которого она не совершала?
16+
Фото: предоставлено Владимиром Голицыным
Портал ProKazan.ru о том, почему любой легко может стать виновником ДТП и как можно защитить себя от обвинений

В Казани 29-летнюю Регину Биккину подозревают в том, что она насмерть сбила мужчину в Авиастроительном районе, однако девушка уверяет, что никакого смертельного ДТП она не устраивала. По ее словам, правоохранительные органы пытаются повесить на нее вину другого человека. А пока Регина пытается доказать свою невиновность, ей приходится сидеть под домашним арестом и умирать с голоду.

Авария

ДТП со смертельным исходом произошло 26 октября 2017 года. На улице Гудованцева, после 12 часов ночи было обнаружено тело человека. Его нашел прохожий, который вызвал полицию.

На месте происшествия погибший лежал лицом вниз. Позади него тянулся след крови, который заканчивался большим пятном в 3 метра в длину и 1,4 метра в ширину. Эти данные зафиксированы в материалах дела. Всего на теле погибшего найдено 86 повреждений.

Уголовное дело

В подозрении в смертельном наезде задержана 29-летняя Регина Биккина. В тот вечер она подвозила подругу домой. Она признает, что действительно проехала по лежащему на дороге мужчине правой стороной автомобиля, однако он уже был сбит.

Адвокат Владимир Голицын настаивает на дополнительном расследовании. Как видно на камерах видеонаблюдений, кроме автомобиля Биккиной этот же участок до нее проезжали еще два автомобиля: некая легковушка с кузовом «хэтчбэк» и «Мерседес Гелендваген». Однако следователь решил не искать предыдущих автовладельцев, а сделать упор на единственно найденном водителе.


Фото места происшествия на следующий день после аварии и примерная схема положения погибшего и следов крови на асфальте

- Марка первой машины непонятна, видно только, что с кузовом «хэтчбэк». За ним проехал «Мерседес», а затем уже машина Регины, которая проехалась по погибшему. Да, она подтверждает, что она переехала его правой стороной машины. Но что она могла там задеть? Руку? Ногу? А у погибшего страшные повреждения, у него голова раздавлена. На дороге осталось пятно в 3 метра в длину, 1,4 метра в ширину. Если человек здесь, а кровь там, то скорее всего, удар был здесь (см. схему), он ударился головой, пролежал там какое-то время, а затем его протащили 6,5 метров. Он проехал лицом по всему этому участку.


Камера магазина зафиксировала последние минуты жизни пешехода. После того, как он скрылся за поворотом, за ним проехали три автомобиля. Последний - автомобиль Регины Биккиной

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что на один и тот же участок дороги две первые машины потратили разное время.

- На этот участок дороги в 120 метров первый автомобиль потратила 30 секунд. Джип на это же расстояние потратил 17 секунд. Вопрос: почему первая машина потратила в два раза больше времени на преодоление одного расстояния? Потому что у первой был тормозной путь! - считает адвокат Владимир Галицын.

Нестыковки

Приглашенный сотрудниками ГАИ понятой, который должен был присутствовать при осмотре места происшествия, находился там всего 30 минут. Как он пояснил, он видел всего лишь паспорт погибшего, расписался в протоколе и уехал.

С места происшествия были изъяты осколки машины. 31-го октября детали автомобиля поступают на экспертизу. И тут выясняется, что детали, которые по протоколу должны быть серого цвета и упакованы в коробку, на экспертизу поступили черными и в целлофановом пакете.

- В полиции объяснили это тем, что осмотр на месте происшествия проводился ночью, а детали были грязными, поэтому сначала казалось, что они серые. Но тогда возникает вопрос: а кто их успел помыть? Кроме того, те детали, которые поступили на экспертизу, сломаны. А на бампере всего две небольшие трещины. Эти части не могли сломаться, не повредив переднюю часть автомобиля. Это все равно что сломать человеку ребра, не повредив грудную клетку.

Фотография с места происшествия говорит, что потерпевший лежал лицом вниз, а судмедэксперт пишет, что он лежал лицом вверх.  А то, что погибший находился в 6 метрах от лужи собственной крови, следователь и вовсе считает неважным.

- Он вообще не понимает, что какое-то расследование надо провести. Потому что если чуть подумать, возникает вопрос: а причем она тут? А кто его здесь сбил? Кто протащил? Надо искать первого человека, а номера на камерах не прослеживаются. Следствию выгодно выставить все так, будто сделала это все она, - уверен Галицын.

