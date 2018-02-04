Казань расчистят за 3 дня: на борьбу со снегопадом бросили 2800 дворников и 600 машин

Чиновники из казанской мэрии рассказали о том, когда ликвидируют последствия аномальной погоды в столице Татарстана

Остановка "39 квартал" оказалась сегодня в центре внимания казанских журналистов. Представители городской администрации приехали сюда, чтобы отчитаться об уборке улиц после сильнейшего снегопада, который обрушился сегодня утром на Казань.

Как снег на голову

- Я такого снегопада не припомню за последние годы, - признался председатель Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игорь Куляжев. - В Казани выпала месячная норма осадков за февраль. Причем, если в Москве это произошло за двое суток, то у нас всего за несколько часов.

По словам чиновника, убрать такой объем выпавшего снега быстро не получится. Поэтому всю рабочую силу и дорожную технику бросили на решение первостепенных задач: расчистить центральные улицы, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта и машин экстренных служб, а также убрать снег с остановочных павильонов.

Сейчас на казанских улицах работает 360 единиц техники. Это так называемы машины "оперативной помощи", задача которых разметать снег с дорог на обочины или собрать их в огромные кучи. Сегодня ночью в ним на помощь бросят еще 300 машин, которые вывезут снег на снегоплавильные станции и расширят дороги. Днем тяжелую технику в город решили не выпускать, чтобы не создавать коллапс на дорогах.

- Снегоплавильные камеры, конечно же, с таким обильным снегом не справляются, - добавил Куляжев. - Но у нас есть площадки, где есть возможность временно складывать снег. Когда погода успокоится, мы в течение нескольких дней или недель переплавим его.

По словам председателя Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани на ликвидацию всех последствий снегопада может потребоваться как минимум три дня.

Дворники бегут с работы из-за снегопадов

После того, как чиновники отрапортовали о ходе снегоуборочных работ, журналистов пригласили в "обычный казанский двор". Там уже с утра хлопотали дворники, которые расчистили тротуары до асфальта. Жильцы дома №40 по улице Чуйкова пребывали в приятном шоке и, решив, что причиной такой усердной работы стало появление журналистов, начали делать заказы.

- А вы не могли бы еще на Московский рынок съездить? Там тоже все завалено снегом.

Во дворе уже ждал глава комитета ЖКХ Казани.

- Во дворах с уборкой снега ситуация сложная, так как технике сложно проехать из-за припаркованных машин, - объяснил Искандер Гиниятуллин. - Они и в обычный день стоят, а сегодня из-за снегопада многие автовладельцы решили воспользоваться общественным транспортом.

Убирать дворы приходиться вручную с применением мини-погрузчиков. С 5 утра на борьбу со снегом в Казани вышли 2793 дворника. По регламентам во время снегопада убирать двор приходится каждые три часа, а после его завершения у работников метлы и лопаты есть сутки на полную очистку двора. Казалось бы, радуйся - работы в буквальном смысле привалило, но многие не выдерживают и увольняются.

- Да, у нас большая текучесть кадров, - признает Искандер Гиниятуллин и тут же добавляет, что нехватка дворников в Казани составляет около 30 процентов.