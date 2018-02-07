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На проспекте Амирхана вырубили семь деревьев: там планируется построить новое кафе

На проспекте Амирхана вырубили семь деревьев: там планируется построить новое кафе
16+
Фото: народный корреспондент

В Казани на проспекте Амирхана вырубили несколько деревьев, об этом 5 февраля сообщил народный корреспондент портала Николай Сукатов. Подробности работ сообщили в пресс-службе мэрии города.

- На проспекте Фатыха Амирхана уничтожают зеленые насаждения под строительство нового неизвестного обьекта, - сообщил казанец.

По данным Комитета внешнего благоустройства на данном участке были вырублены семь аварийных деревьев. Деревья, находившиеся в удовлетворительном состоянии, не вырубались.

- Застройщику  выдано разрешение на строительство предприятия общественного питания, - отметили в мэрии.

ProKazan.ru, 08.02.2018, 15:50
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2018, 16:24
Деревья конечно ни туда ни сюда там стояли...но там же в двух шагах "Три Тополя", не хватает кафешек?
1
6
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эммм08 февраля 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Деревья конечно ни туда ни сюда там стояли...но там же в двух шагах "Три Тополя", не хватает кафешек?
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Даешь по новому кафе в каждый двор!
0
3
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Горожанин08 февраля 2018, 16:33
почувствуйте себя как в Челнах. тут на каждом углу строят то тц ,то кафе, то выставочный комплекс.
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 16:34
Ага, аварийные. Сколько на лапу дали, шаурмечники?
Лучший комментарий
0
12
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николай08 февраля 2018, 16:35
С начало старое летнее кафе сожгли , землю освободили и теперь новое кто то построит!!!
1
4
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Горожанин08 февраля 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
С начало старое летнее кафе сожгли , землю освободили и теперь новое кто то построит!!!
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Не сочиняйте, прям проделки мафии какие-то. Если старое кафе сгорело, то понятное дело, что землю продадут кому-то еще.
1
1
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Горожанин08 февраля 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Деревья конечно ни туда ни сюда там стояли...но там же в двух шагах "Три Тополя", не хватает кафешек?
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думаю, что застройщик сам решает что ему строить. Да и всегда можно сделать кафе лучше, чем у конкурентов. Это нормально на рынке, конкуренты могут и напротив открыться. И не одно кафе, а несколько)) А на фото как бы стоять деревья, к чему кипишь?
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Даешь по новому кафе в каждый двор!
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В каждый не нужно, но с другой стороны удобно, когда на районе есть хорошая кафешка и не нужно никуда ехать
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 16:42
Этих кафешек там полно. Превращают город в сплошной бетон, строяться некрасивые сооружения. А каждый пустырь, где есть хоть клочок зеленой травки, пора в красную книгу заносить.
1
5
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Горожанин08 февраля 2018, 16:45
Кафе в 5 метрах от АЗС, это норм?
0
4
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Горожанин08 февраля 2018, 16:45
Этим срусь ким лишь бы все живое уничтожить, даже цветы вытоптают и нас рут там , лишь рюмочную-кафе открыть, что бы за стакан синьки побыстрее нажраться и привратится в облеванно-обосранную мразь валяющуюся обосранными на улицах цивилизованной Татарской Казани !
8
4
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Горожанин08 февраля 2018, 16:48
А рецепт, как сделать живое дерево аварийным, конечно никто не знает....

Вместо "аварийного" нужно сажать живое дерево, а не кафе строить.
0
7
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Горожанин08 февраля 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Этих кафешек там полно. Превращают город в сплошной бетон, строяться некрасивые сооружения. А каждый пустырь, где есть хоть клочок зеленой травки, пора в красную книгу заносить.
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да зачем дряхлые деревья нужны? Ждать пока на голову упадут? Вон на днях в Москве дерево упало во время метели
5
0
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Горожанин08 февраля 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Деревья конечно ни туда ни сюда там стояли...но там же в двух шагах "Три Тополя", не хватает кафешек?
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Может социальная столовка?
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Этим срусь ким лишь бы все живое уничтожить, даже цветы вытоптают и нас рут там , лишь рюмочную-кафе открыть, что бы за стакан синьки побыстрее нажраться и привратится в облеванно-обосранную мразь валяющуюся обосранными на улицах цивилизованной Татарской Казани !
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Ты по ходу - точно из рюмочной пришел . Выпил там какой то гадости . Или что скорее - денег не хватило . Отсюда - злость , не сварение желудка и прочая шизофрения .
0
3
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Горожанин08 февраля 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Ты по ходу - точно из рюмочной пришел . Выпил там какой то гадости . Или что скорее - денег не хватило . Отсюда - злость , не сварение желудка и прочая шизофрения .
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Мнение срусь кого животного людям не интересно.
3
0
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Горожанин08 февраля 2018, 17:09
Этому застройщику не мешало бы кое-что поотрубать!>-(
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Ты по ходу - точно из рюмочной пришел . Выпил там какой то гадости . Или что скорее - денег не хватило . Отсюда - злость , не сварение желудка и прочая шизофрения .
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Это пишет что-то наподобие того придypка, которого недавно освободили и он на украину подался. Умом давно тронулся, на зоне еще отпетушили. Он пишет и за себя и кем-то другим притворяется. Может сам с собой переписываться.
0
3
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Горожанин08 февраля 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Ты по ходу - точно из рюмочной пришел . Выпил там какой то гадости . Или что скорее - денег не хватило . Отсюда - злость , не сварение желудка и прочая шизофрения .
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Не стоит поддаваться саботажу и анонимной провокации. Не замечайте. В жизни вы все замечаете? Сколько ступеней в подъезде помните?
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1
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Горожанин08 февраля 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Деревья конечно ни туда ни сюда там стояли...но там же в двух шагах "Три Тополя", не хватает кафешек?
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Были Три тополя, семь из них срубили)
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Горожанин08 февраля 2018, 17:26
— Замечательно!

Комиссия закончила осмотр космопорта марсианской базы и осталась довольна.

— Работа проделана отлично. Мы с чистой совестью можем выдать вам документ о приемке объекта.

Комендант базы заулыбался, мысленно вытирая пот со лба. Последнюю неделю он спал по два часа, устраняя и переделывая “недочеты и огрехи”. И тысячу раз проклял себя за подачу заявки на расширение.

— Постойте, - председатель комиссии, суровый дядька с залысинами, принюхался, - чем это у вас тут пахнет?

— Да ничем, вроде.

— Нет, нет. Я точно чувствую… Такой запах… У вас проводка сгорела?

Председатель громко задышал и, как собака, взявшая след, зигзагами пошел по холлу космопорта. Комиссия и сдающая сторона потянулись вслед за ним, перешептываясь и вздыхая.

Чебуреки

[^]
Administration

[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488




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[^]
insaider

5.02.2018 - 14:07
Статус: Online


Специалист широкого профиля

Регистрация: 19.01.13
Сообщений: 54764

Подозрительный запах привел председателя к четвертому шлюзу.

— Что это? - Переходя на ультразвук, взвизгнул он.

— Эм… Это? Ларек.

— Я вижу, что не слон! Вы с дубу рухнули? Что делает на Марсе, на самой современной базе человечества, ларек с надписью “Чебуречная”?

— Вах! - Из окошка ларька показалось усатое лицо - Зачем кричишь, дорогой? Сам не видишь? Ты же прочитал - чебуреки делает!

Председатель чуть не затрясся от злости.

— Вы тут с ума посходили? Какие еще чебуреки?

— Слюшай, самые вкусные! - Лицо нагло подмигнуло председателю, - Не кушал ни разу? Я тебе, дорогой, скидка сделаю! Как раз горячий пожарились.

Запах, дразнящий и аппетитный, теперь ощущала вся комиссия. Давно наступивший обед подсказывал людям, что усатый прав, и самые вкусные чебуреки делают именно здесь.

Председатель обернулся к коменданту.

