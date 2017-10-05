Житель Татарстана лишился руки после нападения собаки

В Татарстане медики ампутировали руку 29-летнему молодому мужчине, которого покусал пес. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Случай произошел 29 января в Бугульме. Пострадавшего доставили в больницу со множественными рваными ранами. Установлено, что его растерзал пес. Полицейские выяснили, что собаку на парня натравил ранее судимый, безработный 24-летний местный житель.

Против хозяина собаки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он арестован.