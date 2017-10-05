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В Казани парень, показав школьникам фото обнаженной женщины, пытался завлечь их на чердак

В Казани парень, показав школьникам фото обнаженной женщины, пытался завлечь их на чердак
16+
Фото: скриншот

В Казани около дома №172 по проспекту Победы 29-летний парень с диагнозом "шизофрения" , показав двум 10-летним школьникам фото обнаженной женщины, попытался завлечь их на чердак. Об этом происшествии, случившемся в четверг, 1 февраля, сообщил источник ProKazan.ru.

- Около 14:00 парень показал детям фото, после чего предложил показать им еще больше таких изображений. Школьники сначала зашли в подъезд, а после сбежали, - сообщили ProKazan.ru.

Затем дети рассказали о произошедшем своим родителям, а те обратились в полицию.

К больному выехала медицинская бригада, решается вопрос о его принудительной госпитализации. 

Денис Зарипов, 04.02.2018, 09:25
Тэги: Педофил
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Комментарии

Горожанин04 февраля 2018, 09:42
29 лет это уже не парень
Лучший комментарий
4
22
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Димон04 февраля 2018, 09:47
Сейчас в 20 лет никого не удивишь фото обнаженной женщины. Один клик в интернете, и любуйся сколько хочешь.
1
12
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Димон04 февраля 2018, 09:48
В 10 лет.
3
9
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 09:58
Закроют в психушку, потом отпустят...а дальше что?
4
9
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 09:59
Это Димас после пиваса, всем показывает фото Марины Амбросиевны.
3
12
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Горожанин04 февраля 2018, 10:12
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас в 20 лет никого не удивишь фото обнаженной женщины. Один клик в интернете, и любуйся сколько хочешь.
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Тоже шизик?
3
1
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Горожанин04 февраля 2018, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
Закроют в психушку, потом отпустят...а дальше что?
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18 марта на выборы.
2
16
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 10:16
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас в 20 лет никого не удивишь фото обнаженной женщины. Один клик в интернете, и любуйся сколько хочешь.
Развернуть
Ты тут то, совращением не занимайся, а? ''В один клик'' , млять.
2
8
Согласны с автором?
Ага04 февраля 2018, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Это Димас после пиваса, всем показывает фото Марины Амбросиевны.
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Димас себя показывает по-пьяне.
2
3
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Горожанин04 февраля 2018, 10:44
Вильданов комменты закрыл к прогнозу!! Чтоб.не сбылось ( ледяной дождь) Тьфу, тьфу, тьфу!
4
9
Согласны с автором?
"""04 февраля 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
Вильданов комменты закрыл к прогнозу!! Чтоб.не сбылось ( ледяной дождь) Тьфу, тьфу, тьфу!
Развернуть
:-D:-D:-D..да будет так!
0
1
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Горожанин04 февраля 2018, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
18 марта на выборы.
Развернуть
Эти выборы - коррупция !!!! Все жулики и воры !!!! Надо валить отсюда !!!
4
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:20
В ответ на комментарий пользователя
Эти выборы - коррупция !!!! Все жулики и воры !!!! Надо валить отсюда !!!
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Скатертью дорога
3
3
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
Ты тут то, совращением не занимайся, а? ''В один клик'' , млять.
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не учел "Родительский контроль" :-D
0
2
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Горожанин04 февраля 2018, 13:54
В ответ на комментарий пользователя
:-D:-D:-D..да будет так!
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:-D Аминь! Аминь! Аминь! :-D:-D:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
:-D:-D:-D..да будет так!
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ребят, у меня фото обнаженной Ксении Собчак!
2
1
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Горожанин04 февраля 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
:-D Аминь! Аминь! Аминь! :-D:-D:-D
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Трах тибидох, трах тибидох!
1
1
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Горожанин04 февраля 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Скатертью дорога
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И цыган.с собой в дорогу возьми и идите табором в небо.
3
1
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Горожанин04 февраля 2018, 14:34
А есть фото обнаженно телки, которая на 0:50 на видео? ) я бы с ней слазил на чердак
1
1
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Димас люблю пивас04 февраля 2018, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
Это Димас после пиваса, всем показывает фото Марины Амбросиевны.
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Маринку не трогаете! она святая:-D
2
0
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Горожанин04 февраля 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Закроют в психушку, потом отпустят...а дальше что?
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Вот именно,я же говорю их усыплять или на органы.Пусть лучше он сдохнет,чем дети невинные пострадают .Почему им в ментовке шампанское не дают и ласточку из таких не делают?Ау,милиционеры ,освобождайте нас и наших детей от этих тварей.Их все больше и больше.
2
1
Согласны с автором?
Шизик04 февраля 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Тоже шизик?
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Да, а что?!
1
1
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Горожанин04 февраля 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот именно,я же говорю их усыплять или на органы.Пусть лучше он сдохнет,чем дети невинные пострадают .Почему им в ментовке шампанское не дают и ласточку из таких не делают?Ау,милиционеры ,освобождайте нас и наших детей от этих тварей.Их все больше и больше.
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Ну лоботомию ещё можно
0
0
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Горожанин04 февраля 2018, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Эти выборы - коррупция !!!! Все жулики и воры !!!! Надо валить отсюда !!!
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Проваливай, раз надо.
0
0
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