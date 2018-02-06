В Татарстане с начала зимы в пожарах погибли почти сорок человек

С начала зимы в Татарстане в 442 пожарах погибли 38 человек, 46 человек получили травмы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель Главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

- Число пожаров уменьшилось, однако увеличилось число погибших - на 3 человека, - отметил Трущин.

80 процентов всех пожаров происходят в жилых секторах, к примеру, 108 пожаров случились в многоквартирных домах и 88 пожаров в частных жилых домах.

Основными причинами пожаров становятся нарушения правил эксплуатации печного оборудования (153 пожара) и неосторожное обращение с огнем (132 пожара).

Для того, чтобы избежать пожаров, по словам Максима Трущина, необходимо в каждом жилом помещении установить автономные пожарные извещатели. В семи пожарах, которые случились в 2016 и 2017 годах, благодаря извещателям были спасены 18 человек, в том числе девять детей.