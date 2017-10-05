В Казани парень, показав школьникам фото обнаженной женщины, пытался завлечь их на чердак

В Казани около дома №172 по проспекту Победы 29-летний парень с диагнозом "шизофрения" , показав двум 10-летним школьникам фото обнаженной женщины, попытался завлечь их на чердак. Об этом происшествии, случившемся в четверг, 1 февраля, сообщил источник ProKazan.ru.

- Около 14:00 парень показал детям фото, после чего предложил показать им еще больше таких изображений. Школьники сначала зашли в подъезд, а после сбежали, - сообщили ProKazan.ru.

Затем дети рассказали о произошедшем своим родителям, а те обратились в полицию.

К больному выехала медицинская бригада, решается вопрос о его принудительной госпитализации.