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Мощный снегопад в Казани побил 140-летний рекорд

Мощный снегопад в Казани побил 140-летний рекорд
16+
Фото: ProKazan.ru
Уже завтра он станет заметно слабее

Мощный снегопад в Казани, который не прекращается со вчерашнего вечера, побил 140-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- За эту ночь выпало 24 мм осадков. Снежная стихия связана с тем, что к нам пришел Балканский циклон. Сейчас мы находимся в передней части циклона, близко к центральной его части. Так что пик стихии придется на сегодня, а уже завтра мы будем находиться в тыловой части циклона. И таких обильных снегопадов не будет, - сказал Переведенцев, передает пресс-служба КФУ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани объявлен план «Буран». План «Буран» позволит помимо 600 единиц спецтехники подрядчиков привлечь на уборку дорог еще 300−400. При этом, по данным исполкома, снегоуборочная техника работала всю ночь. 

Люция Кашапова, 05.02.2018, 13:49
Тэги: Погода
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Комментарии

евгений05 февраля 2018, 14:00
При этом, по данным исполкома, снегоуборочная техника работала всю ночь.
С утра ехал на работу не одной техники не видел Интересно где они работали всю ночь
7
33
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Горожанин05 февраля 2018, 14:01
Не помнят метеорологи снегопады конца 2010 начала 2011 года, пожалуй были по круче.
3
29
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Горожанин05 февраля 2018, 14:04
Подтверждаю, 5 февраля никогда столько снега не выпаладо. 10 февраля, было дело, и больше падало, в январе бывало. но только не 5 февраля, для 5 февраля рекорд. бедный Ильсур РАисович, в каких непростых условиях ему приходится работать! То снег выпадет, убирать надо, то дождь пройдет, ливневки не справляются, то дождя нет, асфальт плавится. Самое тяжелое по климату место на земле, сплошные аномалии!
Лучший комментарий
5
49
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Горожанин05 февраля 2018, 14:14
Фото в студию, как обстановка возле Мерии и кабмина по сравнению с другими улицами ( желательно в центре, молчу уж об окрестностях)
0
18
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Горожанин05 февраля 2018, 14:22
Бакланский циклон :-D
0
12
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Лёлька05 февраля 2018, 14:29
24 мм?8-|??????может все таки см.....
1
20
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 февраля 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
24 мм?8-|??????может все таки см.....
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Кацапова с инструментом своего бывшего перепутала просто
0
7
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Горожанин05 февраля 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Лично видел всю ночь работали. И сейчас работают. Хрень не неси словесную. Паразит
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В каком месте покажи:-D они проходят только по центральным улицам и то не успевают!!! а как же 840 машин где они б...ь!!!!>-( да сам лично ехал за 2мя они просто ехали и не чистили... Дальше больше - проходят по основным и где-то пропадают. Посмотри что творится на Чистопольской - там снег пол метра!!! и дорога вся в перемётах ближе к ДВВС %-8 а ты говоришь техника %-8
танцору плохому всегда пол мешает:-D
0
10
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Александр Сергеевич05 февраля 2018, 15:02
По декабристов днём шли подряд 6 каиазов , а могли бы кучу дорог почистить
1
1
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Горожанин05 февраля 2018, 15:14
Да уж, за 20 лет в Татарстане вижу такой снегопад впервые.
2
1
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Горожанин05 февраля 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
По декабристов днём шли подряд 6 каиазов , а могли бы кучу дорог почистить
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Так они ехали на точки для уборки, сейчас убирают там, где это нужнее всего.
1
1
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Горожанин05 февраля 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
В каком месте покажи:-D они проходят только по центральным улицам и то не успевают!!! а как же 840 машин где они б...ь!!!!>-( да сам лично ехал за 2мя они просто ехали и не чистили... Дальше больше - проходят по основным и где-то пропадают. Посмотри что творится на Чистопольской - там снег пол метра!!! и дорога вся в перемётах ближе к ДВВС %-8 а ты говоришь техника %-8
танцору плохому всегда пол мешает:-D
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Точно! Живу на Чистопольской, техники нЭт, снегу по колено!
0
4
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Горожанин05 февраля 2018, 15:20
В ответ на комментарий пользователя
24 мм?8-|??????может все таки см.....
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Это в пересчете на воду. Если бы весь выпавший снег растаял, то получилось бы 24 литра воды на квадратный метр.
0
0
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Горожанин05 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Это в пересчете на воду. Если бы весь выпавший снег растаял, то получилось бы 24 литра воды на квадратный метр.
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Что за ересь?
2
0
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Горожанин05 февраля 2018, 15:44
В конце 2010 года был такой же .
0
5
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Горожанин05 февраля 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
При этом, по данным исполкома, снегоуборочная техника работала всю ночь.
С утра ехал на работу не одной техники не видел Интересно где они работали всю ночь
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По дорогам видно было, что проходилась техника. По основным точно. Сейчас прошелся пешком по центру - Московская расширена за счет чистки. Но работы невпроворот еще.
0
1
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Горожанин05 февраля 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Точно! Живу на Чистопольской, техники нЭт, снегу по колено!
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У нас на пешеходке тракторы с утра и до обеда, но все равно снега много, хоть пройти можно.
0
1
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Горожанин05 февраля 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Так они ехали на точки для уборки, сейчас убирают там, где это нужнее всего.
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Днем все равно не будут активничать. Ночью снова в бой.
0
0
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Горожанин05 февраля 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Подтверждаю, 5 февраля никогда столько снега не выпаладо. 10 февраля, было дело, и больше падало, в январе бывало. но только не 5 февраля, для 5 февраля рекорд. бедный Ильсур РАисович, в каких непростых условиях ему приходится работать! То снег выпадет, убирать надо, то дождь пройдет, ливневки не справляются, то дождя нет, асфальт плавится. Самое тяжелое по климату место на земле, сплошные аномалии!
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Не ной, плакса
0
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Казанец05 февраля 2018, 16:22
Супер, первый раз доехал на работу без пробок! Лопату надо с собой возить господа и не стесняться ей пользоваться.
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Горожанин05 февраля 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Не ной, плакса
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Я, если ты не понял, призываю переизбрать мэра. А для этого надо сделать его выборы прямыми. А для этого переизбрать человека, который этому мешает
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