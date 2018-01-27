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Глава аппарата РТ обещал найти авторов «разжигающих» обстановку Telegram-каналов 

Глава аппарата РТ обещал найти авторов «разжигающих» обстановку Telegram-каналов 
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Фото: "Татар-информ"
Асгат Сафаров заявил, что "уже сегодня есть возможности для определения их авторов"

Глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров заявил, что Telegram-каналы, как источник информации, находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Об этом он сообщил сегодня на итоговой коллегии республиканского агентства «Татмедиа».

- Особо одиозные каналы, разжигающие обстановку нетерпимости в обществе, попадают под пристальное внимание правоохранительных органов. Уже сегодня есть возможности для определения их авторов, - сказал Сафаров.

По его словам, данные каналы подменяют факты домыслами. 

Люция Кашапова, 29.01.2018, 17:13
Тэги: Интернет
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Комментарии

ace29 января 2018, 17:33
т.е. сотрудники органов сами почитывают? ну ок, пусть знают правду
Лучший комментарий
3
58
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Горожанин29 января 2018, 17:36
Вот **** ,этот лысый индюк слил контору что все таки месенджеры читают ,ублюдки !
5
33
Согласны с автором?
Нечто29 января 2018, 17:36
Раньше небыло ни телеграмма, вацаппа, вайбера и прочего и жили как то, сейчас попробуй отбери у людей все это , что будет??? Гаджеты настолько распространены, что я например забыл когда ручку в руки брал, брал когда документы подписываю. Книжки не помню когда я читал. Эх цифровые технологии...
5
16
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
т.е. сотрудники органов сами почитывают? ну ок, пусть знают правду
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А они типа не в курсе? Они при власти и их всё устраивает :)))
0
10
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
т.е. сотрудники органов сами почитывают? ну ок, пусть знают правду
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А Павлик говорил что там всё защшифровано и анонимно )))
1
5
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:46
Диктатурой попахивает. Насилие над.разумом сеет. Антинародностью повеяло.
5
29
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Вот **** ,этот лысый индюк слил контору что все таки месенджеры читают ,ублюдки !
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А что тут такого? Вы как будто вчера родились! :)
2
9
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
т.е. сотрудники органов сами почитывают? ну ок, пусть знают правду
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''В зоопарке, тигру мясо не докладывают!!! ''
0
11
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Горожанин29 января 2018, 17:52
Уж давно всё пишется и храниться, но не более трех лет))):-P
0
6
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 17:53
Чиновники боятся гласности. Яркий пример это Сафаров. Ему есть чего скрывать и бояться.
0
33
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин29 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Вот **** ,этот лысый индюк слил контору что все таки месенджеры читают ,ублюдки !
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Читают,не значит,что взломали.да и в 90% случаев инфу сливают свои же.
0
8
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Горожанин29 января 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Тобой уже работают, проверяют откуда пишешь.
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Мужской мир лжецов насильников и нелюдей...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 18:26
пусть он расскажет как в его время полисмены бутылки сували куда не надо, и за это его и уволили. :-D
0
22
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Русский обыватель29 января 2018, 18:41
Что, и там тоже написали:
ВОРЫ ?
0
16
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 18:45
Мент он и на административно-гражданском посту мент
1
14
Согласны с автором?
Горо29 января 2018, 18:55
Ну вот все стало ясно - Сафаров был ментом , мусором и остался и как грозится гнида
1
17
Согласны с автором?
гость29 января 2018, 18:58
Как только вижу Сафарова сразу вспоминаю пытки а отделах полиции
И мне совершенно непонятно как такие крупные специалисты остаются у власти
Это похоже власть настолько запачкана, что дополнительная грязь уже ничего не решает
1
23
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 19:07
Если низкие пенсии и зарплаты, а цены растут. Власть много обещает, но ничего не делает.и при этом доходы у властьимущих миллиарды, что должно говорить.население? Кругом воровство , коррупция, кумовство, лицемерие. И всё это, в чиновничьих кругах?
0
26
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Горожанинм29 января 2018, 19:19
Пучкач
0
4
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 19:31
А что хохоришку уже выперли из мвд?!
0
10
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
А Павлик говорил что там всё защшифровано и анонимно )))
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Бывает, что авторы сами палятся)))
0
1
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Горожанин29 января 2018, 19:48
Вообще, хорошая идея, а то как почитаешь иной раз - глаза на лоб лезут. Так перевирать некоторые вещи надо уметь
9
1
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Если низкие пенсии и зарплаты, а цены растут. Власть много обещает, но ничего не делает.и при этом доходы у властьимущих миллиарды, что должно говорить.население? Кругом воровство , коррупция, кумовство, лицемерие. И всё это, в чиновничьих кругах?
Развернуть
мне кажется или вы по всем газетам ходите с одним и тем же комментарием?
8
1
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Как только вижу Сафарова сразу вспоминаю пытки а отделах полиции
И мне совершенно непонятно как такие крупные специалисты остаются у власти
Это похоже власть настолько запачкана, что дополнительная грязь уже ничего не решает
Развернуть
А как связаны Сафаров и отделы полиции?
8
1
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
мне кажется или вы по всем газетам ходите с одним и тем же комментарием?
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Блин, первый раз написал. И что? Много тут, кто пишет про социальные проблемы?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:01
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот все стало ясно - Сафаров был ментом , мусором и остался и как грозится гнида
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И что? Кто-то же должен следить за порядком в регионе, пусть даже и на информационном поле. Дезинформация всегда плохо сказывалась на работе вообще всех
5
1
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:01
В ответ на комментарий пользователя
Блин, первый раз написал. И что? Много тут, кто пишет про социальные проблемы?
Развернуть
Завидуешь, что не сидишь у федеральной кормушки?
8
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:02
В ответ на комментарий пользователя
Чиновники боятся гласности. Яркий пример это Сафаров. Ему есть чего скрывать и бояться.
Развернуть
Какой гласности? Одно дело рассказывать действительно факты и совсем другое - додумывать и транслировать как правду
6
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
Чиновники боятся гласности. Яркий пример это Сафаров. Ему есть чего скрывать и бояться.
Развернуть
Сколько же идиотов в комментах, которые видят только то, что хотят, а до правды дела нет
7
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:04
Комментаторов из дурки выпустили чтоль? Как заведенные - одно и то же говорят
7
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
пусть он расскажет как в его время полисмены бутылки сували куда не надо, и за это его и уволили. :-D
Развернуть
Невозможно отвечать за всех, неправда ли? Вы же не можете знать что сделает ваш подчиненный в следующую минуту. В конце концов, не сам он это делал
5
2
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:06
Найдите лучше комментаторов на проказани и сдайте на опыты в поликлинику психиатрическую
6
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:08
Чо, лысый, правда глаза колет? ))
1
5
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Вот **** ,этот лысый индюк слил контору что все таки месенджеры читают ,ублюдки !
Развернуть
Барашка,все всё читают.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:12
Вангую, скоро Мухаметшин - спикер, что нибудь про разжигание скажет. С миллиардами, ''накопленные'' за 27 лет, хочется им жить спокойно.:-P
0
7
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Горожанин29 января 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Найдите лучше комментаторов на проказани и сдайте на опыты в поликлинику психиатрическую
Развернуть
Успокойся псих. Санитары отдыхают.
5
3
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторов из дурки выпустили чтоль? Как заведенные - одно и то же говорят
Развернуть
Один и тот же пишет. Какое может быть разнообразие?
5
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Завидуешь, что не сидишь у федеральной кормушки?
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Урвал кусочек? Сиди жуй тогда, что тут диалог.устроил? Любопытный ты, не по взрослому.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Какой гласности? Одно дело рассказывать действительно факты и совсем другое - додумывать и транслировать как правду
Развернуть
Ты, что из запрещеной в России организации ''А ну-ка нусра ''? А ну.ка, сиди и не п..зди. :-D
0
3
Согласны с автором?
***29 января 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
Один и тот же пишет. Какое может быть разнообразие?
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Вы тут, похоже сами с собой общаетесь. Пишите однообразно. Успокойтесь уже. Бросьте тут дурить.. Идите спать, завтра на работе наговоритесь. Тихо, ёпт.
0
3
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герцог29 января 2018, 22:16
Что делают они озорники -как декабристы пишут против бога
Пускай накажет их жена и скалкой даст им у порога
Чтобы отвадились они порочить имя президента
И только ищут все они-всё подходящего момента
Анализ ложный-много пукфф-весьма сомнительные речи
Их лодка не верна никак и не дала бы только течи
Реальность искажают все и тащат одеяло славы
Полиция на сих гостей всё не найдёт никак управы
1
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 23:20
"Особо одиозные каналы, разжигающие обстановку нетерпимости в обществе"
боится Сафаров, боится правды! :-P
0
0
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Горожанин29 января 2018, 23:55
В ответ на комментарий пользователя
мне кажется или вы по всем газетам ходите с одним и тем же комментарием?
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Вам кажется. Перкреститесь.
0
0
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Горожанин30 января 2018, 00:37
В ответ на комментарий пользователя
Блин, первый раз написал. И что? Много тут, кто пишет про социальные проблемы?
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Ты пишешь нудно и однообразно.
0
0
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акинфий щербаков30 января 2018, 00:40
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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