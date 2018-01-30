СМИ: в российских школах могут появиться уроки психологии

Предмет «психология» может появиться в школьной программе. Об этом сообщил гендиректор «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского» Зураб Кекелидзе, передают «Известия».

Отмечается, что центр уже написал учебники с 3-го по 11-й класс.

- Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Всё передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование, - говорится в сообщении.

Кекелидзе добавил, что центр рассчитывает получить рецензию в конце февраля, чтобы внести правки.

- После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобра можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром, - добавил он.