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Казань расчистят за 3 дня: на борьбу со снегопадом бросили 2800 дворников и 600 машин

Казань расчистят за 3 дня: на борьбу со снегопадом бросили 2800 дворников и 600 машин
16+
Чиновники из казанской мэрии рассказали о том, когда ликвидируют последствия аномальной погоды в столице Татарстана

Остановка "39 квартал" оказалась сегодня в центре внимания казанских журналистов. Представители городской администрации приехали сюда, чтобы отчитаться об уборке улиц после сильнейшего снегопада, который обрушился сегодня утром на Казань.

Как снег на голову

- Я такого снегопада не припомню за последние годы, - признался председатель Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игорь Куляжев. - В Казани выпала месячная норма осадков за февраль. Причем, если в Москве это произошло за двое суток, то у нас всего за несколько часов.

По словам чиновника, убрать такой объем выпавшего снега быстро не получится. Поэтому всю рабочую силу и дорожную технику бросили на решение первостепенных задач: расчистить центральные улицы, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта и машин экстренных служб, а также убрать снег с остановочных павильонов.

Сейчас на казанских улицах работает 360 единиц техники. Это так называемы машины "оперативной помощи", задача которых разметать снег с дорог на обочины или собрать их в огромные кучи. Сегодня ночью в ним на помощь бросят еще 300 машин, которые вывезут снег на снегоплавильные станции и расширят дороги. Днем тяжелую технику в город решили не выпускать, чтобы не создавать коллапс на дорогах.

- Снегоплавильные камеры, конечно же, с таким обильным снегом не справляются, - добавил Куляжев. - Но у нас есть площадки, где есть возможность временно складывать снег. Когда погода успокоится, мы в течение нескольких дней или недель переплавим его.

По словам председателя Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани на ликвидацию всех последствий снегопада может потребоваться как минимум три дня.

Дворники бегут с работы из-за снегопадов

После того, как чиновники отрапортовали о ходе снегоуборочных работ, журналистов пригласили в "обычный казанский двор". Там уже с утра хлопотали дворники, которые расчистили тротуары до асфальта. Жильцы дома №40 по улице Чуйкова пребывали в приятном шоке и, решив, что причиной такой усердной работы стало появление журналистов, начали делать заказы.

- А вы не могли бы еще на Московский рынок съездить? Там тоже все завалено снегом.

Во дворе уже ждал глава комитета ЖКХ Казани.

- Во дворах с уборкой снега ситуация сложная, так как технике сложно проехать из-за припаркованных машин, - объяснил Искандер Гиниятуллин. - Они и в обычный день стоят, а сегодня из-за снегопада многие автовладельцы решили воспользоваться общественным транспортом.

Убирать дворы приходиться вручную с применением мини-погрузчиков. С 5 утра на борьбу со снегом в Казани вышли 2793 дворника. По регламентам во время снегопада убирать двор приходится каждые три часа, а после его завершения у работников метлы и лопаты есть сутки на полную очистку двора. Казалось бы, радуйся - работы в буквальном смысле привалило, но многие не выдерживают и увольняются.

- Да, у нас большая текучесть кадров, - признает Искандер Гиниятуллин и тут же добавляет, что нехватка дворников в Казани составляет около 30 процентов.

