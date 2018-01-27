В Татарстане двое полицейских избили парня-заику

В Лениногорске два майора полиции избили 25-летнего парня, который с детства страдает от заикания. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Из материалов уголовного дела следует, что в августе прошлого года двое участковых ОМВД по Лениногорскому району Виталий Мустафин и Альберт Самигуллин «выбивали» у задержанного признание в краже керамических плиток. Отмечается, что они наносили мужчине удары руками по различным частям тела.

По данному факту в отношении полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

- Перед входом в отдел полиции майоры угрожали местному жителю задержанием, если тот не опознает задержанного как лицо, у которого он летом того же года купил плитки, похищенные с фасада здания магазина, - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, полицейские знали, что задержанный не был причастен к преступлению.

В настоящее время Мустафин и Самигуллин задержаны, сегодня суд рассмотрит ходатайство об их аресте.