Двухметровые сугробы и невидимые полосы: активисты ОНФ проверили уборку снега в Казани

Представители фронта сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города

Представители Общероссийского народного фронта проверили, как очищают снег в центре Казани, так, на автобусных остановках были обнаружены двухметровые завалы снега, а автобусные полосы "исчезли" под снегом. Об этом сообщили сегодня в региональном представительстве организации.

Активисты сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города. По словам водителей, снег занимает всю правую полосу движения, провоцируя образование пробок, а пешеходы недоволльны тем, что из-за нечищеных тротуаров вынуждены идти вдоль проезжей части под угрозой того, что их собьют машины.

- Общественники выборочно проверили состояние улиц вблизи домов №21 и №23 по улице Абжалилова, №66 по улице Пушкина, №16, №18 и №22 по улице Татарстан, №5 по улице Галиаскара Камалова, а также №1 и №3 по улице Галактионова, - сообщили в ОНФ.

На остановке "Татарстан" люди вынуждены из-за трехметровых завалов снега выходить на дорогу, чтобы рассмотреть номер подъезжающего маршрута, а вдоль дома №29а по улице Большая Красная снег полностью скрыл детскую площадку. У дома №13а по этой же улице под снег полностью ушел заградительный шлагбаум.

Активисты обратились в исполком Казани и ГИБДД с просьбами решить данные проблемы.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц. По его словам, уборка проводится ночью, но личные автомобили казанцев ухудшают качество и снижают скорость работ. Всего за 4 дня в Казани выпало 78% месячной нормы осадков.