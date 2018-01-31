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Двухметровые сугробы и невидимые полосы: активисты ОНФ проверили уборку снега в Казани

Двухметровые сугробы и невидимые полосы: активисты ОНФ проверили уборку снега в Казани
16+
Фото: ОНф
Представители фронта сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города

Представители Общероссийского народного фронта проверили, как очищают снег в центре Казани, так, на автобусных остановках были обнаружены двухметровые завалы снега, а автобусные полосы "исчезли" под снегом. Об этом сообщили сегодня в региональном представительстве организации.

Активисты сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города. По словам водителей, снег занимает всю правую полосу движения, провоцируя образование пробок, а пешеходы недоволльны тем, что из-за нечищеных тротуаров вынуждены идти вдоль проезжей части под угрозой того, что их собьют машины.

- Общественники выборочно проверили состояние улиц вблизи домов №21 и №23 по улице Абжалилова, №66 по улице Пушкина, №16, №18 и №22 по улице Татарстан, №5 по улице Галиаскара Камалова, а также №1 и №3 по улице Галактионова, - сообщили в ОНФ.

На остановке "Татарстан" люди вынуждены из-за трехметровых завалов снега выходить на дорогу, чтобы рассмотреть номер подъезжающего маршрута, а вдоль дома №29а по улице Большая Красная снег полностью скрыл детскую площадку. У дома №13а по этой же улице под снег полностью ушел заградительный шлагбаум.

Активисты обратились в исполком Казани и ГИБДД с просьбами решить данные проблемы.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц. По его словам, уборка проводится ночью, но личные автомобили казанцев ухудшают качество и снижают скорость работ. Всего за 4 дня в Казани выпало 78% месячной нормы осадков.

N. Vildanov, 31.01.2018, 16:59
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин31 января 2018, 17:08
Мэр-уходи !
Лучший комментарий
1
46
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Горо31 января 2018, 17:11
Метшину отдай наши деньги !
3
15
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Горожанин31 января 2018, 17:12
плохому танцору автомобили граждан мешают B-|
4
21
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Горожанин31 января 2018, 17:25
Уйди метшин уйди не мешай! Хватит уже воровать!!! У тебя зп 40тр, иди ищи где больше платят а не где воруется хорошо! Я просто не могу себе представить чтоб на такой должности столько ответственности и всего за 40тр!! Да это же смешно!!! Ну ты бы реально не сидел если бы не кормушка!!!!
0
26
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Горожанин31 января 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
Попробуйте очистить территорию, когда место уборки заставлено машинами. Или бы вы их без лишних разговоров эвакуировали?
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ГДЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ СТОЯНКИ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ?! >-(
1
14
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Попробуйте очистить территорию, когда место уборки заставлено машинами. Или бы вы их без лишних разговоров эвакуировали?
Развернуть
На кварталах на квартиру положено 1,8 машиноместа.
ГДЕ ОНИ?! >-(
1
10
Согласны с автором?
Слушатель31 января 2018, 18:45
Дед Мороз виноват. Объявить выговор. Снегурочку тоже наказать. Ну вы знаете как...
3
3
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Горожанин31 января 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Метшину отдай наши деньги !
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Он только и может плату за проезд поднимать, пусть уходит!
0
17
Согласны с автором?
Димас люблю пивас31 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Мэр-уходи !
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Добровольно не уйдёт! Только ногами в перёд :-D
1
11
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
На кварталах на квартиру положено 1,8 машиноместа.
ГДЕ ОНИ?! >-(
Развернуть
Кем положено, нескромный вопрос? :-D
0
7
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
ГДЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ СТОЯНКИ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ?! >-(
Развернуть
Проблема в том, что вы же подразумеваете бесплатные стоянки, правда? Если мэрия построит достаточное количество стоянок в шаговой доступности, но платных, то вы все равно будете недовольны. А как потом окупать строительство такого количества бесплатных стоянок? И наконец, самый печальный момент: количество автомашин в городе растет стремительным темпами. Где и как строить такое количество машиномест? Вот просто физически - где? Очнитесь, это просто нереально.
4
2
Согласны с автором?
Emill Fordov31 января 2018, 19:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
4
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 20:19
Почему это должны делать активисты а не снегоуборщики ?
Стыдно должно быть мэру, позор!
1
10
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:27
В ответ на комментарий пользователя
плохому танцору автомобили граждан мешают B-|
Развернуть
а как убирать, если автомобили стоят? По машинам проезжать что ли? Или дорожники их будут эвакуировать?
3
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:35
В ответ на комментарий пользователя
Почему это должны делать активисты а не снегоуборщики ?
Стыдно должно быть мэру, позор!
Развернуть
Это должны делать дорожники, а во дворах УК. Но они почему-то медлят с работой
0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:37
В ответ на комментарий пользователя
Он только и может плату за проезд поднимать, пусть уходит!
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так не его инициатива поднимать плату за проезд. Оплату отказали поднимать, тем более
1
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:38
В ответ на комментарий пользователя
Попробуйте очистить территорию, когда место уборки заставлено машинами. Или бы вы их без лишних разговоров эвакуировали?
Развернуть
на этих участках реально плохо убран снег, но почему? Нужно тогда жалобы писать и побольше в Народный контроль, чтобы о проблеме узнали. Тут дорожники уже недобросовестно работают!
0
0
Согласны с автором?
мэр31 января 2018, 21:44
В ответ на комментарий пользователя
На кварталах на квартиру положено 1,8 машиноместа.
ГДЕ ОНИ?! >-(
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Я не только на вашу квариту, но и на вас "положил". Как ощущения? Не давит?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:58
В ответ на комментарий пользователя
Я не только на вашу квариту, но и на вас "положил". Как ощущения? Не давит?
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Ты на себя положил. Положенец
0
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
Я не только на вашу квариту, но и на вас "положил". Как ощущения? Не давит?
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Мэр?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 22:39
В ответ на комментарий пользователя
Чесно? Да пошёл он на..х этот мэр. Пусть его тело в могиле сожрут черви. И от его памяти и его дел в жизни останется только звук который он произносит в. Каз гордуме не выходя за рамки общественности. Пускай ему в его логове каз гордуме построят пирамиду и похоронят как фараона. И снегом казанским закидают его саркофаг чтоб не сгнил сразу же. А так кто этот мэр. Это обычный человек из костей и мяса просто. думает что добился в жизни многого. Ха и думает что он особенный. Имеет право разбазаривать деньги народа на Рубин, с целью побалеть и поиграть и мол поверить что у него все получится. Добиться так сказать реализации своих амбиций. Утер ему Бог нос и ввел этого чела еще в большее заблуждение. Да чё там говорить. Тфу. И считает обычный народ за быдло. А верхам лижет всё что попало. Вот тебе и бахетле.
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Горожанин01 февраля 2018, 00:10
Ну молорики че. Новое партийное задание! Возле гаража моего снег еще надо убрать..
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Согласны с автором?
Петя Сафонов01 февраля 2018, 00:21
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 01:32
Метшин зажрался и обленился!!! Раньше лет 10-15 назад хоть существенное развитие было, а сейчас одни слова
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