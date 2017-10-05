Наверх
В воскресенье в Казани закроется новогодний городок на Кремлевской набережной
18:23, 28.01.20185
Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и "снежный протест" у стен Кремля
19:38, 28.01.201815
В Казани водитель-наркоман "угрожал" полицейским Атлантидой и требовал вызвать агентов
17:57, 28.01.201817
В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального
16:39, 28.01.201869
Пазл ProKazan.ru: собери вертолет от Казанского Вертолетного Завода
В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба
14:31, 28.01.201871
Реклама
Руководитель команды "Камаз-Мастер": "Путин следит за нами..."
14:16, 28.01.201813
В Казани водители автобусов рискуют жизнями пассажиров, высаживая их в запрещенных местах
11:53, 28.01.201817
Казанец решил отомстить обидчику, но, видимо по ошибке, поджег машину его жены
11:03, 28.01.201822
Россия проведет собственный турнир для спортсменов, не допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане
09:46, 28.01.201844
В международном аэропорту "Казань" построят новый терминал из-за большого пассажиропотока
08:24, 28.01.201814
Сегодня в Казани ожидается метель и похолодание до 15 градусов мороза
08:09, 28.01.20182
Владимир Путин в Казани перепутал Москву с Петербургом
17:10, 27.01.201890
На берегу Казанки в центре города обнаружили нелегальную свалку снега
15:56, 27.01.201841
В Татарстане 155 километров дорог сделают «безопасными и качественными»
15:17, 27.01.201824
МЧС: 27-28 января в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер
14:45, 27.01.20183
Новое место: жареный цыпленок, стейки и паста по себестоимости в ресторане «Цех»
14:30, 27.01.201842
В Татарстане посевная кампания будет проблемной из-за недостатка финансов
13:50, 27.01.201841
На трассе в Татарстане чуть не замерзли 30 человек
13:06, 27.01.201817
В Нижнекамске информатор по делу убийцы лыжницы отдал награду в 1 миллион мужу погибшей
12:22, 27.01.201834
В РТ возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выброшенного из окна при пожаре
11:40, 27.01.20189
В центре Казани отлетевшее от грузовика колесо разбило ехавшую за ним легковушку
10:52, 27.01.201820
Жильцов Мергасовского дома в Казани не выселят до весны
10:14, 27.01.201832
Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина отпустили под домашний арест
09:32, 27.01.2018120
Казанца осудят за попытку продать 2300 литров контрафактного алкоголя
09:02, 27.01.20187
Сегодня в Казани ожидается до 14 градусов мороза
06:40, 27.01.20181
В Казани родители назвали своих детей Велизар и Аким
18:49, 26.01.201833
В Казани сторонники Навального проведут митинг в поддержку «забастовки избирателей»
18:25, 26.01.2018105
В Татарстане снизилась рождаемость
17:54, 26.01.201831
В Челнах возбудили уголовное дело на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду
17:14, 26.01.201812
В Казани организатора ячейки «Хизб-ут Тахрир» посадили на 17 лет
16:59, 26.01.201834
Завтра в Казани будет без осадков и 14 градусов мороза
16:55, 26.01.20181
В РТ вручат 1 млн рублей за информацию, которая помогла найти вероятного убийцу лыжницы
16:35, 26.01.201822
"Это путь к нетрадиционным ценностям!": американский журналист рассказал об эчпочмаке
15:44, 26.01.20189
В Татарстане издали новый учебник татарского языка
15:12, 26.01.201830
В Казани наказали гвардейцев, скрутивших водителя после спора о парковке у отеля
15:10, 26.01.201831
В Татарстане возбудили дело из-за застройки в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:09, 26.01.201829
СМИ: экс-глава «Татфондбанка» Мусин признал свою вину
14:19, 26.01.201841
Казанский цирк будет показывать прогноз погоды
13:51, 26.01.201830
Кандидат в президенты из Казани собрала 100 тыс подписей, чтобы участвовать в выборах
12:41, 26.01.201835
СМИ: Минниханов позвонил главе Башкирии, чтобы узнать настроение Путина
12:28, 26.01.201837
В Казани в скандальном ЖК «МЧС» сдали еще 94 квартиры
12:15, 26.01.201812
В Казани научат, как обращаться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей
12:08, 26.01.201815
В Казани поймали мужчину, продававшего гражданство и работу в силовых органах
11:45, 26.01.201815
В этом году в Казани отремонтируют 36 улиц за 1,6 млрд рублей
11:45, 26.01.201813
В Альметьевске пропала школьница
11:30, 26.01.201812
После визита Путина Казанский авиационный завод может увеличить штат на 2 тыс человек
11:23, 26.01.201834
Гражданский Ту-160, анонсированный Путиным, может стать штучным бизнес-джетом для шейхов
10:59, 26.01.201833
Под Казанью главу исполкома наказали за отсутствие похоронной службы
10:49, 26.01.201810
С фельдшера "скорой" потребовали деньги за мотоцикл, который он разбил, торопясь на вызов
10:44, 26.01.201827
Водители скорой помощи Казани пожаловались, что обслуживают машины за свой счет
10:33, 26.01.201826
Тренер зеленодольского лыжника, едущего на Олимпиаду в Пхенчхан: "Мы надеемся на медаль!"
10:03, 26.01.201818
Под Казанью Mercedes насмерть сбил девушку
09:59, 26.01.201835
Президент FINA сегодня откроет бассейн в Дербышках‍
09:34, 26.01.20188
Правительство Татарстана предложило расширить Казань за счет Пестречинского района‍
09:04, 26.01.201828
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
09:00, 26.01.20189
В Казани нашли девочку, которую искала прабабушка
08:53, 26.01.201818
На Олимпийские игры в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов
08:40, 26.01.201819
Правительство раскритиковало закон о запрете снимать последние деньги со счетов должников
08:31, 26.01.201815
Сегодня в Казани ожидается снег
06:17, 26.01.20181
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального

В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального
16+

Казанские сторонники Алексея Навального устроили сегодня "Забастовку избирателей". Акции протеста проходят во многих городах страны - в столице РТ собралось около тысячи человек. Причина: оппозиционного политика не допустили на выборы президента России.

Участники акции собрались на площадке по улице Васильченко - возле завода по сортировке мусора. Там установили сцену и звуковое оборудование. В руках у участников – флаги России и различные плакаты.

– Я думаю Исполкому Казани должно быть стыдно. У нас будет прямая трансляция и люди, которые будут смотреть ее, увидят этот жуткий индустриальный пейзаж вместо красивой Казани, – цитирует координатора штаба Навального в Татарстане Эльвиру Дмитриеву "Казанский репортер".

Рамиль Бикмуллин, 28.01.2018, 16:39
Тэги: Политика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 17:28
Где видео?
2
15
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горо28 января 2018, 17:42
Путин и его сторонники любой ценой хотят власть удержать , революцию ждут
Лучший комментарий
24
114
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Где видео?
Развернуть
Друг спрашивает?
6
7
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Где видео?
Развернуть
Навальный же квадрокоптеры купил специально для Казани. Где фото с них?
7
9
Согласны с автором?
Руслан28 января 2018, 17:50
Так хотел пойти, поддержать, но приболел, извините! Я с вами всей душой и сердцем!!!
14
41
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
+ 1000
5
17
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 18:21
Олигархи не успевают оформлять забугорное гражданство,кто не успеет ждет освоение дальеновосточного гектара.
5
41
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Ну так себе, в 11 году он столько людей набирал, а тут даже в Москве всего тысяча человек вышла, в Казани и того меньше, просто цифры завысили, чтоб казаться солиднее
Развернуть
в москве вышло сто тысяч
10
50
Согласны с автором?
marex28 января 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Так хотел пойти, поддержать, но приболел, извините! Я с вами всей душой и сердцем!!!
Развернуть
такая же ситуация. завтра денег отправлю немного.
5
25
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
такая же ситуация. завтра денег отправлю немного.
Развернуть
я тоже бы отправил, а на какой счет?
3
14
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Из двух зол выбирают меньшее. Большое зло за 17 лет , уже испытали .
7
20
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 19:27
В ответ на комментарий пользователя
Так хотел пойти, поддержать, но приболел, извините! Я с вами всей душой и сердцем!!!
Развернуть
Вот оно желание изменить жизнь в России от навального "я хотел. но извините приболел"
23
14
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 19:41
И все морды лица прячут.:-D Лошары свалочные.:-D Американцам стыдно за вас.:-D
20
11
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Так хотел пойти, поддержать, но приболел, извините! Я с вами всей душой и сердцем!!!
Развернуть
И почками и печенью.:-D
16
7
Согласны с автором?
Денис28 января 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
я тоже бы отправил, а на какой счет?
Развернуть
На мой счёт кидай. Один хрен навальный на эти бабки детей в США отправит
18
9
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
в москве вышло сто тысяч
Развернуть
Да ты че?8-| Сколько из них школьников?
15
6
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Да ты че?8-| Сколько из них школьников?
Развернуть
Тут миллиарда два три не меньфе.
14
10
Согласны с автором?
ask28 января 2018, 20:07
проказан дурное. помечают неугодные комментарии и когда кто-то ставит +, автоматически прибавляется -
15
11
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:09
Незнание законов не освобождает от ответственности.
12
3
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:11
Мечтал стать президентом, не надо было мараться об уголовный кодекс.
15
6
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
проказан дурное. помечают неугодные комментарии и когда кто-то ставит +, автоматически прибавляется -
Развернуть
А вы не думаете, что в это же время кто-то тоже сидит и голосует. Или вы один в городе?
5
11
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Да ты че?8-| Сколько из них школьников?
Развернуть
Ты дурной? В Москве не митинг на площади, а шествие по всей улице! Нефиг фотки с одной площади показывать!
4
20
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Ты дурной? В Москве не митинг на площади, а шествие по всей улице! Нефиг фотки с одной площади показывать!
Развернуть
По какой улице шествия? В городах бывают улицы, где 3 человека уже шествие.
15
6
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
я вас тварей зубами рвать буду вместе с мусорами! Валите в 404 революцинеры хреновы!
Развернуть
вместе с мусорами? Это как? Мycopoв покусаешь? :-D
3
13
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
я вас тварей зубами рвать буду вместе с мусорами! Валите в 404 революцинеры хреновы!
Развернуть
продолжай sосать путинский халуй, не отвлекайся.
6
18
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
я вас тварей зубами рвать буду вместе с мусорами! Валите в 404 революцинеры хреновы!
Развернуть
ох не к добу это все. путинскаы власть упертая, не хочет уходить. доведут страну.
1
14
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:55
не расскачивайеу лодку. нашу крысу тошнит
3
8
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:57
Если Путька останется ещё на 6 лет это будет полный ппц в стране!!
Бойкот. Надоел!!!
4
24
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 21:00
самая главная цель путина сейчас это явка. весь имеющийся административный ресурс направлен сейчас на то чтобы была явка. чтобы легитимизировать свое переназначение. по этой причине и поездки по стране и самолеты и студенты и все остлаььное. ему на людей посс...ть с десятого этажа. он уже себя давно возомнил богоизбранным, императором, властелином русского мира, фюрером всея руси. если утырка ни вернуть на землю он очередную войну начнет.
5
21
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 21:01
Ходорковский в России? Фильм с Дизелем и Жераром Депардьё смотрели? Вы готовы выживать в такой среде?
2
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 21:10
Надо утроить шоу, "бегущий человек" или "навальнист в детройте" или "за что боролся на то и напоролся".
12
3
Согласны с автором?
Шурале28 января 2018, 21:13
Людям нужен покой,когда все устаканится,людям,как воздух,нужны обещания о хорошей и сладкой жизни,где все будет,наконец,людям нужна работа...
2
2
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 21:35
Навальный наш президент!!!
Жулики и ворьё у власти верните народу всё прихватизированное!
2
13
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Навальный наш президент!!!
Жулики и ворьё у власти верните народу всё прихватизированное!
Развернуть
Иисус во-плоти, 2е пришествие :-D
2
2
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:02
В ответ на комментарий пользователя
Навальный наш президент!!!
Жулики и ворьё у власти верните народу всё прихватизированное!
Развернуть
Преломил с тобой хлеб, когда ты стоял, как дурак на ветру? Может воду обратил в вино? Если его отождествлять пытаются с революционером, В.И. Лениным, то ты кто, труженик села, не разгибающий свою спину 22 часа в сутки, рабочий на заводе, вдыхающий гарь вместо папирос? Может вояка, которому на роду написано 25 лет жить в казармах, пока не убьет? Человек не имеющий образования и никаких шансов в своей жизни?
7
2
Согласны с автором?
горожанин28 января 2018, 22:17
Путька едет по стране / А Россия вся в г...не /
1
8
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:22
В ответ на комментарий пользователя
Путька едет по стране / А Россия вся в г...не /
Развернуть
Видимо в твоем. Ждуны по определению ни на что более не годны.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:25
В ответ на комментарий пользователя
Путька едет по стране / А Россия вся в г...не /
Развернуть
Ты блог свой создай, на проказане его опубликуют, как жизненно важную новость.
