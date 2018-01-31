На Татарстан обрушится мощный снегопад. За раз выпадет двухнедельное количество снега

Также республике ожидается потепление уже в эти выходные

В ближайшие дни на Татарстан обрушится мощный снегопад. Выпадет более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- Самым снежным днем будет 4 февраля. В этот день выпадет 10 мм осадков. Всего за три дня — суббота, воскресенье и понедельник выпадет более половины месячной нормы осадков, - рассказала Переведенцев, передает «Татар-информ».

Также по словам эксперта, в республике ожидается потепление уже в эти выходные.

- 3 февраля потеплеет до -5 градусов, а 4 февраля ожидается 0 градусов. А в понедельник вновь ожидается минусовая температура, - отметил Переведенцев.

А уже с 6 февраля, по прогнозам синоптиков, в Татарстане вновь ожидается резкое похолодание.