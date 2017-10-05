В Казани у девушки-нелегалки скончалась 1,5-годовалая дочь

В Казани в съемной квартире дома по улице Глушко у 22-летней девушки-нелегалки из Таджикистана скончалась 1,5-годовалая дочь, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Тело девочки было найдено в квартире утром 1 февраля.

- Мать девочки прибыла в Россию еще в 2013 году, регистрация у нее была лишь до 2014 года. За время нахождения в России у жительницы Таджикистана родилась дочь, которая нигде не получала медицинские услуги. По предварительным данным, девочка скончалась из-за проблем со здоровьем, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет ведет проверку, на мать также был составлен протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания)".