Рамиль Бикмуллин, 05.02.2018, 17:51
Тэги: Погода, ЖКХ, Дороги
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 18:15
Недостаток в честных властях, которые деньги не по карманам распихивают, а в дело пускают, на пользу городу и горожан
6
27
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Горожанин05 февраля 2018, 18:22
какой-то мощный циклон со стороны Москвы пришел в Казань. Там да, все завалило и стоит Москва уже пару суток. У нас получше ситуация, проехать еще можно. Вот ночью дорожников ждет тяжелая работка
4
7
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Горожанин05 февраля 2018, 18:24
Платили бы дворникам нормально и спрашивали за работу - не бежали бы B-|
Лучший комментарий
8
51
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Горожанин05 февраля 2018, 18:25
Погода в этом году шалит. Нужно перетерпеть и дождаться пока уберут снег. Метель жуткая, лучше дома отсидеться.
4
12
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Депутат Балтики05 февраля 2018, 18:28
"Нужно перетерпеть и дождаться пока снег сам растает!"))))
4
13
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Горожанин05 февраля 2018, 18:29
3 дня нормальный срок, учитывая сильнейший снегопад за последнюю сотню лет.
3
13
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Горожанин05 февраля 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
"Нужно перетерпеть и дождаться пока снег сам растает!"))))
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3 дня - он не растает, зато коммунальщики его уберут. )
3
8
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горожанка05 февраля 2018, 18:31
Почему все забыли зиму 2010-2011г? Не так давно это было. Столько снега, как в ту зиму я с детства не видела. Сейчас не так много.
3
20
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Горожанин05 февраля 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
Почему все забыли зиму 2010-2011г? Не так давно это было. Столько снега, как в ту зиму я с детства не видела. Сейчас не так много.
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может это ваше детское восприятие? Раньше и деревья выше были в детстве)
11
8
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Горожанин05 февраля 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
3 дня - он не растает, зато коммунальщики его уберут. )
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а Москва все еще пытается почистить снег, у них там еще хуже ситуация
5
7
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Горожанин05 февраля 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
а Москва все еще пытается почистить снег, у них там еще хуже ситуация
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Хватит сравнивать, отвечайте за себя
4
11
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Горожанин05 февраля 2018, 18:38
Впервые за последнее время ехал по Авиастроительному району в 6.30 утра. Все основные дороги уже были вычищены. Спасибо тому, кто всю ночь дороги убирал! Со двора только еле выехал, но это уже другая проблема -двор ночью заставлен машинами и техника во двор только днем заехала. Сейчас двор чист)))
6
18
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Горожанин05 февраля 2018, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
Хватит сравнивать, отвечайте за себя
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Вы о чем? Если природа устраивает такие метели по стране. Снегопада такого не было десятки лет. Замело не только Казань, города как могут справляется. А вы все тут, сидя дома, ноете. Идите на улицу дорожного рабочему попробуйте свою претензию заявить, когда они пашут круглосуточно!
6
11
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Горожанин05 февраля 2018, 18:49
Сейчас домой ехала и уже видно, что дорожники поработали. Чище стало, таких заторов как днем нет. Ночью еще нужно направить все силы на уборку снега.
3
10
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Горожанин05 февраля 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас домой ехала и уже видно, что дорожники поработали. Чище стало, таких заторов как днем нет. Ночью еще нужно направить все силы на уборку снега.
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Днём нормально было, самое сильное утром. Но и там на дорогах не было беспорядка, из-за самого снегопада в стекла
3
8
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Впервые за последнее время ехал по Авиастроительному району в 6.30 утра. Все основные дороги уже были вычищены. Спасибо тому, кто всю ночь дороги убирал! Со двора только еле выехал, но это уже другая проблема -двор ночью заставлен машинами и техника во двор только днем заехала. Сейчас двор чист)))
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Действительно очень порадовало что чистят! В Москве почему-то решили, что все само ветром к нам надует. Наши молодцы, так держать. Ещё 3 дня трудной работы
6
9
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Вы о чем? Если природа устраивает такие метели по стране. Снегопада такого не было десятки лет. Замело не только Казань, города как могут справляется. А вы все тут, сидя дома, ноете. Идите на улицу дорожного рабочему попробуйте свою претензию заявить, когда они пашут круглосуточно!
Развернуть
Хватит нализывать
8
9
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас домой ехала и уже видно, что дорожники поработали. Чище стало, таких заторов как днем нет. Ночью еще нужно направить все силы на уборку снега.
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Отсоси дорожникам
11
6
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Днём нормально было, самое сильное утром. Но и там на дорогах не было беспорядка, из-за самого снегопада в стекла
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Утипути
6
6
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Действительно очень порадовало что чистят! В Москве почему-то решили, что все само ветром к нам надует. Наши молодцы, так держать. Ещё 3 дня трудной работы
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Порадовало еб
7
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:34
Лучше все жители дома отсиделись. Ну хотя бы половина. Что по городу мататься. Явно никто не потащиться в такой снегопад в ТРЦ или магазины. Можно было не работать. Машин меньше бы на дорогах стало и чистить уже проще дорожникам
4
8
Согласны с автором?
казанец7705 февраля 2018, 19:38
москва продолжает атаковать бедолаг-булдыраков. растащили весь городской бюджет на бестолковые показухи для туристов, а для своих горожан - дискомфорт. гнать надо всю мэрию с исполкомом к чёрту. задолбали уже..
2
14
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горожанин05 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Утипути
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Диб ла больного выпустили -зверье не мое%-8 не до но сок !>:> это тот наверно который всем ного выдергивает и спички мечтает вставить корябзы рисовать ..додик.
6
0
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:48
Я бы на месте этих сотрудников требовал бы повышение как минимум.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:54
