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Житель Татарстана потерял почти 300 тыс рублей в попытке купить через Telegram полбиткоина

Житель Татарстана потерял почти 300 тыс рублей в попытке купить через Telegram полбиткоина
16+
Фото: Flickr

В Альметьевске 37-летний мужчина потерял почти 300 тысяч рублей, попытавшись купить в чате мессенджера Telegram популярной криптобиржи "Happy Coin" полбиткоина. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Мужчина, увлекшись вложением денег в криптовалюту, нашел в чате объявление о продаже биткоинов, 26 января он через банковское приложение перевел на счет около 300 тысяч рублей, однако так и не получил свою половину биткоина, - сообщили ProKazan.ru.

Спустя пару дней он обратился в правоохранительные органы, где было возбуждено дело по статье "Мошенничество".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля "настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере". По его словам, колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей.

Денис Зарипов, 04.02.2018, 12:43
Тэги: Происшествия
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Комментарии

marex04 февраля 2018, 12:57
его следующие 6 лет точно приведут
2
4
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Эфир04 февраля 2018, 12:58
Моя домашняя ферма приносит мне 6000, это при вычете на электро, которое кстати ннмного больше если учесть, что ферма работает 247. Это деньги из воздуха, кому помешают лишнии 6000 сейчас, это я к тому, идти в пень все хейтеры крипты, которые сейчас суда налетят. Но мужик всеравно трололо, и сам виноват.
12
8
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Горожанин04 февраля 2018, 12:59
Всегда в таких новостях удивляет, откуда берутся деньги у этих физических калек?
2
12
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Горожанин04 февраля 2018, 13:00
Меня вот захоти кинуть на 300 тыс, хоть ужом извейся - не получится :-D ибо сначала мне кого-то придется на них кинуть )
1
8
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Горожанин04 февраля 2018, 13:18
Сколько дураков то еще
Лучший комментарий
2
19
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Горожанин04 февраля 2018, 13:23
Что за валюта такая, которой нет? Эволюция игровых автоматов?
1
13
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Горожанин04 февраля 2018, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Меня вот захоти кинуть на 300 тыс, хоть ужом извейся - не получится :-D ибо сначала мне кого-то придется на них кинуть )
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Заработать такую сумму честным трудом можно только придеться очень долго копить возможно в чём то себе отказывать, можно и продать что нибудь чтоб такая наличка была в любом случае он много потерял.
0
7
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Горожанин04 февраля 2018, 13:32
Лощара:-D
1
9
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Горожанин04 февраля 2018, 13:45
А мне на 6500 кинули через интернет x-traiding кажется называется,из Москвы.Инна Стрелковой представлялась.
1
4
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Димас люблю пивас04 февраля 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
А мне на 6500 кинули через интернет x-traiding кажется называется,из Москвы.Инна Стрелковой представлялась.
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Да друг! лутьше бы ты женщину купил на час:-D
0
3
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Горожанин04 февраля 2018, 14:48
Какие все же жадные кю эти майнеры, половинку дырки от бублика и ту зажали.
0
3
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Горожанин04 февраля 2018, 14:56
Что посчет цветовой дифференциации общества? Если у тебя много биткоинов есть, ты имеешь право носить желтые штаны, а малиновые?
0
1
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Горожанин04 февраля 2018, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
Моя домашняя ферма приносит мне 6000, это при вычете на электро, которое кстати ннмного больше если учесть, что ферма работает 247. Это деньги из воздуха, кому помешают лишнии 6000 сейчас, это я к тому, идти в пень все хейтеры крипты, которые сейчас суда налетят. Но мужик всеравно трололо, и сам виноват.
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че ты лечишь, клоун?
0
4
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Горожанин04 февраля 2018, 15:21
Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 10 долларов, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.
Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам и он оставил вместо себя помощника.
Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!
Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.
Это все, что вам нужно знать о биткоинах.
0
13
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Горожанин04 февраля 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
Моя домашняя ферма приносит мне 6000, это при вычете на электро, которое кстати ннмного больше если учесть, что ферма работает 247. Это деньги из воздуха, кому помешают лишнии 6000 сейчас, это я к тому, идти в пень все хейтеры крипты, которые сейчас суда налетят. Но мужик всеравно трололо, и сам виноват.
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Проходите гражданин не задерживайтесь. Тоже мне, Мавроди
0
5
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Горожанин04 февраля 2018, 15:36
Майнингом занимаются всякие аферисты , мошенники , один из них Кошурин Сергей .Снимал у меня квартиру , обманом , ложью просрочил арендную плату на 2 месяца , а потом вообще убег прихватив постельное белье и одеало и прочей, сейчас вон нашел работу по профилю - биткоины продает!
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2
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Веселый Гук04 февраля 2018, 15:55
У нефтяников в Альмете свои причуды.
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а04 февраля 2018, 16:12
Я бы ему за 300 тр 100 продал бы, этот дурак не там купил
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