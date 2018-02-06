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В Челнах мужчина выбросил 5-летнюю девочку из окна третьего этажа

В Челнах мужчина выбросил 5-летнюю девочку из окна третьего этажа
16+
Фото: http://tatarstan.sledcom.ru/

В Набережных Челнах 34-летний мужчина выбросил 5-летнюю девочку из окна 3-го этажа, сообщили в Следственном комитете РТ.

По версии следствия, в ночь на 6 февраля Иван Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей, при этом у последней гостила 5-летняя внучка.

- В какой-то момент Никитин, будучи в нетрезвом состоянии, выбросил ребенка из окна, - сообщили в ведомстве.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Девочку доставили в больницу с переломом руки. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Причастность к совершению преступления Никитин признал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), расследование продолжается.

Элина Валеева, 07.02.2018, 14:33
Тэги: Происшествия, Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2018, 14:38
Если ты выдернешь волосы ты их не вставишь назад
И твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад B-|
0
8
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Горожанин07 февраля 2018, 14:42
Ублюдок конченый. Лет 10 дать строгого режима, за попытку убийства.
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1
56
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Горожанин07 февраля 2018, 14:51
при появлении полиции он не хотел покинуть помещение через окно или оказать сопротивление при задержании?!
1
11
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Горожанин07 февраля 2018, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
Ублюдок конченый. Лет 10 дать строгого режима, за попытку убийства.
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Только он ублюдок? А старуха, которая его привела в свой дом бухать, когда там ребенок? А родители, отправив ребенка не пойми кому с ночевой? Рожают ради мат.капитала, а потом в итоге в окно выкидывают.
1
42
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Горожанин07 февраля 2018, 15:16
Это сколько же сожительнице лет, если у нее внучка, а ему только 34 года?
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Горожанин07 февраля 2018, 15:26
Хана этому русскому на зоне
9
36
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Горожанин07 февраля 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Хана этому русскому на зоне
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А вы от пьяной,мерзкой срусь ни ожидали,что то другое ?
10
33
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Казаночка07 февраля 2018, 15:49
Да его самого нужно сбросить ..но только не с третьего ,а девятого этажа..пусть испытает все "прелести" полёта...
1
8
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Горожанин07 февраля 2018, 16:06
Из названия статьи сразу понял что идет разговор об урысе!(((
12
35
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Горожанин07 февраля 2018, 16:14
Фото подонка в студию. Чтоб знать от кого детей держат подальше.
0
3
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Горожанин07 февраля 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Фото подонка в студию. Чтоб знать от кого детей держат подальше.
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На всякий случай держите своих детей от любого срусь кого и других животных подальше.
8
30
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Горожанин07 февраля 2018, 16:53
Сам прыгнуть головой вниз Ибан в землю по пояс
0
1
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Димас люблю пивас07 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Из названия статьи сразу понял что идет разговор об урысе!(((
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Да уж! эти урысы одни алеоголики:-D
4
31
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Горожанин07 февраля 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Да его самого нужно сбросить ..но только не с третьего ,а девятого этажа..пусть испытает все "прелести" полёта...
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Да к сожалению дикая,пьяная срусь ня понимает только скотское отношение к себе. По другому с этими нелюлями - срусь кими по другому нельзя ! Иначе они принескт много горя и смертей нормальным цивилизованным Татарам и другим обычным людям кто хочет просто жить. Срусь ня вообщем дикари, кто не жалеет даже таких маленьких детей и у это срусь кой мрази ничего святого нету ! Почитайте комменты выше, сразу попытались спрыгнуть с темы что мол Татары тоже не святые вместого того что бы осудить этого срусь кого подонка ! И вся срусь ня такая...незря великие люди про срусь ню ничего хорошего никогла не говорили даже сами срусь кие мыслители призерали же свою срусь ню. Этот случай лишь в сотоый раз подтвердил,что срусь ня жто мрази,а не люди.
3
28
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Горожанин07 февраля 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Это никакой ни русский,типичный,советский совок каких я я встречал и 70е,и 80е,и 90-е годы;русские детей не бросают...
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Это типичный срусь кий уже именно из современной Срашки (ему 34 года,из которых он прожил большую часть своей жизни в рфии) и он такая же срусь кая мразь как и ты, кто шкодит ,а потом пытается вину переложить на других.
П.С.
Кстати именно срусь ня детей не только из окна бросает, но и в детских домах оставляет,так же как и своих стариков из дома выгоняет и младенцев на улицах замерзать оставляет. Срусь кие это мрази , но это ладно их проблемы, но главное они свою дикость привносят цивилизованным Татарам и другим народам...вот в чем проблема.
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Горожанин07 февраля 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Мне жаль ВАС...
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За то тебя олигофрена никому не жаль :-D
1
25
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Горожанин07 февраля 2018, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
пэдруллин или пэдобаев?
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Никитин.

Читай внимательно эту новость или уже боярышника нажрался,которого у Бори на Южке отнял , мразь ?
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20
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Горожанин07 февраля 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
чаплашское отродье)))
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Зачем так откровенно Андрюшка про свою мамку ? Или это она дала тебе профессию стоять на Южке ?
П.С.
Кстати,у тебя еще твоя мамка не сдохла от рака *изды ?
Если да,то покади могилку, моя свинья придет тула погадить - на могилку твоей мамки мрази подохшей от рака *изды.
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12
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горожанин07 февраля 2018, 17:58
срусь это русские что ли не поняла
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Горожанин07 февраля 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
срусь это русские что ли не поняла
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срусь кие это русские, короче эти два *овна одно и тоже
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6
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