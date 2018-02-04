В этом году в Казани построят сразу четыре школы

В Казани в текущем году построят четыре школы. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов.

По его словам, в Татарстане за 10 лет было построено больше школ, чем за предыдущие десятилетия.

- Появится школа в ЖК «Салават Купере» на 1 тыс 224 ученика и по улице Ноксинский спуск, школа на 800 учеников строится в ЖК «Светлая Долина». Самая большая школа появится в ЖК «Весна» на 1 тыс 501 ученика, - сообщил он.

Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию три детских сада в ЖК «Артсити», ЖК «Станция Спортивная» и в ЖК «Весна».