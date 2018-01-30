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Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей

Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей
16+
Фото: "Бизнес Online"
Сотрудники Госавтоинспекции получили 40 автомобилей LADA Priora и 10 Ford Focus

Сегодня утром президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сотрудникам ГИБДД ключи от 50 новых патрульных автомобилей. В мероприятии также принял участие и министр МВД РТ Артем Хохорин.

Сотрудники ГИБДД получили 40 автомобилей LADA Priora и 10 Ford Focus.

- Сегодня служба ГИБДД Татарстана является одной из самых современных, оперативных, самых успешных. И я надеюсь, что республика помогала и будет помогать укреплению материально-технической части вашей службы, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Минниханова.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей представителям сельских поселений и муниципальных учреждений Татарстана. глава республики вручил ключи от 93 автомобилей Chevrolet NIVA, представителям Казани – от 4 автобусов Ford Transit, Набережных Челнов – от 3 автобусов Ford Transit. 

Люция Кашапова, 31.01.2018, 08:11
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Ррр31 января 2018, 08:22
Не смешите мои тапочки приора )) оочень современно ! И где нач ГИБДД !? Это его обязанность а не президента .везде очки хочет набрать.
Лучший комментарий
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30
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Горожанин31 января 2018, 08:32
Республика Татарстан выделила сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей.
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10
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лена31 января 2018, 08:34
их же вроде сокращают, для кого автомобили- в личное пользование ,я так думаю
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13
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Горожанин31 января 2018, 08:37
Если сокращение ГИБДД грядёт,потом функции хотят отдать другим службам,то вопрос: Зачем целых 50 автомобилей на бюджетные деньги покупать?
4
13
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Горожанин31 января 2018, 08:48
Лада седааан баклажан!
5
9
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Горожанин31 января 2018, 08:48
Будто из своего кармана оплатил . На деньги налогоплательщиков куплено, что бы с помощью этих же автомобилей собирать деньги .
1
21
Согласны с автором?
131 января 2018, 09:02
В ответ на комментарий пользователя
Не смешите мои тапочки приора )) оочень современно ! И где нач ГИБДД !? Это его обязанность а не президента .везде очки хочет набрать.
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Это та модель автопрома, которая догонит любую другую модель и обгонит. и даже не нашего автопрома. и при этом она намного более управляемая чем датсаны, ниссаны и т д. так что выбор верный. кто ездил на приоре, знает, это настоящий гоночный болид!
12
8
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 09:04
В ответ на комментарий пользователя
Если сокращение ГИБДД грядёт,потом функции хотят отдать другим службам,то вопрос: Зачем целых 50 автомобилей на бюджетные деньги покупать?
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50 автомобилей это не так уж и много для такого города.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 09:08
В ответ на комментарий пользователя
50 автомобилей это не так уж и много для такого города.
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Это наши деньги!Это наши налоги!25 лямов не деньги?
4
6
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131 января 2018, 09:17
Приора отличный автомобиль. у меня ниссан сентра. отдал ее в сервис и на некоторое время взял у родных Приору так как срочно нужно было ехать по работе в другой город. Е мое. она комфортнее. она удобнее. она устойчивее. динамика на высоте. а ведь я до этого ездил на шкоде октавия. хотя по динамичским характеристикам октавия мощнее, все равно Приора приятнее. вообще мне кажется ПРиора одна из самых стоющих своих денег машина на сегодняшнем рынке продаж.
8
10
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 09:29
В ответ на комментарий пользователя
Приора отличный автомобиль. у меня ниссан сентра. отдал ее в сервис и на некоторое время взял у родных Приору так как срочно нужно было ехать по работе в другой город. Е мое. она комфортнее. она удобнее. она устойчивее. динамика на высоте. а ведь я до этого ездил на шкоде октавия. хотя по динамичским характеристикам октавия мощнее, все равно Приора приятнее. вообще мне кажется ПРиора одна из самых стоющих своих денег машина на сегодняшнем рынке продаж.
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Шкода оставил и ниссан сентра у них, как для русского москвич. :-D
3
5
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Форвард31 января 2018, 09:31
В ответ на комментарий пользователя
Не смешите мои тапочки приора )) оочень современно ! И где нач ГИБДД !? Это его обязанность а не президента .везде очки хочет набрать.
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А что плохого в приоре? Вот если бы всем купили киа спортридж ты бы другую песню запел: " зачем такие дорогие купили?". Таким людям как ты все плохо, чтобы хорошего не делали.
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5
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Горожанин31 января 2018, 09:39
А чё минниханов сам на приоре не ездит?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Это та модель автопрома, которая догонит любую другую модель и обгонит. и даже не нашего автопрома. и при этом она намного более управляемая чем датсаны, ниссаны и т д. так что выбор верный. кто ездил на приоре, знает, это настоящий гоночный болид!
