В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома

В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя. Им стал Марат Ишниязов, который ранее занимал пост заместителя руководителя исполкома по экономике. Информация об этом появилась на официальной странице Сабинского муниципального района.

Кандидатуру Ишниязова поддержали на заседании совета депутатов района.

Отметим, что с 2010 года исполком возглавлял Равиль Гасимов. Недавно он покинул пост, поскольку достиг пенсионного возраста.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что ушел в отставку глава Пестречинского района Татарстана Эдуард Дияров. Его на посту сменил Ильхам Кашапов. Также ушел в отставку глава Рыбно-Слободского района Ильхам Валеев.