На проспекте Амирхана вырубили семь деревьев: там планируется построить новое кафе

В Казани на проспекте Амирхана вырубили несколько деревьев, об этом 5 февраля сообщил народный корреспондент портала Николай Сукатов. Подробности работ сообщили в пресс-службе мэрии города.

- На проспекте Фатыха Амирхана уничтожают зеленые насаждения под строительство нового неизвестного обьекта, - сообщил казанец.

По данным Комитета внешнего благоустройства на данном участке были вырублены семь аварийных деревьев. Деревья, находившиеся в удовлетворительном состоянии, не вырубались.

- Застройщику выдано разрешение на строительство предприятия общественного питания, - отметили в мэрии.