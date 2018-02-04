Мощный снегопад в Казани побил 140-летний рекорд

Уже завтра он станет заметно слабее

Мощный снегопад в Казани, который не прекращается со вчерашнего вечера, побил 140-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- За эту ночь выпало 24 мм осадков. Снежная стихия связана с тем, что к нам пришел Балканский циклон. Сейчас мы находимся в передней части циклона, близко к центральной его части. Так что пик стихии придется на сегодня, а уже завтра мы будем находиться в тыловой части циклона. И таких обильных снегопадов не будет, - сказал Переведенцев, передает пресс-служба КФУ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани объявлен план «Буран». План «Буран» позволит помимо 600 единиц спецтехники подрядчиков привлечь на уборку дорог еще 300−400. При этом, по данным исполкома, снегоуборочная техника работала всю ночь.