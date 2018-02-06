Глава Нурлатского района Татарстана ушел в отставку

Президент РТ Рустам Минниханов предложил ему работу в правительстве

Глава Нурлатского района Татарстана Равиль Кузюров ушел в отставку, пишет «Татар-информ».

О своем уходе Кузюров сообщил сегодня в ходе заседания Совета района, в котором принял участие и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Отмечается, что 45-летний Равиль Кузюров покинул свой пост в связи с тем, что президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ему работу в правительстве РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава исполкома Тюлячинского района РТ Рустям Нуруллин покинул свой пост.

Справка



Равиль Кузюров родился в поселке Аксубаево. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Инженер-строитель-технолог». Пост главы Нурлатского района занимал с декабря 2013 года.