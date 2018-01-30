Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей

Сотрудники Госавтоинспекции получили 40 автомобилей LADA Priora и 10 Ford Focus

Сегодня утром президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сотрудникам ГИБДД ключи от 50 новых патрульных автомобилей. В мероприятии также принял участие и министр МВД РТ Артем Хохорин.

Сотрудники ГИБДД получили 40 автомобилей LADA Priora и 10 Ford Focus.

- Сегодня служба ГИБДД Татарстана является одной из самых современных, оперативных, самых успешных. И я надеюсь, что республика помогала и будет помогать укреплению материально-технической части вашей службы, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Минниханова.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей представителям сельских поселений и муниципальных учреждений Татарстана. глава республики вручил ключи от 93 автомобилей Chevrolet NIVA, представителям Казани – от 4 автобусов Ford Transit, Набережных Челнов – от 3 автобусов Ford Transit.