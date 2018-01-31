В Нижнекамске собираются снести будку на лыжной базе, в которой зарезали лыжницу

В Нижнекамске на территории лыжной базы "Алмаш" собираются снести будку, где 9 января была зарезана лыжница, об этом сообщает "Татар Информ".

Сейчас выясняется собственник здания, так как для сноса будки необходимо его разрешение. Установить, чье это строение, сотрудники лыжной базы пока не могут.

Напомним, девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры. Выяснилось, что ее зарезали осколком бутылки, после был арестован и вероятный убийца.