В Казани осудили банду из Юдино, убившую беременную и еще четырех человек

В Верховном суде РТ огласили приговор по уголовному делу в отношении казанской банды «Казаевские» из микрорайона Юдино, которые убили беременную и еще четырех человек.

Так, суд приговорил Дмитрия Бикбулатова, Алексея Тарасова и Альберта Кошкина к 24 годам лишения свободы, Александра Бикбулатова и Сергея Бикбулатова к 18 годам лишения свободы, Андрея Морозова к 14 годам лишения свободы, сообщает МВД РТ.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строго режима.

Напомним, казанская банда «Казаевские» из микрорайона Юдино в конце 90-х - начале нулевых держала в страхе всех жителей микрорайона. Главарем банды являлся Николай Казаев по кличке Казай, он заработал себе авторитет в криминальных кругах. Группировка «крышевала» некоторые торговые объекты, занималась вымогательством и заказными убийствами.

В поле зрения правоохранительных органов банда впервые попала в 90-х. Долгое время участники банды совершали жестокие преступления, но оставались безнаказанными так как свидетели и потерпевшие попросту боялись давать показания против них. Сами злоумышленники активно заметали следы. К примеру, тела некоторых убитых они топили в Волге.

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, одно из самых жестоких убийств произошло в 2000 году, когда один из членов банды хладнокровно расстрелял беременную женщину.

- Один активных участников группировки выгуливал собаку в лесопосадке недалеко от поселка Юдино. Семейная пара шла со своей овчаркой навстречу, причем молодая женщина находилась на шестом месяце беременности. Несмотря на это, когда собаки подрались, обвиняемый, вместо того, чтобы оттащить животное, достал пистолет ТТ и открыл стрельбу по семейной паре. Мужчина, получивший несколько огнестрельных ранений, чудом остался жив. У женщины не было шансов: обвиняемый произвел контрольный выстрел в голову, - сообщили тогда в пресс-службе правоохранительных органов.

В 2011 году во время расследования одного из преступлений оперативники установили личности свидетелей, которые через некоторое время всё-таки решились дать показания. В 2013 году подозреваемых задержали. В ходе предварительного следствия правоохранительными органами было объединено в одно дело порядка 14-ти преступлений и допрошено более 100 свидетелей.