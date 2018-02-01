Митрополит Татарстана: чипирование документов ограничивает права верующих

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил, что внедрение электронных технологий в документы ограничивает права верующих, сообщает пресс-служба Казанской митрополии.

- Очень многих волнует внедрение электронных технологий в документы граждан страны. Раньше это был ИНН, сейчас поднимают проблему чипизации и прочих технологий. В какой-то степени это ограничивает права верующих, - считает митрополит.

По его словам, гражданам пытаются навязать некое чипирование неизвестной информацией.

- Люди смущаются, они обращаются к пастырям в храм. Мы должны законодательно дать возможность защитить право этих людей быть полноценными гражданами с обычными документами и пользоваться при этом всеми социальными благами, - добавил митрополит Феофан.