Спасибо дворникам за уборку!!!! Это очень тяжелый труд!!!!! Читаю комментарии и удивляюсь, все больно нежные стали, все ждут когда "чужой дядя" снег уберет! Половина сидящих тут мужики, взяли бы лопаты , да почистили свои дворы! Все заставлено нашими же машинами!! Я всегда снег убираю не только со своей машины, а и вокруг тоже! Я девушка!!!!
8
11
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Я бы на месте этих сотрудников требовал бы повышение как минимум.
Развернуть
Под зад коленом
5
4
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:56
В ответ на комментарий пользователя
Отсоси дорожникам
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а ты тут только круто такой? Иди дорожникам на улице это скажи, они тебя быстро в снег закапают.
4
5
Согласны с автором?
Человек05 февраля 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Погода в этом году шалит. Нужно перетерпеть и дождаться пока уберут снег. Метель жуткая, лучше дома отсидеться.
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Да да! Всем трехдневные каникулы!!!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
какой-то мощный циклон со стороны Москвы пришел в Казань. Там да, все завалило и стоит Москва уже пару суток. У нас получше ситуация, проехать еще можно. Вот ночью дорожников ждет тяжелая работка
Развернуть
Летописец, что ле?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:08
В ответ на комментарий пользователя
Диб ла больного выпустили -зверье не мое%-8 не до но сок !>:> это тот наверно который всем ного выдергивает и спички мечтает вставить корябзы рисовать ..додик.
Развернуть
Тебе русский подучить, а потом татарский язык. Что то ты бездарь , куйню из букв пишешь.
2
4
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Горожанин05 февраля 2018, 20:09
Когда успели столько дворников набрать? Недавно плакали что дворников всего 600 человек на весь город
1
7
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:15
В ответ на комментарий пользователя
Лучше все жители дома отсиделись. Ну хотя бы половина. Что по городу мататься. Явно никто не потащиться в такой снегопад в ТРЦ или магазины. Можно было не работать. Машин меньше бы на дорогах стало и чистить уже проще дорожникам
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Ты дурак и не лечишься. Работодателю.покуй на твои проблемы. Вчера были планы выполнения, сегодня надо сделать. От этого зависит зарплата. Может тебе делать некуй, но работа ждать не будет. И еще, так бы в исполкоме думали бы и вообще было за нательно. И говорить они должны не '!ой, 140 лет такого не было '', а ' 'Уважаемые жильцы города, вы видите, мы убираем, вся техника трудится днём и ночью, просто из за загруженности дорог, мы не успеваем всё чистить до конца. Мы очень просим водителей, на время уборки, постараться не ездить по городу. Спасибо.за понимание ''Снегопад.вечным не бывает, можно.работать.три дня подряд.Спина не сломается.
5
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:27
Платите дворникам, уборщицам, платите тому кто работает, а не чиновникам и начальству от ЖКХ, тогда будет кому работать.
3
10
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо дворникам за уборку!!!! Это очень тяжелый труд!!!!! Читаю комментарии и удивляюсь, все больно нежные стали, все ждут когда "чужой дядя" снег уберет! Половина сидящих тут мужики, взяли бы лопаты , да почистили свои дворы! Все заставлено нашими же машинами!! Я всегда снег убираю не только со своей машины, а и вокруг тоже! Я девушка!!!!
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Медаль тебе
1
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
а Москва все еще пытается почистить снег, у них там еще хуже ситуация
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нормально в Москве, не пищи.
Дороги до асфальта вылизали уже, тротуары почищены.
3
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
Да да! Всем трехдневные каникулы!!!
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Зачем 3 дня? Сегодня была метель, поэтому можно было ограничить свои поездки по городу. Не тащиться в ТЦ лишний раз, родителям не гнать детей в школу, как будто не видят какая погода. От одного пропуска учебы ничего не случится плохого, за то целее будет ребенок.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
нормально в Москве, не пищи.
Дороги до асфальта вылизали уже, тротуары почищены.
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Сегодня? А до этого сколько стояла в снегу вся Москва! У них не сегодня метель началась. Под Москвой тоже все встало. В Лобне, например. Снегом все завалило, пробки
5
2
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Платили бы дворникам нормально и спрашивали за работу - не бежали бы B-|
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еще больше бы бухали
4
2
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 21:31
В конце недели напишут, что Аномаль - самое популярное имя за неделю.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 21:44
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня? А до этого сколько стояла в снегу вся Москва! У них не сегодня метель началась. Под Москвой тоже все встало. В Лобне, например. Снегом все завалило, пробки
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И сколько вся Москва в снегу стояла?
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Горожанинммама05 февраля 2018, 21:53
Алла ярдәм бирсен.тапталмагыз.кысылмагыз.чамалап.хәл ала ала. Алга артка карап кына җайлап йөрергә кирәк.мөхәммәтҗанов икрам.
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Водитель05 февраля 2018, 22:07
Че хотеть от дворников,чего он сможет с одной лопатой сделать.да к вечеру он упадет в этом дворе.машин на дорогах сегодня мало,процентов 40 на автобусе и метро уехали.с троллейбусами рано утром проблемы были.средний кабан-первомайская.ну а двор этот для показухи.к приезду ИМ.двор вылизан машин нет.
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Горожанин05 февраля 2018, 23:11
За три дня справятся, это тоже хороший показатель, лишь бы результат был достойным.
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Горожанин05 февраля 2018, 23:17
Вечером народ активно махал лопатами, а в хозяйственном даже штыковые лопаты раскупили)
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Горожанин05 февраля 2018, 23:23
Ну чё болваны?! Не получается по вашим велодорожкам ездить? забыли в какой стране живете ироды?! Бабло списали? Типа раз нарисовали дорожки чистите их.. Хочу зимой на велике! епта
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Муртаза Бяренге05 февраля 2018, 23:47
В ответ на комментарий пользователя
Алла ярдәм бирсен.тапталмагыз.кысылмагыз.чамалап.хәл ала ала. Алга артка карап кына җайлап йөрергә кирәк.мөхәммәтҗанов икрам.
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Мадам Жози, мин синем яратам, кажа бугем ашатам. Авылда янгер ява, эе.
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Анвар06 февраля 2018, 00:23
В ответ на комментарий пользователя
И сколько вся Москва в снегу стояла?
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Три дня
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Горожанин06 февраля 2018, 00:46
В ответ на комментарий пользователя
А в Африке жара и голод. Люди дохнут. Причем здесь Москва вааще?
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Хатуль Мадан06 февраля 2018, 01:32
Да че вы паритесь? ))) Обычная зима, ну пурга, ну снег......


