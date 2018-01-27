Глава аппарата РТ обещал найти авторов «разжигающих» обстановку Telegram-каналов 

Асгат Сафаров заявил, что "уже сегодня есть возможности для определения их авторов"

Глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров заявил, что Telegram-каналы, как источник информации, находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Об этом он сообщил сегодня на итоговой коллегии республиканского агентства «Татмедиа».

- Особо одиозные каналы, разжигающие обстановку нетерпимости в обществе, попадают под пристальное внимание правоохранительных органов. Уже сегодня есть возможности для определения их авторов, - сказал Сафаров.

По его словам, данные каналы подменяют факты домыслами.