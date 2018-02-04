В РТ из-за метели на федеральных трассах ограничили движение автобусов и грузовиков

В Татарстане из-за метели на федеральных трассах М7 «Волга» и Р-3239 Казань — Оренбург — Акбулак в границах с Татарстаном временно ограничили движение автобусов и грузовиков, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

На трассе А-295 «Йошкар-Ола - Зеленодольск» также запрещено движение грузовиков.

Отметим, что дорожная техника продолжает расчищать дороги. В минувшие сутки на улицах Казани были задействованы 103 комбинированные дорожные машины, 77 КДМ «Бошунг», 7 снегопогрузчиков, 116 тракторных щеток. В городе объявлен план «Буран».

Портал ProKazan.ru в режиме реального времени продолжает следить, как столица Татарстана переживает сильнейший снегопад.