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Горожанин06 февраля 2018, 01:37
Бывают вещи предсказуемые, но, почему то, не для всех очевидные. Важно, не оказаться в предсказуемой ситуации с непредсказуемыми людьми.
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Горожанин06 февраля 2018, 01:55
В ответ на комментарий пользователя
Через три дня дня об этом снеге никто не вспомнит, это всего лишь снег.
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Горожанин06 февраля 2018, 02:21
В ответ на комментарий пользователя
Через три дня дня об этом снеге никто не вспомнит, это всего лишь снег.
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да нужно переждать и все. Дорожники свою работу делают, пока домой ехал, видел уборку. Днем сложней убирать было, когда на дорогах автомобили.
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Горожанин06 февраля 2018, 02:22
В ответ на комментарий пользователя
Да че вы паритесь? ))) Обычная зима, ну пурга, ну снег......

http://www.youtube.com/watch?v=r8uP_7sVCNw
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все-таки снегопад обильный был да и ветер сильный, так что погода не радует. Февральская метель...
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Горожанин06 февраля 2018, 02:23
В ответ на комментарий пользователя
За три дня справятся, это тоже хороший показатель, лишь бы результат был достойным.
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да уже справились, теперь еще тротуары почистить нужно. А на машине нормально по дорогам уже сейчас ездить
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андрей богданов06 февраля 2018, 02:27
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Горожанин06 февраля 2018, 02:28
Друзья, делюсь крутым лайфхаком , как сделать свое авто невидимым для дорожных камер, ссылка на инструкцию http://abrevia.me/nanoplenka Все знают,что штрафы поднимут еще, а будут продажу этих пленок будут запрещать, так как ничего не могут поделать с теми, у кого они уже наклеены, поскольку заметить их невозможно на номере. Так что успейте прикупить!
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