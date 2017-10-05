Наверх
Ледяной дождь и метель: синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение
12:58, сегодня16
Житель Татарстана потерял почти 300 тыс рублей в попытке купить через Telegram полбиткоина
12:43, сегодня18
Алекс Сонг разорвал контракт с "Рубином"
10:49, сегодня8
Минниханов открыл самую северную мечеть в России
10:34, сегодня24
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
В Казани у девушки-нелегалки скончалась 1,5-годовалая дочь
10:19, сегодня20
Реклама
В Казани парень, показав школьникам фото обнаженной женщины, пытался завлечь их на чердак
09:25, сегодня24
В Татарстане сегодня ожидается ледяной дождь
09:17, сегодня
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
На улице Сафиуллина водитель Hyundai сбил школьницу с бабушкой, переходивших дорогу
07:22, сегодня21
В Татарстане из-за канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы
00:13, сегодня14
Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав
00:01, сегодня24
На улице Баумана рассказали, что "фосфатные" моющие средства приводят к массовым смертям
00:01, сегодня18
Большинство читателей ProKazan.ru все равно намерены болеть за спортсменов на Олимпиаде
18:08, 03.02.201824
Житель Татарстана лишился руки после нападения собаки
16:07, 03.02.201864
МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»
15:40, 03.02.201860
В Нижнекамске в подъезде зарезали мужчину, предполагаемый убийца задержан
15:03, 03.02.201810
В Казани прошли массовые задержания вкладчиков, недовольных освобождением Мусина
14:21, 03.02.201888
Замминистра здравоохранения РТ суд отправил под домашний арест
13:47, 03.02.201836
Источник: пьяный начальник уголовного розыска Альметьевска сбил человека и скрылся
13:17, 03.02.201858
По делу о мошенничестве Минздрава РТ арестовали завкафедрой КФУ
11:52, 03.02.201833
Между Россией и Египтом возобновляются полеты: разрешение получили две авиакомпании
11:10, 03.02.201817
В Казани еще одного вербовщика «Хизб ут-Тахрир» посадили на 17 лет
10:38, 03.02.201831
Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?
09:00, 03.02.201856
«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Казань и Набережные Челны
08:53, 03.02.201810
В Казани потеплеет и выпадет небольшой снег
08:16, 03.02.20183
Во «Внуково» кинологи проверяли самолет рейса Москва — Казань из-за подозрительных женщин
08:04, 03.02.201824
Вице-президент "Лукойла" написал заявление в полицию на дочь экс-ведущего из Казани
20:19, 02.02.201862
На Жилплощадке спецотряд полиции со "стрельбой" задержал около тридцати парней
19:43, 02.02.201885
В Казани прокуратура предупредила продавца за детские футболки со "шпаной" и "соской"
17:59, 02.02.201835
В Казани прошел татарстанский этап соревнований «Будущее зависит от тебя»
17:49, 02.02.20185
"Отсутствие элементарной дисциплины": в Ростехнадзоре назвали причины ЧП на пороховом
17:30, 02.02.20187
В Альметьевске двое мужчин напали с ножом на таксиста, забрав телефон, рацию и деньги
17:14, 02.02.201817
Минюст России утвердил новые правила регистрации брака
16:33, 02.02.201813
Штормовой ветер и ледяной дождь: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды
16:32, 02.02.201829
В Казани признали банкротом экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина
16:07, 02.02.201864
Стало известно, в каких районах Татарстана больше всего болеют раком
16:05, 02.02.201824
В Казани продают квартиру под посольство за 100 млн рублей‍
15:55, 02.02.201812
Глава исполкома Тюлячинского района покинул свой пост
15:07, 02.02.201820
Минниханов представил нового директора Казанского вертолетного завода
14:51, 02.02.201813
В Татарстане предложили сделать прямыми выборы мэров и глав районов
14:31, 02.02.201834
На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик
14:25, 02.02.201832
В Казани осудили банду подростков-«рабовладельцев», которые надругались над парнем
14:07, 02.02.201837
На Олимпиаду от Татарстана поедут "Месси с клюшкой" и лыжник, покоривший "гору-убийцу"
13:20, 02.02.201823
ВТБ Страхование выступит партнером марафона к Всемирному дню борьбы против онкологии
13:12, 02.02.20181
Куда в Казани можно сводить свою вторую половину на 14 февраля?
13:08, 02.02.201816
В феврале татарстанцы будут отдыхать три дня подряд
12:26, 02.02.201816
Под Казанью пятьсот домов остались без газа из-за аварии
11:54, 02.02.201815
В Казани осудили студента-иностранца, который за взятку хотел заселиться в общежитие
11:37, 02.02.201819
Жители Татарстана стали тратить больше денег на еду
11:35, 02.02.201833
В Казани стартовал суд против жены экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина
11:05, 02.02.201837
Появилось видео ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека, включая студентов
11:04, 02.02.201834
СМИ: в Нижнекамске горожане пожаловались на головную боль из-за серого снега
10:35, 02.02.201819
Около "Парк Хауса" погиб парень, выпавший из своей квартиры
10:20, 02.02.201821
На автомобильном заводе «Камаза» сменился директор
10:11, 02.02.201811
Полуразрушенные здания на Баумана: проекта реставрации купеческой усадьбы нет до сих пор
09:41, 02.02.201833
В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома
09:19, 02.02.201816
В казанском парке Урицкого для мам грудничков появилась пеленальная комната
08:54, 02.02.201825
Сугробы в Казани сравнили с размерами собак
08:34, 02.02.201841
В спорткомплексе Иннополиса произошел пожар
08:01, 02.02.201841
Сегодня в Казани ожидается 14 градусов мороза
06:19, 02.02.20182
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Минниханов открыл самую северную мечеть в России

Минниханов открыл самую северную мечеть в России
16+
Фото: prav.tatar.ru
Она находится в центре Архангельска

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне открыл самую северную мечеть в России, мечеть "Нур Ислам" находится в центре Архангельска. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

- Мир и согласие — залог успешности развития любой территории. Опыт нашей страны, в которой люди разных национальностей и вероисповеданий столетиями живут в мире и дружбе, может стать примером и для других стран, — заявил на открытии Минниханов.

Мечеть "Нур Ислам" построили в Архангельске в 1905 году. После революции 1917 года минарет и купол здания были разобраны. С 1931 года в течение 30 лет мечеть была в ведении госорганов, в ней разместили подразделения регионального УФСИН.

Историческое здание вернули мусульманам 1 июня 2010 года. В 2012-м начались работы по его восстановлению. Деньги на это выделило объединение "Нур Ислам", инициативу поддержало Правительство Татарстана. Но 18 июля 2014 года мечеть почти полностью сгорела. Все эти годы мечеть вновь восстановливали.

N. Vildanov, 04.02.2018, 10:34
Тэги: Религия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин04 февраля 2018, 10:54
ЭТО очень хорошо.! Но надо запретить ваххабизм в России,как иг и хизбутщиков.бородачей с выбритими усами и завернутыми штанами и кричащие в голос как свиньи после фатиха молитву.Я мусульманин.но не ненавижу всяких сектантов террористов под прикрытием ислама.
4
22
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 11:03
В мире и согласии люли живут, когда делить нечего.
2
14
Согласны с автором?
Горожанина04 февраля 2018, 11:25
Лучше для народа , помочь достроить хоспис , ночлешку для бездомных , увеличить татарстанцам их позорные пенсии , дать жильё трущебникам , а не заниматся .........!
Лучший комментарий
4
31
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 11:30
Это еще не север. Сидякин севернее забирался.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
В мире и согласии люли живут, когда делить нечего.
Развернуть
Ой вы люли, мои люли! :-D
2
9
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 11:34
Рустик - ты же коммунист %-8
Хотя Путик тоже...кгбешник 40 лет крестик род пар билетом прятал...:-(
3
13
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 11:34
а ведь взрослые люди.но трудно говорить об их грамотности.
1
6
Согласны с автором?
Горожанина04 февраля 2018, 11:37
Может Татарстаном заняться
1
17
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 12:04
еще пингвинам откройте - аллах велик же
1
8
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Может Татарстаном заняться
Развернуть
Да, пора поднять зарплаты, пенсии. Снизить цены. Поднять налоги на роскошь. Сократить чиновничий аппарат. Оставить одну партию. Зарплату им, как у населения, нефиг социальный разрыв увеличивать.Убрать снег в маленьком городе с мэром, который только как голливудский актёр, красивые речи говорит и собой любуется. Пресс бы, подкачал, что.ли.. А то ходит с мамоном не спортивным.
2
10
Согласны с автором?
мин рус04 февраля 2018, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
а ведь взрослые люди.но трудно говорить об их грамотности.
Развернуть
тэк знэщит, не надо там про грамотность знэщит
2
5
Согласны с автором?
пингвины04 февраля 2018, 12:43
