Власти Казани потратили на прочистку ливневок 100 миллионов рублей

В прошлом году исполком Казани потратил 100 млн рублей на прочистку ливневок, однако были ликвидированы только четыре из семи аварийных участков. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

По словам главы комитета внешнего благоустройства исполкома Игоря Куляжева, за год прочищено 8,3 км магистральных коллекторов, за пять лет прочищено 224 км сетей, или 59% всей протяженности.

- В этом году в рамках дорожных работ планируется ликвидировать провал на улице Технической, - сообщил Куляжев.

В городе был завершен ремонт двух подземных пешеходных переходов, эксплуатируемых более 40 лет, на это потратили 18 млн рублей

- Это переход на пересечении улиц Восстания и Декабристов, построенный в 1975 году, и по улице Липатова в поселке Дербышки, который был возведен в 1972 году, - отметил чиновник.

Также было заменено остекление и облицовка в подземном переходе на улице Ершова.