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Житель Татарстана лишился руки после нападения собаки

Житель Татарстана лишился руки после нападения собаки
16+
Фото: ProKazan

В Татарстане медики ампутировали руку 29-летнему молодому мужчине, которого покусал пес. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Случай произошел 29 января в Бугульме. Пострадавшего доставили в больницу со множественными рваными ранами. Установлено, что его растерзал пес. Полицейские выяснили, что собаку на парня натравил ранее судимый, безработный 24-летний местный житель.

Против хозяина собаки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он арестован.

Ольга Плешкова, 03.02.2018, 16:07
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Юр03 февраля 2018, 17:00
Виновата не собака, а её хозяин.
11
44
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Горожанин03 февраля 2018, 17:00
Надо петушком сделать хозяина собаки))))
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0
56
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Горожанин03 февраля 2018, 17:11
В "Рыболов охотник" продают отпугиватель от собак , отличная штука , я детям купил.
3
12
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Горожанин03 февраля 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
В "Рыболов охотник" продают отпугиватель от собак , отличная штука , я детям купил.
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Я тоже купил. Не очень помогает если честно
1
13
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Горожанин03 февраля 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
Виновата не собака, а её хозяин.
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А собака не при чем? Таких опасных скотин нельзя оставлять
5
17
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Горожанин03 февраля 2018, 17:35
Хозяина собаки кастрировать, собаку наказать строго.
4
26
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Горожанин03 февраля 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
В "Рыболов охотник" продают отпугиватель от собак , отличная штука , я детям купил.
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Газовый перцовый балончик надежнее , его правда детям не купишь ,электрошокер тоже -действует как отпугиватель они звук его треска не переносят. Слегка не гуманный способ стрелять по собаке из пневматики но тоже может спасти вам жизнь и здоровье. Вообще собаки это только животные любой фейерверк, любая питарда для них хороший отпугиватель.
1
11
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Горожанин03 февраля 2018, 17:55
А где комменты зоошизы- типа хорошего человека собака не покусает?
2
21
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Горожанинммама03 февраля 2018, 18:01
У собаки.как мы знаем долҗен быть намордник.законы соблюдать надо.мухаметзянов икрам.и поводок.других порядков пора исключать.
0
21
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Горожанка03 февраля 2018, 18:01
Бойцовые собаки должны быть запрещены. Они уже запрещены во многих странах, особенно питбули. Их выводили люди для собачьих боёв. Ротвейлеры должны войти в эту же категорию. Эта немецкая пастушья порода использовалась для того, чтобы овец приводить на бойню, что и сделало её кровожадной. Ротвейлер - собака с большим потенциалом опасности. Таких собак нельзя считать универсальными. Даже в добрых руках эти собаки часто выходят из под контроля. По старым данным: в США питбули убили более 100 человек. Травля собак должна быть также запрещена. А защитить человека от опасности способна и дворовая собака.
1
29
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин03 февраля 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
У собаки.как мы знаем долҗен быть намордник.законы соблюдать надо.мухаметзянов икрам.и поводок.других порядков пора исключать.
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Даже псих знает, что у собаки должен быть намордник. Странно, что хозяева, считающие себя адекватнее Икрама, этого не знают
0
19
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Горожанин03 февраля 2018, 18:38
Виновата же не собака а мудак хозяин.
Собаку, надеюсь, убили.
Негоже твари, попробовавшей вкус человека ходить живой.
0
27
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Горожанин03 февраля 2018, 19:00
Отвертку носите заточенную, лучше подлиннее - собакам собачья смерть!
1
11
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Горожанин03 февраля 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
А где комменты зоошизы- типа хорошего человека собака не покусает?
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Первый камент явно от такого.
0
2
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Горожанин03 февраля 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Вы все живадеры!!!!! Собачки нивчемневиноватые!!!
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Скажешь это в операционной после ампутации, т-т-т
0
7
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Горожанин03 февраля 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
Отвертку носите заточенную, лучше подлиннее - собакам собачья смерть!
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Отвертка не спасет тем более от тренированной собаки она укусит за руку в которой у тебя отвертка и ты её уронишь от боли либо же не сможешь разжать руку и действовать ею.
1
2
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Горожанин03 февраля 2018, 19:32
В ответ на комментарий пользователя
Бойцовые собаки должны быть запрещены. Они уже запрещены во многих странах, особенно питбули. Их выводили люди для собачьих боёв. Ротвейлеры должны войти в эту же категорию. Эта немецкая пастушья порода использовалась для того, чтобы овец приводить на бойню, что и сделало её кровожадной. Ротвейлер - собака с большим потенциалом опасности. Таких собак нельзя считать универсальными. Даже в добрых руках эти собаки часто выходят из под контроля. По старым данным: в США питбули убили более 100 человек. Травля собак должна быть также запрещена. А защитить человека от опасности способна и дворовая собака.
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Запрет слишком координально такие собаки могут пригодиться в армии , полиции и охране промышленных объектов, надо ввести ограничение на оборот таких собак прировняв их к оружию.
5
3
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Я03 февраля 2018, 19:39
Надеюсь,честно посудят.
0
0
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Горожанин03 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
В "Рыболов охотник" продают отпугиватель от собак , отличная штука , я детям купил.
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В каком магазине? Адрес подскажите и цену. Я много магазинов обзвонила, нигде нет отпугивателей.
1
1
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Горожанин03 февраля 2018, 19:40
Псина вместе с хозяином подлежит утилизации.
0
12