В ответ на комментарий пользователя
еще пингвинам откройте - аллах велик же
Развернуть
мы сидякина ждем в гости
1
4
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 12:44
фу фу фу
0
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 12:54
Татары молодцы !!!!
5
3
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
ЭТО очень хорошо.! Но надо запретить ваххабизм в России,как иг и хизбутщиков.бородачей с выбритими усами и завернутыми штанами и кричащие в голос как свиньи после фатиха молитву.Я мусульманин.но не ненавижу всяких сектантов террористов под прикрытием ислама.
Развернуть
О, мусульманин, я открою тебе великую тайну. Ваххабизма НЕ существует. Нет такого течения. Мухаммад ибн абд аль ваххаб призывал к исламу времен пророка. Тогда когда в османской империи начали искажать или вовсе отзодить от религии. Прочитай "ваххабитску" ибн теймии " книгу единобожия"( запрещена в рф). Но зато завались в интернете. Найди хоть одну экстремистскую строчку, да что там хоть намек... Ваххабизм это сказка для стада. Очнись, не будь бараном;-)
кстати я не мусульманка. Я еретичка. Это для фсбшников которые будут читать этот коммент:-P
7
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:03
"Восстановление объекта началось в 2012 году, его финансированием занималось объединение «Нур Ислам» при поддержке правительства Республики Татарстан."

Правительству РТ больше некого поддерживать?
0
8
Согласны с автором?
marex04 февраля 2018, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Может Татарстаном заняться
Развернуть
татарка большой, рустамка маленький. на всех не хватит
0
5
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:27
Еретичная не мусульманка !!! Я понял откуда твой рога.,из Неджми родины абдул ваххаба.ты (вы) не еретики а сатанисты.обманутые,террористы.чё тут делаете клин забивая между мусульман.идите своих бородатых упырей в сирии спасать,слабо?пусть Аллах вас унизит в двух мирах Амин.Шайтаны в облике людей.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:33
"С 1931 года в течение 30 лет мечеть была в ведении госорганов, в ней разместили подразделения регионального УФСИН"

ФСИН разве было в 1930-60-е годы? НКВД-МГБ-КГБ уж написали бы! Вильданов!
1
6
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:37
Еретичка не мусульманка!!! Ваших сатано - имамов Я очень знаю всех прочитал прослушал,тайми,усрайми,бааз итд.и пр.моя жена была из вас .глубокая душевная уродка.хвала Аллаху что запрещено в России,хоть чем то обрадовала.бараны вы.ненавижу.ещё в мечетях фитну поднимаете сволочи.сектанты псевдосаляфиты.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Это еще не север. Сидякин севернее забирался.
Развернуть
ага.. Севернее, аж на Южный полюс! С пингвинами братался :-D
а Архангельск - самый что ни на есть Русский Север. И расположен на берегу Белого моря.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:54
Зпачем ?????
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:54
Вот вам и готовый мулла. :-D Пусть там останется, пусть там людям ''добро несёт'':-D:-P:-D
0
6
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 14:37
А сколько Татарстан вложил?
0
4
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

До окончания голосования осталось:
Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
Голосов: 9
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru