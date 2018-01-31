В Казани продают ресторан «Парус»

В Казани выставили на продажу ресторан «Парус» за 208,4 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте.

Ресторан, открытый в 2004 году, расположен у самого берега Казанки. Общая площадь здания составляет 4000 кв м. Земельный участок, на котором расположен ресторан, находится в аренде до 2054 года.

Особенность здания в его архитектурном решении – ресторан построен в виде корабля. В распоряжении гостей просторный зал, вмещающий до 350 гостей, на втором этаже расположена летняя терраса, а также есть малый банкетный зал на 20 человек.