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У меня Мерс и как-то попробывал на Приоре прокатиться. Дык я чуть не о.уел, как на таких авто можно передвигаться?
9
10
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 09:49
Лучше бы на все деньги Ford Focus накупили, на кой эти приоры.
4
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 09:51
не надо мне тут приора нормальная машина
5
5
Согласны с автором?
да ну31 января 2018, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
А что плохого в приоре? Вот если бы всем купили киа спортридж ты бы другую песню запел: " зачем такие дорогие купили?". Таким людям как ты все плохо, чтобы хорошего не делали.
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приора - узкое корыто
5
3
Согласны с автором?
131 января 2018, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
приора - узкое корыто
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среди нас тролль который пишет уже 7 ой камент
4
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
У меня Мерс и как-то попробывал на Приоре прокатиться. Дык я чуть не о.уел, как на таких авто можно передвигаться?
Развернуть
А у меня джып Додж континенталь. Я сел.однажды в приору, тут же быстро вылез..Мне показалось, что я в комнате страха побывал.
10
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
не надо мне тут приора нормальная машина
Развернуть
Если приора нормальная, ну тогда значит ты ненормальный. Другого не дано. :-D
3
3
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 10:08
В ответ на комментарий пользователя
А у меня джып Додж континенталь. Я сел.однажды в приору, тут же быстро вылез..Мне показалось, что я в комнате страха побывал.
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ты еще в тракторе ДТ-75 не пахал ))))))
0
3
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Горожанин31 января 2018, 10:08
Приора
1
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 10:20
"- Сегодня служба ГИБДД Татарстана является одной из самых современных, оперативных, самых успешных. " - Прошу уточнить?! Самые успешные по изъятию денег у населения , а не по увеличению безопасности на дорогах судя по всему ?!
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Дмитрий31 января 2018, 10:31
Если приглядеться, то на фото видны одни фокусы и две приоры. Даже тут похоже вранье. А как же поддержка отечественного производителя. Америку поддерживаем?
0
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Дмитрий31 января 2018, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
Лучше бы на все деньги Ford Focus накупили, на кой эти приоры.
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Они и закупили, приглядись на фото, не только здесь но на других сайтах. Явно фордов больше чем приор.
0
0
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Владимир31 января 2018, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Они и закупили, приглядись на фото, не только здесь но на других сайтах. Явно фордов больше чем приор.
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Есть фото с другого ракурса, там одни приоры, фордов вообще не видно, так что там и правда их не больше 10.
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2
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Горо31 января 2018, 10:48
Все старая крыса миниханов ушел из ГИБДД теперь гибоны ездят на простых приорах ) окушки им раздать гнидам !
2
2
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Горожанин31 января 2018, 11:00
не патриотично дарить Ford.
1
2
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Горожанин31 января 2018, 11:02
когда смотришь как оснащены машины полицейских в Швеции и сравниваешь с нашими- это такое жалкое сравнение.
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Горожанин31 января 2018, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
ПриО-О-Ора
0
0
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юрий евдокимов31 января 2018, 11:20
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
3
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горожанин31 января 2018, 11:31
Нашим и приора за счастье. Все равно встанут и будут стоять в кустах или за сугробами. Никуда не ездят,бензин экономят,чтоб себе остался. Народ покупает,а президент якобы из своего кармана оплачивает.
1
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Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
А у меня джып Додж континенталь. Я сел.однажды в приору, тут же быстро вылез..Мне показалось, что я в комнате страха побывал.
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а у меня х*й.
Помню, как то ты сел на него - пришлось тебя скидывать, как в комнате страха побывал
0
2
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Горожанин31 января 2018, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
У меня Мерс и как-то попробывал на Приоре прокатиться. Дык я чуть не о.уел, как на таких авто можно передвигаться?
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Некоторые вообще пешком ходят и только мечтают о машине,можно ездить и хорошо ездить на Приоре,очень хорошая машинка,да комфорт конечно не такой как в иномарках,но собственно не берут не ради комфорта или красоты,это вполне себе приличный автомобиль,но все равно нужно стремиться к большему
0
2
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Дмитрий31 января 2018, 12:13
В ответ на комментарий пользователя
Есть фото с другого ракурса, там одни приоры, фордов вообще не видно, так что там и правда их не больше 10.
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Да же на этом сайте видны две приоры, а дальше одни форды с противотуманными фарами.
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