— Объясните мне, что в космопорте делает этот… объект общепита? Вы, вообще, подумали о санитарных нормах? А этот жуткий запах!

— Понимаете, - несчастный комендант замялся, как девица на выданье, - так сложилось. Люди прилетают голодные, а организовывать отдельную столовую для них не хватило помещения. А тут нам поступило предложение от Рустама…

— Рустама, значит. Откуда он тут взялся?

— С Орбитальной.

— А туда он как попал?

Комендант, молча, развел руками.

По громкой связи раздалась трель, оповещая, что прибыл очередной рейс. Из шлюза повалил народ: ученые в белых комбинезонах, геологи в оранжевых жилетах, несколько пилотов с черными кейсами в руках. И вся толпа ринулась к Чебуречной. Усатая голова спряталась в окошке, к которому сразу же образовалась очередь.

— Вай! По два штука буду давать, - раздался глухой голос, - а то всем не хватит.

Председатель пытался подобрать подходящие слова возмущения и упустил момент. Комиссия переглянулась и бодрой рысцой бросилась занимать очередь.

От ларька к столикам в углу зала по одному отходили счастливцы с чебуреками. Золотистые пирожки были похожи на половинки солнца. Очередь быстро уменьшалась и председатель только глотал ртом воздух, не в силах пережить предательство коллег.

Наконец, перед ларьком никого не осталось. В окошке снова показался усатый и призывно замахал рукой. Лишь через минуту председатель сообразил, что загадочный Рустам завет его. Нацепив на лицо выражение крайнего возмущения, мужчина подошел к ларьку.

— На!

Волосатая рука впихнула председателю в ладонь чебурек, завернутый в салфетку.

— Последний тебе, дорогой. Самый вкусный, да!

И окошко захлопнулось.

Председатель почувствовал себя глупо, стоя с чебуреком в руке. Урны, выкинуть угощение, рядом не было. А желудок настойчиво напоминал, что завтрак был тысячу лет назад. Переборов себя, мужчина мужественно откусил.

Сок, много-много мясного сока. Нежное мясо и хрустящее тесто. Они коварно напали на председателя, взяли в плен и обратили в свою веру. Он прожил последние годы зря! Как можно было есть эти жуткие супы из тюбиков? А консервированное мясо? Картон! Сколько обедов, завтраков и ужинов было потрачено зря на еду из стандартного пайка?

Председатель, отвернувшись, тайком облизал пальцы, вытер рот салфеткой и подозвал к себе коменданта.

— Значит так. Документы я тебе подпишу. Завтра. Когда подготовишь проект типового объекта типа “чебуречная”. Согласуем его с лунной базой и добавим в стандартный план космопорта. И еще - обговори со своим этим, Рустамом. Нам нужны подготовленные кадры для работы в них. Пусть поищет среди знакомых.

Окошко открылось снова.

— Подходи, еще чебуреки пожарился!

Председатель хлопнул коменданта по плечу и встал в очередь первым.


Комендант тяжело вздохнул. Выспаться ему не доведётся и сегодня. А еще, надо было придумать: куда на следующей неделе спрятать “салон красоты”, когда комиссия будет принимать жилой комплекс.

©Александр Горбов
0
1
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Елена08 февраля 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Этим срусь ким лишь бы все живое уничтожить, даже цветы вытоптают и нас рут там , лишь рюмочную-кафе открыть, что бы за стакан синьки побыстрее нажраться и привратится в облеванно-обосранную мразь валяющуюся обосранными на улицах цивилизованной Татарской Казани !
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У Вас фобия...Сходите к врачу.
0
1
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Горожанинс08 февраля 2018, 17:56
Это нефобия ! А элементарно у Горбова шезефриния крепчает , скоро весна.
0
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Горожанин08 февраля 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
У Вас фобия...Сходите к врачу.
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они не признают это
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
У Вас фобия...Сходите к врачу.
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а где-то кому-то деревья гектарами...мешают
0
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Горожанин08 февраля 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
Может социальная столовка?
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Не надейся.
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