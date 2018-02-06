Более половины дворов Казани очистили от снега

Более половины дворов Казани - 65% - очистили от снега. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

По его словам, в городе трудятся около 3 тыс дворников, около 200 тракторов и снегоуборочных машин.

- Самые убранные территории — Азино-1, Московский и Ново-Савиновский районы. В остальных районах предстоит серьезная работа, - сообщил Курбанов.

Напомним, сегодня ночью Казань очищали от снега 79 дорожных рабочих и 509 единиц спецтехники. Мэр Казани лично оценил, как идет очистка города. Больше всего снега вывезли с улиц Абсалямова, Большая Красная, Воровского, Гагарина, Даурская, Ибрагимова, Горького, Р. Зорге, Кремлевская, Ленинградская.