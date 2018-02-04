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Из Раифского спецучилища сбежали двое подростков, их объявили в розыск

Из Раифского спецучилища сбежали двое подростков, их объявили в розыск
16+
Фото: ProKazan.ru

Из Раифского специального воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа сбежали двое подростков 15 и 17 лет, сообщает прокуратура РТ.

По данным ведомства, 23 января около 1 часа ночи подростки с непогашенной судимостью самовольно покинули училище. Их объявили в розыск, отмечается, что ранее они уже сбегали из училища. Один из беглецов из Пензенской области, другой - из Владивостока.

- Администрацией учреждения не был налажен надлежащий контроль за воспитанниками. Также отмечен низкий уровень воспитательной работы, что свидетельствует о бездействии ответственных должностных лиц учреждения, - отметили в прокуратуре.

По данному факту была проведена проверка, в результате которой прокуратура в адрес директора училища вынесла представление об устранении выявленных нарушений. 

Люция Кашапова, 05.02.2018, 14:10
Тэги: Происшествия, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 14:21
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Горожанин05 февраля 2018, 14:30
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Ол05 февраля 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
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Кого? Воспитанники в или сотрудников? Или всех
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Горожанин05 февраля 2018, 14:43
Как за месяц накачать пресс, руки, плечи и при этом похудеть, потратив в разы меньше чем, абонемент в спортзал с тренером? Да, это реально, но только единственным способом http://krati.co/miotrain Мышцы растут на глазах, я месяц пользуюсь и уже выгляжу как спортсмен, хотя еще недавно был пивной живот.
7
3
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Горожанин05 февраля 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Как за месяц накачать пресс, руки, плечи и при этом похудеть, потратив в разы меньше чем, абонемент в спортзал с тренером? Да, это реально, но только единственным способом http://krati.co/miotrain Мышцы растут на глазах, я месяц пользуюсь и уже выгляжу как спортсмен, хотя еще недавно был пивной живот.
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или попасть с пивным животом в Раифское спецучилище
0
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я05 февраля 2018, 16:20
Не новость.Это обычное дело для них.
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