Взрывы? Выбросы? Погибшие? Что на самом деле произошло на «Оргсинтезе» в Казани

Портал ProKazan.ru побывал в микрорайоне Жилплощадка и поговорил с жителями, которые слышали взрыв на заводе

Сегодня, 5 февраля, на заводе «Казаньоргсинтез» произошел пожар. Видео произошедшего стали присылать десятки читателей портала.

Судя по кадрам, она предприятии полыхал нешуточный огонь. Читатели писали нам о том, что слышали грохот и взрыв. В мессенджерах начала распространяться информация о том, что на заводе взорвался некий реактор, а у близлежащих домов выбило стекла. Обеспокоенные жители начали волноваться, что в результате аварии в атмосферу попали вредные вещества.

Однако по официальной информации от МЧС, пожар действительно произошел, однако его площадь ограничивается 3 кв.м. Пострадавших нет.

Корреспонденты ProKazan.ru отправились на место. Так как «Оргсинтез» - предприятие закрытое и журналистам внутрь не пройти, мы решили побеседовать с населением Жилплощадки.

- Три взрыва было, - барменша местной закусочной Эльза показала нам видео, уже гуляющее по Сети. - После того, как в соцсетях писать начали, мне аж начальник позвонил, спросил все ли нормально? Я успокоила его, ничего не случилось. Но дыма с той стороны видно не было.

Еще одна жительница микрорайона Алия тоже сказала, что слышала хлопок, но всего один. Услышав вопрос о том, правда ли, что у домов первой линии из-за взрывной волны были выбиты стекла, жители микрорайона просто посмеялись.

Нам удалось пообщаться с одним из рабочих завода. Как говорит мужчина, слухи сильно преувеличены.

- Ничего страшного не произошло, обычная аварийная ситуация, - рассказал нам источник. - Горел сэвилен - это продукт вроде полиэтилена, произошла разгерметизация защитного трубопровода. Сразу все перекрыли и вовремя ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал.