В воскресенье в Казани закроется новогодний городок на Кремлевской набережной

За время работы его посетило более 400 тысяч горожан и туристов

Сказочный городок, построенный на Кремлевской набережной в Казани, сегодня прекращает свою работу. В 19.00 начнется церемония закрытия, во время которой погасят огни на новогодней елке, сообщается на странице набережной в соцсети.

С декабря по января городок посетило более 400 тысяч посетителей, это в два раза больше, чем в прошлогодние праздники. Возможно, это связано с тем, что территорию сказочного городка увеличили в два раза.

- Сегодня Дед Мороз попрощается с гостями и жителями столицы, а пока он будет отдыхать, в его резиденцию на время поселятся герои других сказок, к которым можно будет прийти уже в феврале, - говорят организаторы.

Сегодня городок будет работать по расписанию — с 12 до 22 часов.