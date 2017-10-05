Житель Татарстана потерял почти 300 тыс рублей в попытке купить через Telegram полбиткоина

В Альметьевске 37-летний мужчина потерял почти 300 тысяч рублей, попытавшись купить в чате мессенджера Telegram популярной криптобиржи "Happy Coin" полбиткоина. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Мужчина, увлекшись вложением денег в криптовалюту, нашел в чате объявление о продаже биткоинов, 26 января он через банковское приложение перевел на счет около 300 тысяч рублей, однако так и не получил свою половину биткоина, - сообщили ProKazan.ru.

Спустя пару дней он обратился в правоохранительные органы, где было возбуждено дело по статье "Мошенничество".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля "настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере". По его словам, колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей.