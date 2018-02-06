В Татарстане чиновникам хотят разрешить не отвечать гражданам, если вопрос им не понятен

Члены Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ поддержали этот законопроект

В Татарстане местным чиновникам собираются разрешить не отвечать на письма граждан, сути которых они не поняли. Такой законопроект обсудили накануне члены Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, сообщают "Аргументы и Факты".

- Если вопрос не ясен, то обратившемуся ответят, что рассматривать его заявление не будут. Конечно, 100-процент­ной уверенности, что перегибов не будет, нет. Но изменения нужны, - заявил зампредседателя комитета Рафил Нугуманов.

Похожим образом чиновникам разрешат отвечать на обращения по вопросам, которые уже рассмотрели в суде, и появится возможность отвечать на обращения не обратным письмом, а через официальный сайт ведомства (в случае, если вопрос касается неопределенного круга лиц).

- Не думаю, что это станет поводом для отписки, потому что такие вещи контролирует прокуратура, можно и в суд иск подать, - отметил Рафил Нугуманов.

Сейчас чиновники должны ответить гражданину в течение 30 дней после обращения.

Члены комитета поддержали законопроект и рекомендовали президиуму Государственного Совета РТ включить этот вопрос в повестку дня очередного заседания парламента.