Голод

Все время, пока идет следствие, Регина сидит под домашним арестом. Ей запрещено общаться с кем-либо кроме следователя, адвоката и врача, который следит за ее состоянием. У девушки нет родственников, она обеспечивала себя работая курьером. Но так как она не имеет возможности работать, у нее нет денег даже на продукты.

- Я голодаю, у меня кружится голова, - пишет Регина в своем заявлении, которое передала через адвоката. - Несколько раз падала в обморок, постоянно хочу кушать. Постоянно лежу, пью воду. Мясо я не ела уже 2 месяца. Мне трудно передвигаться по квартире.

Кроме себя самой у девушки в квартире есть собака и кошка. Голодают все. Подружки, как могут, передают с адвокатом продукты, соседи приносят животным отходы. Содержать подследственную просто некому.

- Я написал заявление, что человек впроголодь лежит дома. Единственные, кто ответил - это правозащитная организация из Москвы. Прокуратура, уполномоченный по правам человека - все молчат!

«Я бы тоже на нее повесил»

На тему расследования этого уголовного дела мы пообщались с нашим источником в правоохранительных органах. Как нам объяснил бывший следователь, формально силовики тут правы: есть авария, есть водитель, признающий, что наехал на пешехода.

- Я бы тоже на нее повесил. Других-то нет. Она наехала, она это признает. Может, он пьяный был. А был он уже мертвый или нет - это должна сказать экспертиза.

Правозащитница Эльза Нисанбекова считает, что девушку все-таки могут осудить, если эксперт дал заключение, что мужчина скончался в результате третьего наезда.

- Одно из определений преступления - это были ли виновные действия, - говорит Эльза Нисанбекова. - Виновные действия - это наезд. Но для вины нуже еще и умысел. Преступления без умысла - это преступления, совршенные по неосторожности. Скорее всего девушка будет осуждена, но без реального срока. Вообще очень странно, что если по человек трижды попал под автомобили, смертельным наезд оказался третьим. Но если эксперт говорит, что именно ее наезд оказался причиной смерти, а транспортное средство у нас является объектом повышенной опасности, то в любом случае он принимает на себя ответственность. 

В такую историю, когда на дороге лежит уже кем-то сбитый человек, по сути, может попасть каждый водитель. Как считает председатель федерации автовладельцев в Татарстане Рамиль Хайруллин, девушка могла бы доказать свою невиновность, если бы у нее был видеорегистратор.

- Единственный способ обезопасить себя - эт оиметь в машине видеорегистратор, - считает Рамиль Хайруллин. - Сегодня на дороги без него лучше не выезжать. Если бы у девушки в машине был регистратор, все сразу стало бы понятно. Я вообще рекомендую иметь в машине два записывающих устройства: спереди и сзади.

Что дальше?

Адвокат Владимир Голицын проводит собственное расследование обстоятельств происшествия. Он намерен развалить уголовное дело, а следователя привлечь к ответственности за халатность. Вчера Регину Биккину забрала из дома скорая помощь.

Ольга Плешкова, 22.02.2018, 09:56
Тэги: ДТП
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Комментарии

Димас люблю пивас22 февраля 2018, 10:05
"- Единственный способ обезопасить себя - эт оиметь в машине видеорегистратор, - считает Рамиль Хайруллин. - Сегодня на дороги без него лучше не выезжать. Если бы у девушки в машине был регистратор, все сразу стало бы понятно. "

Бред! Ну покажет видерегистратор, что тело на дороге не шевелилось, когда его переезжали ... чем это поможет?
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Горожанин22 февраля 2018, 10:06
полюционеры гордились, что дела раскрывают за один день. про качественное и объективное следствие видимо умолчали по причине его отсутствия.
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0
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Горожанин22 февраля 2018, 10:06
Она что слепая? Человек лежит на дороге, так надо было как будто специально по нему еще проехать и добить.
0
6
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Анвар22 февраля 2018, 10:10
"Гелик" похоже когото из удащщщливых.
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Горожанин22 февраля 2018, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
Она что слепая? Человек лежит на дороге, так надо было как будто специально по нему еще проехать и добить.
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Вот-вот. Если она не права надеюсь смягчат приговор. Но проехать по человеку это ненормально! А будь он жив. Как можно не заметить?!
"Она признает, что действительно проехала по лежащему на дороге мужчине правой стороной автомобиля, однако он уже был сбит."
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