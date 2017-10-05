В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба

1 февраля во всем мире отмечается один из самых молодых праздников - День хиджаба. Он отмечается с 2013 года, когда мусульманка из Бангладеша призвала женщин любых рас и вероисповеданий на один день облачаться в хиджаб, чтобы изменить свое отношение к нему. В этом году к празднику присоединятся в Бугульме.

Как сообщает "Бугульминская газета", идея пришла представительницам местного женского мусульманского клуба "Нурия".

В этот день всем пришедшим в клуб прочитают проповедь о хиджабе, а затем предложат принять участие в викторине. В программу также войдут мастер-классы по повязыванию платка и приготовлению блюд татарской национальной кухни.