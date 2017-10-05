В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального

Казанские сторонники Алексея Навального устроили сегодня "Забастовку избирателей". Акции протеста проходят во многих городах страны - в столице РТ собралось около тысячи человек. Причина: оппозиционного политика не допустили на выборы президента России.

Участники акции собрались на площадке по улице Васильченко - возле завода по сортировке мусора. Там установили сцену и звуковое оборудование. В руках у участников – флаги России и различные плакаты.

– Я думаю Исполкому Казани должно быть стыдно. У нас будет прямая трансляция и люди, которые будут смотреть ее, увидят этот жуткий индустриальный пейзаж вместо красивой Казани, – цитирует координатора штаба Навального в Татарстане Эльвиру Дмитриеву "Казанский репортер".