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Более половины дворов Казани очистили от снега

Более половины дворов Казани очистили от снега
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Фото: ProKazan.ru

Более половины дворов Казани - 65% - очистили от снега. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

По его словам, в городе трудятся около 3 тыс дворников, около 200 тракторов и снегоуборочных машин.

- Самые убранные территории — Азино-1, Московский и Ново-Савиновский районы. В остальных районах предстоит серьезная работа, - сообщил Курбанов.

Напомним, сегодня ночью Казань очищали от снега 79 дорожных рабочих и 509 единиц спецтехники. Мэр Казани лично оценил, как идет очистка города. Больше всего снега вывезли с улиц Абсалямова, Большая Красная, Воровского, Гагарина, Даурская, Ибрагимова, Горького, Р. Зорге, Кремлевская, Ленинградская. 

Люция Кашапова, 06.02.2018, 16:37
Тэги: Погода
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Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин06 февраля 2018, 16:40
техники столько никогда не видел как вчера и сегодня. камазы туда сюда весь день
12
9
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Горожанин06 февраля 2018, 16:45
Около ершова, 8 вокруг и на тротуарах полная беда, но двор тщательно убран - благодарность нашим женщинам - дворникам!!!
Вдоль Вишневского, 3 вообще не пройти, а "Бахетле" даже для себя подъездные пути почистить не может - Муслиме все наплевать
1
16
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Ага06 февраля 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Живу в центре, у нас почистили! Щас понабегут с посёлков и будут ныть, что вывсеврети.
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Пока что ты ноешь, что кто-то должен "понабежать".
4
15
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Горожанин06 февраля 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Живу в центре, у нас почистили! Щас понабегут с посёлков и будут ныть, что вывсеврети.
Развернуть
У нас только дворники прошлись, как смогли. Много оставленных машин. Должен был мини-трактор приехать, но видел его только на проездных путях, дворы потом, видимо.
0
4
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Рустем06 февраля 2018, 16:54
Возле 70 школы нечищено.вчера для вида трактор проехал и все!
3
4
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Около ершова, 8 вокруг и на тротуарах полная беда, но двор тщательно убран - благодарность нашим женщинам - дворникам!!!
Вдоль Вишневского, 3 вообще не пройти, а "Бахетле" даже для себя подъездные пути почистить не может - Муслиме все наплевать
Развернуть
Татарстан - вся улица, по тротуару прошел трактор, но надо еще пару раз явно.
1
3
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Горожанин06 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
техники столько никогда не видел как вчера и сегодня. камазы туда сюда весь день
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активно убирают, тоже заметил, что не медлят. Нужно быстрей убрать, пока опять метель не началась или снегопад. Москва вообще несколько дней была парализована, вчера еще не убрано было
1
4
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Александр06 февраля 2018, 16:56
Фучика 94 - 96 весь двор вычистили, спасибо большое. Много работников, "барсик" и грейдер.
2
4
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Горожанин06 февраля 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Татарстан - вся улица, по тротуару прошел трактор, но надо еще пару раз явно.
Развернуть
про тротуары нужно не забывать, еще вчера спокойно доехал домой на машине
0
1
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Горожанин06 февраля 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Живу в центре, у нас почистили! Щас понабегут с посёлков и будут ныть, что вывсеврети.
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в центре нормально убрали, второстепенные улицы и трассы еще нужно чистить
0
4
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Горожанин06 февраля 2018, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Около ершова, 8 вокруг и на тротуарах полная беда, но двор тщательно убран - благодарность нашим женщинам - дворникам!!!
Вдоль Вишневского, 3 вообще не пройти, а "Бахетле" даже для себя подъездные пути почистить не может - Муслиме все наплевать
Развернуть
много проблем из-за частников которые не потрудились у себя убрать. большинство тротуаров в их собственности
0
7
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Горожанин06 февраля 2018, 17:10
Спасибо узбекам! Отлично поработали.
5
3
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Горожанин06 февраля 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Живу в центре, у нас почистили! Щас понабегут с посёлков и будут ныть, что вывсеврети.
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Прям распирает вас от жизни в центре вот счастье то!
2
12
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 17:15
На улице Голубятникова ни одного дворника во дворах не наблюдается. Вместо дороги - снежная каша, где тонут люди и машины
1
15
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Горожанин06 февраля 2018, 17:19
Чуйкова 31, дворник вчера утром пришел, посмотрел, сказал " Да ну на....й!" и ушел! Двор до сих пор не чишен, машина стоит второй день, выехать невозможно! Сегодня дворник тоже утром пришел,посмотрел и с такими же словами, ушел!!!!
Лучший комментарий
0
29
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Горожанин06 февраля 2018, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Живу в центре, у нас почистили! Щас понабегут с посёлков и будут ныть, что вывсеврети.
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На трассе кармашки для шлюх почистили .твой центр!
1
14
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
На улице Голубятникова ни одного дворника во дворах не наблюдается. Вместо дороги - снежная каша, где тонут люди и машины
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Короленко, Ибрагимова, Волгоградская во дворах месиво
0
15
Согласны с автором?
Димон06 февраля 2018, 17:29
Побежимова 53… Побежимова 37… Чуйкова 19… Фучика, солдатская Нечищено, пробовал заехать разгрузиться неполучилось. Много во дворах сегодня был, неодного не видел чтоб почистили
1
10
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Горожанин06 февраля 2018, 17:31
Сахарова 27 не то что тротуары проезды даже не прочистили,во дворе большая колея,все вокруг снегом завалено, пешком даже не пройти,зато соседний двор буквально в 50 метрах аж ,иначе и не скажешь,вылизан до асфальта,как будто у них снега совсем не было,чушь это все что они говорят!!!
2
5
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Горожанин06 февраля 2018, 17:31
Спецтехника во всю по городу работает. Дворы еще не все почистили, но улицы хорошо убраны, ездить можно без проблем
0
4
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Горожанин06 февраля 2018, 17:32
Разъезд Восстания, Серова, Блюхeра, Шамиля Усманова. Не то что трактора, дворниками даже не пахнет... со дворов не выехать, ни заехать...
0
5
Согласны с автором?
Александр Сергеевич06 февраля 2018, 17:35
Советский Приволжский кучи снега кругом нихрена
0
7
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Горожанин06 февраля 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Прям распирает вас от жизни в центре вот счастье то!
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всегда же чистят сначала центральные улицы, потом уже второстепенные. В этом и преимущество жизни в центре))
2
1
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Горожанин06 февраля 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Сахарова 27 не то что тротуары проезды даже не прочистили,во дворе большая колея,все вокруг снегом завалено, пешком даже не пройти,зато соседний двор буквально в 50 метрах аж ,иначе и не скажешь,вылизан до асфальта,как будто у них снега совсем не было,чушь это все что они говорят!!!
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если ваш двор не успели убрать, не говорите за всю Казань
10
1
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Горожанин06 февраля 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Татарстан - вся улица, по тротуару прошел трактор, но надо еще пару раз явно.
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тоже заметил, что хорошо убрали. Остальные тоже нужно активней убирать, хотя и так вся спецтехника задействована. Намело вчера прилично....
1
2
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 17:50
Наш двор проклятый, снег убирают в последнюю очередь, дороги так вообще не чинят, скоро прямо во дворе будем в ямы юани кидать, а оттуда товары с али будут вылетать
2
0
Согласны с автором?
Сын колхозников06 февраля 2018, 17:55
На улицах Восход и Баруда и конь не валялся. Тротуаров фактически нет... Тропа для одинокого. Жалко женщин с колясками. Жалко, что они летать не умеют...
1
7
Согласны с автором?
эммм06 февраля 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
На улицах Восход и Баруда и конь не валялся. Тротуаров фактически нет... Тропа для одинокого. Жалко женщин с колясками. Жалко, что они летать не умеют...
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надо им пропеллер к .... приделать
3
1
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 18:24
Продолжайте в том же духе! Нужно оперативно убрать все, что осталось. А то если опять начнется метель, то уже проблемно будет справиться.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Наш двор проклятый, снег убирают в последнюю очередь, дороги так вообще не чинят, скоро прямо во дворе будем в ямы юани кидать, а оттуда товары с али будут вылетать
Развернуть
чем писать тут такую бредятину, лучше позвонили в офис УК и потребовали разобраться с уборкой снега во дворе
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 18:39
Борисково проклятый район. Сам чистишь.
1
0
Согласны с автором?
98906 февраля 2018, 19:20
Азино - 1? Вагапова 5, даже фонари не работает, а уборке снега вообще молчу...
1
1
Согласны с автором?
***06 февраля 2018, 19:52
В Авиастроительном все дворы завалены!!! Ни дворников, ни техники не видно....
0
7
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 20:15
Всё и не краснеет. Бондаренко, Короленко,Ибрагтмова ж..па. Беломорская Побежимова, Чапаева, Челюсаина, О.Кошевого, Ак.Павлова, Ленинградская ж..па. Короче везде во дворах.ж..па.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
чем писать тут такую бредятину, лучше позвонили в офис УК и потребовали разобраться с уборкой снега во дворе
Развернуть
УК надо в СИЗО всех посадить. Поднять бухгалтерию и разбираться. Сибирь.от снега чистить, точно кого найдут. Можно целый эшелон из Татарстана отправить. Деньги по счет фактуре за уборку придомовых.территорий ежемесячно исправно собираются. И сумма немалая.
0
9
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Горожанин06 февраля 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Чуйкова 31, дворник вчера утром пришел, посмотрел, сказал " Да ну на....й!" и ушел! Двор до сих пор не чишен, машина стоит второй день, выехать невозможно! Сегодня дворник тоже утром пришел,посмотрел и с такими же словами, ушел!!!!
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Тоже самое во дворах по Амирхана 27, 31, все въезды во дворы не чищены
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 20:30
да чё этот снег убирать? скоро сам растает
1
0
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
На улице Голубятникова ни одного дворника во дворах не наблюдается. Вместо дороги - снежная каша, где тонут люди и машины
Развернуть
И на Декабристов 85, улицу Яруллина не чистили совсем.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
Разъезд Восстания, Серова, Блюхeра, Шамиля Усманова. Не то что трактора, дворниками даже не пахнет... со дворов не выехать, ни заехать...
Развернуть
И на Декабристов так же.
0
2
Согласны с автором?
Застрял в Сибири06 февраля 2018, 21:32
На Назарбаева дворниками даже не пахнет.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 21:37
В ответ на комментарий пользователя
И на Декабристов так же.
Развернуть
И Гагарина в том числе! Я уже занбался двор чистить вместо дворников!
1
1
Согласны с автором?
Дачник06 февраля 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Чуйкова 31, дворник вчера утром пришел, посмотрел, сказал " Да ну на....й!" и ушел! Двор до сих пор не чишен, машина стоит второй день, выехать невозможно! Сегодня дворник тоже утром пришел,посмотрел и с такими же словами, ушел!!!!
Развернуть
Дык может ему кидать снег некуда, он что его жрать должен?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 22:09
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-ochistili-ot-snega-okolo-65-dvorov/
Какой то заместитель председателя говорит о том, что УК Уютный дом - один из лучших в уборке дворов. Я то вижу из окна, как они двор трех домов вычистили, что аж слезы пробиваются от такой идеальной чистоты. САРКАЗМ естесственно. Ни пройти, не проехать, прочистили для галки под тракторный ковш проезд, все свалили на зеленую зону и свободное место на тротуаре, и ВСЕ!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 22:51
В ответ на комментарий пользователя
техники столько никогда не видел как вчера и сегодня. камазы туда сюда весь день
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на ул Татарстан у меня все почистили)) Живу там, ездил сегодня и все спокойно, без пробок, без каши на дороге
2
1
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 23:01
на ул Нариманова тоже нормуль все почистили, нет претензий. Но опять снегопад валит, поэтому опять всю ночь работать дорожникам
0
1
Согласны с автором?
Анвар06 февраля 2018, 23:14
В ответ на комментарий пользователя
на ул Татарстан у меня все почистили)) Живу там, ездил сегодня и все спокойно, без пробок, без каши на дороге
Развернуть
Эка тебя прет родимый. Таблетки не забывай пить.
1
3
Согласны с автором?
Витёк07 февраля 2018, 00:14
Беломорская 79, врачи скорой шли пешком по колени в снегу с проезжей части дороги через двор
1
0
Согласны с автором?
Витёк07 февраля 2018, 00:15
Проехать нереально, только вертолёт
1
1
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 02:07
В ответ на комментарий пользователя
Эка тебя прет родимый. Таблетки не забывай пить.
Развернуть
Да, беда совсем с уборкой снега. Тебя вот до психушки не довезли никак, видать перевозка застряла в снегу.
0
0
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сила крылов07 февраля 2018, 02:48
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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