6
1
Согласны с автором?
Венера28 января 2018, 22:28
Путина на пенсию!
1
4
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:28
В ответ на комментарий пользователя
Ты блог свой создай, на проказане его опубликуют, как жизненно важную новость.
Развернуть
Придет потенциальный навальнист, скажет, ой жизнь-то в овне, а дальше ты как в бейсболе, знай, принимай.
4
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:38
В ответ на комментарий пользователя
Придет потенциальный навальнист, скажет, ой жизнь-то в овне, а дальше ты как в бейсболе, знай, принимай.
Развернуть
Тута дураков поди много, а зайцев мало. Помниться за Форестом бежало тоже количество народу. Зачем-то они бежали, что-то себе думали. А он просто бежал.
4
1
Согласны с автором?
школьник28 января 2018, 22:42
Мир моему дому
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:47
В ответ на комментарий пользователя
Мир моему дому
Развернуть
https://
2
0
Согласны с автором?
Светлана28 января 2018, 22:57
В ответ на комментарий пользователя
в москве вышло сто тысяч
Развернуть
Не сто, а пять. С журналистами и зеваками чуть больше.
4
0
Согласны с автором?
Светлана28 января 2018, 22:59
В ответ на комментарий пользователя
Людям нужен покой,когда все устаканится,людям,как воздух,нужны обещания о хорошей и сладкой жизни,где все будет,наконец,людям нужна работа...
Развернуть
Людям не нужны обещания. Людям нужны дела. А у Навального не дела, а делишки. А дела у него только в уголовных судах.
4
1
Согласны с автором?
Светлана28 января 2018, 23:01
Путин Вор !
2
5
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 23:08
В ответ на комментарий пользователя
Людям не нужны обещания. Людям нужны дела. А у Навального не дела, а делишки. А дела у него только в уголовных судах.
Развернуть
Навальнисты - они псевдоистория. 80% о них просто не знает, 10% знает, потому что они лазят в интернет и смотрят иногда новости в формате 2х фотографий и необходимости читать (а не прослушать за 30 сек), глупости журналиста, он не понимают зачем это было нужно.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 23:11
В ответ на комментарий пользователя
Навальнисты - они псевдоистория. 80% о них просто не знает, 10% знает, потому что они лазят в интернет и смотрят иногда новости в формате 2х фотографий и необходимости читать (а не прослушать за 30 сек), глупости журналиста, он не понимают зачем это было нужно.
Развернуть
Из оставшихся 10% пытаются что-то анализировать в болотной жиже, что им подана.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 23:14
В ответ на комментарий пользователя
Из оставшихся 10% пытаются что-то анализировать в болотной жиже, что им подана.
Развернуть
Вопрос зачем? Ну, кто-то и в кофейной гуще пытается изыскать свое будущее.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 23:26
В ответ на комментарий пользователя
Людям не нужны обещания. Людям нужны дела. А у Навального не дела, а делишки. А дела у него только в уголовных судах.
Развернуть
Иногда еще люди ходят по канатной дорожке от небоскреба до небоскреба. Если бы они хотели сделать только для себя, сделали бы это от одной скалы для другой. Но им нужна публика. Признание, аплодисменты.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 23:30
В ответ на комментарий пользователя
Иногда еще люди ходят по канатной дорожке от небоскреба до небоскреба. Если бы они хотели сделать только для себя, сделали бы это от одной скалы для другой. Но им нужна публика. Признание, аплодисменты.
Развернуть
Хочется покривляться.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 23:49
Навальный - тот же Ельцин, только помоложе и трезвый. повторения 90-х совсем не хочется, и к такому кандидату как Навальный совсем доверия нет
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 00:00
В ответ на комментарий пользователя
Навальный - тот же Ельцин, только помоложе и трезвый. повторения 90-х совсем не хочется, и к такому кандидату как Навальный совсем доверия нет
Развернуть
Да многие из них, поморозив свои зады, вернуться в теплые постельки. Это не парашютный прыжок в один конец.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 00:24
Чего им надо? Участие в сериале "Друзья", больше нигде не нужны их "таланты"?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЗнать еще один язык — полезно
Голосов: 190
Голосовать
Голосов: 174
Голосовать
Голосов: 34
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru