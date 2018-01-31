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В Казани продают ресторан «Парус»

В Казани продают ресторан «Парус»
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Фото: скриншот google maps

В Казани выставили на продажу ресторан «Парус» за 208,4 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте.

Ресторан, открытый в 2004 году, расположен у самого берега Казанки. Общая площадь здания составляет 4000 кв м. Земельный участок, на котором расположен ресторан, находится в аренде до 2054 года.

Особенность здания в его архитектурном решении – ресторан построен в виде корабля. В распоряжении гостей просторный зал, вмещающий до 350 гостей, на втором этаже расположена летняя терраса, а также есть малый банкетный зал на 20 человек. 

 

Люция Кашапова, 31.01.2018, 14:03
Тэги: Бизнес
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Комментарии

Горожанин31 января 2018, 14:15
Дорого
0
12
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Горожанин31 января 2018, 14:16
Теперь.он, не актуален. Всё вокруг залили бетоном. Перспективы облачны.
Лучший комментарий
0
35
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Горожанин31 января 2018, 14:16
100лямов потолок
0
7
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Димас люблю пивас31 января 2018, 14:20
Его уже 100 лет продают:-D его цена мак 50:-P
1
12
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Ррр31 января 2018, 14:20
Неееее это не тема там все ремонтировать надо цена если прямо чешиься максимум 30 мил , остольное все гнилое
1
13
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Горожанин31 января 2018, 14:25
Порвали парус
0
8
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Димас люблю пивас31 января 2018, 14:27
Фиг с ним! возьму за лям:-D
0
7
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Горожанин31 января 2018, 14:40
нас рать

верните причал на этом месте
3
14
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Горожанин31 января 2018, 14:45
Гулял возле него как то в октябре . Кругом пустые пивные балоны , ржавая арматура , битое стекло , экскременты и т.д. На берегу который уже год на так и не до деланной набережной - кучи ржавой арматуры , бочки , строительный мусор ... Недавно там же на детей напала стая одичавших бродячих псов . Какие то иероглифы везде намалеваны . Часто встречаются матерные надписи и похабные рисунки . До Аппарата Президента РТ - минута ходьбы . Такое ощущение - что наши правители досыта наигрались с проектом под название "Казань" .
3
22
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин31 января 2018, 15:10
Заработок, все есть у меня! Давай плати!
0
4
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Горожанин31 января 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Гулял возле него как то в октябре . Кругом пустые пивные балоны , ржавая арматура , битое стекло , экскременты и т.д. На берегу который уже год на так и не до деланной набережной - кучи ржавой арматуры , бочки , строительный мусор ... Недавно там же на детей напала стая одичавших бродячих псов . Какие то иероглифы везде намалеваны . Часто встречаются матерные надписи и похабные рисунки . До Аппарата Президента РТ - минута ходьбы . Такое ощущение - что наши правители досыта наигрались с проектом под название "Казань" .
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это же круто, братан :-D
2
2
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Горожанин31 января 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
нас рать

верните причал на этом месте
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Какой причал? Там бетонный откос был. А старый, деревянный ресторан Парус, стоял.у хрущевского причала. Старый дебаркадер, на котором был ресторан, сгорел в 1986 году, в месте, под нынче сушествующему НКЦ.Казань. Там лодочные станция еще была. С Подлужной в основном, владельцы лодок были.
2
9
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Горожанин31 января 2018, 16:09
Дураков ищут.
А вдруг прокатит!

Полно таких умненьких.
Как только бизнес развалится, хотят спихнуть кому-то.
Предлагают руины, а денег хотят, как за успешный объект
1
4
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Горожанин31 января 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
это же круто, братан :-D
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Насчет круто - не уверен Но что по казански - это да
0
2
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Горожанин31 января 2018, 16:33
Интересно отель.Мериот продали? Или тоже дорого.и никому не нужен?
0
5
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Горожанин31 января 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
это же круто, братан :-D
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че за обсосы? твоя банда? :-D
0
1
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Слушатель31 января 2018, 19:06
Парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Предлагаю переименовать в Васко день Гама. Звучит как е твою .... Ну вы знаете
0
1
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Emill Fordov31 января 2018, 19:31
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
2
0
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Горожанин31 января 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Какой причал? Там бетонный откос был. А старый, деревянный ресторан Парус, стоял.у хрущевского причала. Старый дебаркадер, на котором был ресторан, сгорел в 1986 году, в месте, под нынче сушествующему НКЦ.Казань. Там лодочные станция еще была. С Подлужной в основном, владельцы лодок были.
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НКЦ Казань? Это не Федосеевский бугор ли? Где Алёша Пешков решил жизнь самоубийством закончить? ;-)
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Горожанин31 января 2018, 21:23
В ответ на комментарий пользователя Emill Fordov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Качайся сам
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