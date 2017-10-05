Минниханов открыл самую северную мечеть в России

Она находится в центре Архангельска

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне открыл самую северную мечеть в России, мечеть "Нур Ислам" находится в центре Архангельска. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

- Мир и согласие — залог успешности развития любой территории. Опыт нашей страны, в которой люди разных национальностей и вероисповеданий столетиями живут в мире и дружбе, может стать примером и для других стран, — заявил на открытии Минниханов.

Мечеть "Нур Ислам" построили в Архангельске в 1905 году. После революции 1917 года минарет и купол здания были разобраны. С 1931 года в течение 30 лет мечеть была в ведении госорганов, в ней разместили подразделения регионального УФСИН.

Историческое здание вернули мусульманам 1 июня 2010 года. В 2012-м начались работы по его восстановлению. Деньги на это выделило объединение "Нур Ислам", инициативу поддержало Правительство Татарстана. Но 18 июля 2014 года мечеть почти полностью сгорела. Все эти годы мечеть вновь восстановливали.