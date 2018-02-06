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В Татарстане чиновникам хотят разрешить не отвечать гражданам, если вопрос им не понятен

В Татарстане чиновникам хотят разрешить не отвечать гражданам, если вопрос им не понятен
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Фото: Gossov.tatarstan.ru
Члены Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ поддержали этот законопроект

В Татарстане местным чиновникам собираются разрешить не отвечать на письма граждан, сути которых они не поняли. Такой законопроект обсудили накануне члены Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, сообщают "Аргументы и Факты".

- Если вопрос не ясен, то обратившемуся ответят, что рассматривать его заявление не будут. Конечно, 100-процент­ной уверенности, что перегибов не будет, нет. Но изменения нужны, - заявил зампредседателя комитета Рафил Нугуманов.

Похожим образом чиновникам разрешат отвечать на обращения по вопросам, которые уже рассмотрели в суде, и появится возможность отвечать на обращения не обратным письмом, а через официальный сайт ведомства (в случае, если вопрос касается неопределенного круга лиц).

- Не думаю, что это станет поводом для отписки, потому что такие вещи контролирует прокуратура, можно и в суд иск подать, - отметил Рафил Нугуманов.

Сейчас чиновники должны ответить гражданину в течение 30 дней после обращения.

Члены комитета поддержали законопроект и рекомендовали президиуму Государственного Совета РТ включить этот вопрос в повестку дня очередного заседания парламента.

N. Vildanov, 07.02.2018, 12:39
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2018, 12:40
Обленились совсем, бездари колхозные
4
100
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Горожанин07 февраля 2018, 12:50
Удобно придумали
2
50
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Хатуль Мадан07 февраля 2018, 12:50
- Откуда у вас дом за 50 млн при доходе миллион в год?
- Не понял вопроса. :-D
Лучший комментарий
1
113
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Горожанин07 февраля 2018, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Ты, видимо, не пробовал работать с людьми (горожанами, покупателями, клиентами).
Бывают такие кадры, которые двух слов связать не могут, но думают что все вокруг им должны
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Полностью согласен. Бывают ещё такие, которые кричат везде что имеют право на что-то, но законодательно это не прописано. Но всё равно ходят и кричат: "Я имею право!" (например, #яжемать и другие недоумки)
24
15
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Горожанин07 февраля 2018, 12:52
Т.е. местными чиновниками будут продолжать назначаться чьи-то родственники, не имеющие специального профильного образования, а то и вообще без образования, и не владеющие государственным языком России? Считаю, что те кто проталкивает такие законы должны сидеть в тюрьме.
1
47
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Горожанин07 февраля 2018, 12:55
Чиновники сами признали, что они олигофрены. ))
2
48
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Горожанин07 февраля 2018, 12:58
итэ я вапрос ваш нипонэл мине разрешаеся ниатвищать
1
30
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Александр Сергеевич07 февраля 2018, 13:03
Ну т.е если чиновник дебил , то он может и не работать...
2
29
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
серега07 февраля 2018, 13:10
языки отрезать всем,и закон сам по себе будет оправдан
0
3
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серега07 февраля 2018, 13:12
когда у татар суверенитет отнииут？
0
13
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оно07 февраля 2018, 13:15
моя твоя не понимать
0
15
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Горожанин07 февраля 2018, 13:18
В каком состоянии принимаются такие законы?!
0
21
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Герцог07 февраля 2018, 13:19
Но ведь иногда много пустых вопросов или лучше сказать вопросов на которые не будет найдено никакое решение. Например простой гражданин задаст такой вопрос :" В годы перестройки мы хотели еупить квартиру и копили всей семьей, но Борис Николаевич внезапно отпустил цену и наши деньги обесценились.Там на той советской сберкнижке было почти 12 тысяч советскими рублями.При нынешнем руководстве нам отдали 30000, но по теперешним ценам это одна зарплата и не купишь даже и метра жилплощади.То естт мы потеряли примерно 49 зарплат из 50. По нмивности мы думали что деньги там будут автоматически индексироваться по курсу золота и нам не надо волноваться и их покупательная возможность не зависит от времени и мы всегда можем купить квартиру.Может ли государство вернуть нам деньги по их реальной стоимости тех лет?" Ну что может ответить на примерно такой вопрос чиновник.Потому что ни он и никто ответить на этот вопрос не может.
13
5
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Горожанин07 февраля 2018, 13:30
хахахаах а на ком языке? пусть только поробуют, моментом разберемся..
0
1
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Горожанин07 февраля 2018, 13:32
В ответ на комментарий пользователя
когда у татар суверенитет отнииут？
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к 2020 году татасррстан не будет...
1
7
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Горожанинив07 февраля 2018, 13:35
У нас и с эвакуацией автомобилей сказали , что бы не было перегибов? Развесили знаки где надо и не надо. А ведь в ПДД четко прописано в каких случаях штраф , а в каких эвакуация
0
5
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Горожанинив07 февраля 2018, 13:39
Со мной друг служил из Сибири по национальности немец. Так он рассказывал, что в конце восьмидесятых они нашли в чулане немецкиую Дойче марку 1943 года. И им в банке поменяли по нынешнему курсу.
4
1
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Горожанин07 февраля 2018, 13:49
Если я не понял суть закона, то я за него не отвечаю тоже?
0
14
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Горожанин07 февраля 2018, 13:51
- Здравствуйте, когда построят дорогу?
- Мин бельмим
1
14
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Горожанин07 февраля 2018, 13:56
Моразм в правительстве все крепчает и прогрессирует - это уже диагноз.
0
12
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Горожанин07 февраля 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
Обязать русских учить татарский , чтобы понимали твари
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А не втащить ли тебя по морде?
3
15
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Горожанин07 февраля 2018, 14:05
Как говорил мудрый мой друг ху наный утричком.богатые сабы.аскаров доунат
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0
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Горожанин07 февраля 2018, 14:10
Скорее стало быть обрашение граҗданина.ведь просто так не кто и обрашаться и спрашивать и переспрашивать не будеть.есть наверное и закон и форма принятия и заявлений и обрашений граҗдан.вы удивляете.вы кому своим то избирателям что оибо возмоҗно и обешали и давали обешания.мухаметзянов икрам.спасибо.
3
0
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Горожанин07 февраля 2018, 14:12
Практоза такого болезни кончинам вашим не намечаеться.
0
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Горожанин07 февраля 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
когда у татар суверенитет отнииут？
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Ха, разве его давали? Ладно, поищу под кроватью и за холодильников посмотрю.....:-D
0
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Ананим07 февраля 2018, 14:25
Красавцы :-D
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Горожанин07 февраля 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
к 2020 году татасррстан не будет...
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К 2025 России не будет:-P
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Горожанин07 февраля 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Но ведь иногда много пустых вопросов или лучше сказать вопросов на которые не будет найдено никакое решение. Например простой гражданин задаст такой вопрос :" В годы перестройки мы хотели еупить квартиру и копили всей семьей, но Борис Николаевич внезапно отпустил цену и наши деньги обесценились.Там на той советской сберкнижке было почти 12 тысяч советскими рублями.При нынешнем руководстве нам отдали 30000, но по теперешним ценам это одна зарплата и не купишь даже и метра жилплощади.То естт мы потеряли примерно 49 зарплат из 50. По нмивности мы думали что деньги там будут автоматически индексироваться по курсу золота и нам не надо волноваться и их покупательная возможность не зависит от времени и мы всегда можем купить квартиру.Может ли государство вернуть нам деньги по их реальной стоимости тех лет?" Ну что может ответить на примерно такой вопрос чиновник.Потому что ни он и никто ответить на этот вопрос не может.
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может ответить: компенсации не будет
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Глаз народа07 февраля 2018, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Но ведь иногда много пустых вопросов или лучше сказать вопросов на которые не будет найдено никакое решение. Например простой гражданин задаст такой вопрос :" В годы перестройки мы хотели еупить квартиру и копили всей семьей, но Борис Николаевич внезапно отпустил цену и наши деньги обесценились.Там на той советской сберкнижке было почти 12 тысяч советскими рублями.При нынешнем руководстве нам отдали 30000, но по теперешним ценам это одна зарплата и не купишь даже и метра жилплощади.То естт мы потеряли примерно 49 зарплат из 50. По нмивности мы думали что деньги там будут автоматически индексироваться по курсу золота и нам не надо волноваться и их покупательная возможность не зависит от времени и мы всегда можем купить квартиру.Может ли государство вернуть нам деньги по их реальной стоимости тех лет?" Ну что может ответить на примерно такой вопрос чиновник.Потому что ни он и никто ответить на этот вопрос не может.
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Ответить на вопрос чиновники обязаны в любом случае, в установленные законом сроки. Иначе "перегибы обязательно будут". Если не поняли вопрос - то так и должны ответить, а не отделаться молчанием.

Тогда, за "непонимание" очевидных вопросов можно привлечь к ответственности, по крайней мере останется какойто след. А так, чиновники будут отправлять все неудобные вопросы в корзину.

Точнее, в корзину будут автоматически отправлять все, лишь изредка извлекая из нее удобные вопросы.
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3
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Горожанин07 февраля 2018, 15:06
Делают все хуже и хуже для народа
0
6
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Горожанин07 февраля 2018, 15:08
....... им что законы не писаны, что обязаны ответить в срок. Совсем берега попутали. Вовочкаааа, помоги найти управу на удащливых!!!!
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Горожанин07 февраля 2018, 15:09
Проказа напала на перетрудившихся чиновников Татарстана
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Герцог07 февраля 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
может ответить: компенсации не будет
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Значит украли, а всё демократия говорят,прозрачная экономическая политика-интересы народных масс... как много в этом зсуке кремлёвской трепетной заботы, о кой народ всегда слагал большие очень анектоды.
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Герцог07 февраля 2018, 16:14
Лучше Грефу или Путину честно сказать народу;"Компенсации не будет".
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мансур капустин07 февраля 2018, 16:28
правильно! а в конце по-усмановски: тьфу на тебя, дорогой заявитель
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татарчу07 февраля 2018, 17:08
Да по моему у чинуш ЛЮБОЙ ВОРОС НАРОДА , в лучшем случае вызываент не ПОНИМАНИЕ, если не сказать БОЛЬШЕ.
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