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В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома

В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома
16+
Фото: http://saby.tatarstan.ru/

В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя. Им стал Марат Ишниязов, который ранее занимал пост заместителя руководителя исполкома по экономике. Информация об этом появилась на официальной странице Сабинского муниципального района.

Кандидатуру Ишниязова поддержали на заседании совета депутатов района.

Отметим, что с 2010 года исполком возглавлял Равиль Гасимов. Недавно он покинул пост, поскольку достиг пенсионного возраста.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что ушел в отставку глава Пестречинского района Татарстана Эдуард Дияров. Его на посту сменил Ильхам Кашапов. Также ушел в отставку глава Рыбно-Слободского района Ильхам Валеев.

 

Люция Кашапова, 02.02.2018, 09:19
Тэги: Назначения
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Комментарии

эммм02 февраля 2018, 09:34
1 татарин ушел, другой пришел
ничего не изменилось
6
13
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Горожанин02 февраля 2018, 09:34
Ну того кто руководит Сабинским районом мы хорошо знаем.
Лучший комментарий
1
12
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Ага02 февраля 2018, 09:38
Не перебор с должностью "зам руководителя по экономике" для колхоза?
4
8
Согласны с автором?
горожанин02 февраля 2018, 09:46
Всем надо немножко зарабатывать и растить новые кадры -чтоб был переспективный набор для верха.
5
1
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Анвар02 февраля 2018, 10:10
В ответ на комментарий пользователя
1 татарин ушел, другой пришел
ничего не изменилось
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Следуя Вашей логике: уйдет Путин придет Анальный ничего не изменится?!?! Полностью согласен!!!
10
2
Согласны с автором?
Анвар02 февраля 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
1 татарин ушел, другой пришел
ничего не изменилось
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Скорее хуже станет.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
Следуя Вашей логике: уйдет Путин придет Анальный ничего не изменится?!?! Полностью согласен!!!
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следуя вашей логике Путин и чаплан находятся в одной системе координат.
0
1
Согласны с автором?
Дрессировщик02 февраля 2018, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
Скорее хуже станет.
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Нострадамус ты, что ле?
0
1
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Дрессировщик02 февраля 2018, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
следуя вашей логике Путин и чаплан находятся в одной системе координат.
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Ага, икс и игрек. Буквами уж писать не буду. А то, кто нибудь Й припишет:-D
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 11:07
В ответ на комментарий пользователя
следуя вашей логике Путин и чаплан находятся в одной системе координат.
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Ты провокатор. Выйди в Казани на площадь и оскорби татар, гарантирую горько пожалеешь. Только тут быдло понтаваться силён
0
1
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Горожанин02 февраля 2018, 11:08
А если в Сабинском районе живут одни татары, надо было русского из Москвы что ли назначить?
0
1
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Горожанин02 февраля 2018, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
Ну того кто руководит Сабинским районом мы хорошо знаем.
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Так скажи, кто? Вы знаете, это не значит что все знают. Богдан Титомир, ч то ли?
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 12:01
Лишь бы не воровал, а кто он по национальности - какая разница? Лишь бы человеком хорошим был.
0
3
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Павел Медведев02 февраля 2018, 12:10
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
2
0
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Горожанин02 февраля 2018, 12:16
Уже постригли.
0
0
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Васян02 февраля 2018, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Скорее хуже станет.
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ну и рожа
0
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