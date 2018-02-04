Из Раифского спецучилища сбежали двое подростков, их объявили в розыск

Из Раифского специального воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа сбежали двое подростков 15 и 17 лет, сообщает прокуратура РТ.

По данным ведомства, 23 января около 1 часа ночи подростки с непогашенной судимостью самовольно покинули училище. Их объявили в розыск, отмечается, что ранее они уже сбегали из училища. Один из беглецов из Пензенской области, другой - из Владивостока.

- Администрацией учреждения не был налажен надлежащий контроль за воспитанниками. Также отмечен низкий уровень воспитательной работы, что свидетельствует о бездействии ответственных должностных лиц учреждения, - отметили в прокуратуре.

По данному факту была проведена проверка, в результате которой прокуратура в адрес директора училища вынесла представление об устранении выявленных нарушений.