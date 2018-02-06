В Челнах мужчина выбросил 5-летнюю девочку из окна третьего этажа

В Набережных Челнах 34-летний мужчина выбросил 5-летнюю девочку из окна 3-го этажа, сообщили в Следственном комитете РТ.

По версии следствия, в ночь на 6 февраля Иван Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей, при этом у последней гостила 5-летняя внучка.

- В какой-то момент Никитин, будучи в нетрезвом состоянии, выбросил ребенка из окна, - сообщили в ведомстве.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Девочку доставили в больницу с переломом руки. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Причастность к совершению преступления Никитин признал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), расследование продолжается.