Пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» вернули более 10 млн рублей

В Татарстане за прошедшую неделю пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» вернули 10,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Всего же по искам прокуроров 144 вкладчикам было выплачено более 151 млн рублей.

- Прокурорами было направлено 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей. Из них судом удовлетворено 234 иска на сумму более 311 млн рублей, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана признал экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина банкротом.

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