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Горожанин03 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Надо петушком сделать хозяина собаки))))
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Надо его руки лишить
0
10
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зоошиза03 февраля 2018, 20:20
Читайте внимательно: человек покалечил другого человека. А посредством чего - это второе, собаки, холодного или другого оружия. Самое оружие не виновато, надо судить человека.
1
8
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Горожанин03 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
Читайте внимательно: человек покалечил другого человека. А посредством чего - это второе, собаки, холодного или другого оружия. Самое оружие не виновато, надо судить человека.
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Он не человек, он тварь. Калека на всю жизнь теперь молодой человек.
0
7
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Й03 февраля 2018, 20:46
Открыл гос услуги. Весь ново- Савиновмкий район поражен бродячими собаками. Жалуются долго. Смысла только нет.
0
6
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Й03 февраля 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
Даже псих знает, что у собаки должен быть намордник. Странно, что хозяева, считающие себя адекватнее Икрама, этого не знают
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В парк победы сходи. Там ни один собаковод не знает про намордник
0
5
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ага03 февраля 2018, 20:55
Если бы было у пострадавшего достаточно средств, руку спасли бы.
1
2
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Горожанин03 февраля 2018, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Надо его руки лишить
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Око за око, очко за очко.
0
2
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Горожанин03 февраля 2018, 21:38
Почему ампутировали, неужели нельзя было как-то сохранить руку ?
0
0
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Горожанин03 февраля 2018, 21:42
А медицине наплевать, как жить дальше молодому человеку, раз денег нет - отрежем !!!
0
1
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Горожанин03 февраля 2018, 21:56
Собака друг человека.
3
0
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Роман03 февраля 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Надо петушком сделать хозяина собаки))))
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С помощью собаки!
0
5
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Горожанин03 февраля 2018, 22:33
В ответ на комментарий пользователя
Виновата не собака, а её хозяин.
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Нужно запрещать иметь таких Собак без специальной на то лицензии + уголовная ответственность до 5 лет
0
4
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Горожанин03 февраля 2018, 22:37
В ответ на комментарий пользователя
Собака друг человека.
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Не все человеки хорошие люди, а одичавшая собака это уже волк.
0
1
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Горожанин03 февраля 2018, 23:06
В ответ на комментарий пользователя
Отвертка не спасет тем более от тренированной собаки она укусит за руку в которой у тебя отвертка и ты её уронишь от боли либо же не сможешь разжать руку и действовать ею.
Развернуть
Подставляешь левую руку, а правой - в в бочину отверткой, В БОЧИНУ!!!!
0
1
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Горожанин03 февраля 2018, 23:08
В ответ на комментарий пользователя
Открыл гос услуги. Весь ново- Савиновмкий район поражен бродячими собаками. Жалуются долго. Смысла только нет.
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с плсотни вытравил уже... а они плодятся и плодятся..... Изик кончается комрады :-(
0
1
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Горожанин03 февраля 2018, 23:25
В ответ на комментарий пользователя
Подставляешь левую руку, а правой - в в бочину отверткой, В БОЧИНУ!!!!
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Ага, останешься без левой руки нах, но с отверткой в правой.
1
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Горожанин03 февраля 2018, 23:32
В ответ на комментарий пользователя
Отвертку носите заточенную, лучше подлиннее - собакам собачья смерть!
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Какую? Крестовую или плоскую?
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Горожанин03 февраля 2018, 23:41
;-)
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Горожанин03 февраля 2018, 23:41
;-)
0
0
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Горожанин04 февраля 2018, 00:06
Нет такой,крестовой.есть Фигурная и обычная отвёртка.
0
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Горожанин04 февраля 2018, 00:12
Врачей под суд.не хотели возится.за бугром уже оторванную прошивают.и дробленную кости правляют.зла не хватает,надо свалить в загнивающую запад ЕС или подальше.
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Горожанин04 февраля 2018, 01:18
В ответ на комментарий пользователя
Нет такой,крестовой.есть Фигурная и обычная отвёртка.
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плюсовая и минусовая отвертки!
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Горожанин04 февраля 2018, 01:38
В ответ на комментарий пользователя
плюсовая и минусовая отвертки!
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Ога, плюс нога, минус нога .... ))))
0
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Горожанин04 февраля 2018, 02:20
В ответ на комментарий пользователя
Подставляешь левую руку, а правой - в в бочину отверткой, В БОЧИНУ!!!!
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Если левая рука тебе мешает по жизни то конечно так и сделай.
1
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Горожанин04 февраля 2018, 02:31
В ответ на комментарий пользователя
Почему ампутировали, неужели нельзя было как-то сохранить руку ?
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Может собака бешеная или еще какие вирусы в слюнях, тогда бы заражение пошло.общее.
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Горожанин04 февраля 2018, 02:35
В ответ на комментарий пользователя
Какую? Крестовую или плоскую?
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Если она заточенная, там не креста не плоскости не будет. Острый конус. Что вы как дети. Или вы детишечки? А ну, спать тогда! Можно еще телескопическую дубинку, со стальным шариком на конце.
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Горожанин04 февраля 2018, 03:49
В ответ на комментарий пользователя
Если левая рука тебе мешает по жизни то конечно так и сделай.
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ну можешь глотку подставить и алга двумями целыми руками..... 8-*
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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