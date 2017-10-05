Наверх
В воскресенье в Казани закроется новогодний городок на Кремлевской набережной
18:23, 28.01.20185
Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и "снежный протест" у стен Кремля
19:38, 28.01.201815
В Казани водитель-наркоман "угрожал" полицейским Атлантидой и требовал вызвать агентов
17:57, 28.01.201817
В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального
16:39, 28.01.201869
Пазл ProKazan.ru: собери вертолет от Казанского Вертолетного Завода
В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба
14:31, 28.01.201871
Реклама
Руководитель команды "Камаз-Мастер": "Путин следит за нами..."
14:16, 28.01.201813
В Казани водители автобусов рискуют жизнями пассажиров, высаживая их в запрещенных местах
11:53, 28.01.201817
Казанец решил отомстить обидчику, но, видимо по ошибке, поджег машину его жены
11:03, 28.01.201822
Россия проведет собственный турнир для спортсменов, не допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане
09:46, 28.01.201844
В международном аэропорту "Казань" построят новый терминал из-за большого пассажиропотока
08:24, 28.01.201814
Сегодня в Казани ожидается метель и похолодание до 15 градусов мороза
08:09, 28.01.20182
Владимир Путин в Казани перепутал Москву с Петербургом
17:10, 27.01.201890
На берегу Казанки в центре города обнаружили нелегальную свалку снега
15:56, 27.01.201841
В Татарстане 155 километров дорог сделают «безопасными и качественными»
15:17, 27.01.201824
МЧС: 27-28 января в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер
14:45, 27.01.20183
Новое место: жареный цыпленок, стейки и паста по себестоимости в ресторане «Цех»
14:30, 27.01.201842
В Татарстане посевная кампания будет проблемной из-за недостатка финансов
13:50, 27.01.201841
На трассе в Татарстане чуть не замерзли 30 человек
13:06, 27.01.201817
В Нижнекамске информатор по делу убийцы лыжницы отдал награду в 1 миллион мужу погибшей
12:22, 27.01.201834
В РТ возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выброшенного из окна при пожаре
11:40, 27.01.20189
В центре Казани отлетевшее от грузовика колесо разбило ехавшую за ним легковушку
10:52, 27.01.201820
Жильцов Мергасовского дома в Казани не выселят до весны
10:14, 27.01.201832
Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина отпустили под домашний арест
09:32, 27.01.2018120
Казанца осудят за попытку продать 2300 литров контрафактного алкоголя
09:02, 27.01.20187
Сегодня в Казани ожидается до 14 градусов мороза
06:40, 27.01.20181
В Казани родители назвали своих детей Велизар и Аким
18:49, 26.01.201833
В Казани сторонники Навального проведут митинг в поддержку «забастовки избирателей»
18:25, 26.01.2018105
В Татарстане снизилась рождаемость
17:54, 26.01.201831
В Челнах возбудили уголовное дело на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду
17:14, 26.01.201812
В Казани организатора ячейки «Хизб-ут Тахрир» посадили на 17 лет
16:59, 26.01.201834
Завтра в Казани будет без осадков и 14 градусов мороза
16:55, 26.01.20181
В РТ вручат 1 млн рублей за информацию, которая помогла найти вероятного убийцу лыжницы
16:35, 26.01.201822
"Это путь к нетрадиционным ценностям!": американский журналист рассказал об эчпочмаке
15:44, 26.01.20189
В Татарстане издали новый учебник татарского языка
15:12, 26.01.201830
В Казани наказали гвардейцев, скрутивших водителя после спора о парковке у отеля
15:10, 26.01.201831
В Татарстане возбудили дело из-за застройки в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:09, 26.01.201829
СМИ: экс-глава «Татфондбанка» Мусин признал свою вину
14:19, 26.01.201841
Казанский цирк будет показывать прогноз погоды
13:51, 26.01.201830
Кандидат в президенты из Казани собрала 100 тыс подписей, чтобы участвовать в выборах
12:41, 26.01.201835
СМИ: Минниханов позвонил главе Башкирии, чтобы узнать настроение Путина
12:28, 26.01.201837
В Казани в скандальном ЖК «МЧС» сдали еще 94 квартиры
12:15, 26.01.201812
В Казани научат, как обращаться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей
12:08, 26.01.201815
В Казани поймали мужчину, продававшего гражданство и работу в силовых органах
11:45, 26.01.201815
В этом году в Казани отремонтируют 36 улиц за 1,6 млрд рублей
11:45, 26.01.201813
В Альметьевске пропала школьница
11:30, 26.01.201812
После визита Путина Казанский авиационный завод может увеличить штат на 2 тыс человек
11:23, 26.01.201834
Гражданский Ту-160, анонсированный Путиным, может стать штучным бизнес-джетом для шейхов
10:59, 26.01.201833
Под Казанью главу исполкома наказали за отсутствие похоронной службы
10:49, 26.01.201810
С фельдшера "скорой" потребовали деньги за мотоцикл, который он разбил, торопясь на вызов
10:44, 26.01.201827
Водители скорой помощи Казани пожаловались, что обслуживают машины за свой счет
10:33, 26.01.201826
Тренер зеленодольского лыжника, едущего на Олимпиаду в Пхенчхан: "Мы надеемся на медаль!"
10:03, 26.01.201818
Под Казанью Mercedes насмерть сбил девушку
09:59, 26.01.201835
Президент FINA сегодня откроет бассейн в Дербышках‍
09:34, 26.01.20188
Правительство Татарстана предложило расширить Казань за счет Пестречинского района‍
09:04, 26.01.201828
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
09:00, 26.01.20189
В Казани нашли девочку, которую искала прабабушка
08:53, 26.01.201818
На Олимпийские игры в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов
08:40, 26.01.201819
Правительство раскритиковало закон о запрете снимать последние деньги со счетов должников
08:31, 26.01.201815
Сегодня в Казани ожидается снег
06:17, 26.01.20181
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба

В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба
16+
Фото: wikipedia.org

1 февраля во всем мире отмечается один из самых молодых праздников - День хиджаба. Он отмечается с 2013 года, когда мусульманка из Бангладеша призвала женщин любых рас и вероисповеданий на один день облачаться в хиджаб, чтобы изменить свое отношение к нему. В этом году к празднику присоединятся в Бугульме.

Как сообщает "Бугульминская газета", идея пришла представительницам местного женского мусульманского клуба "Нурия".

В этот день всем пришедшим в клуб прочитают проповедь о хиджабе, а затем предложат принять участие в викторине. В программу также войдут мастер-классы по повязыванию платка и приготовлению блюд татарской национальной кухни.

Рамиль Бикмуллин, 28.01.2018, 14:31
Тэги: Необычное в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Ян28 января 2018, 14:39
День ку ака
3
22
Согласны с автором?
Ян28 января 2018, 14:40
День ку ака
5
9
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 14:40
Ну и зачем нам это? Что хотите этим показать полезного, для нашего светского общества? Дружбу народов, что ли? Наши абики и дяуатики не понимают, зачем это насаждать.с таким упорством. У нас не Азия. Мы в России, в её сердце, можно.сказать.
Лучший комментарий
10
104
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 14:44
Маразм крепчал.
6
75
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 14:46
А что там с забастовкой избирателей в Казани? Что пресса ''местная '' молчит? Приказ.с ''сверху'' у нас всё спокойненько и 80 % избирателей сидят и с нетерпением ждут 18 марта ? :-D
5
32
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 14:53
Средневековье наступает
6
58
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, не забудь проголосовать за Грудинина. И абикам с бабайками передай. Он всех вытащит из жопы:-D
Развернуть
Хотя, редиске это на пользу. :-P
1
8
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:04
Хорошо. Я в знак солидарности облачусь в хиджаб. Но тогда нужен день кокошника. И мне интересно, поддержат ли этот праздник мусульманки. Все будет справедливо и уважительно друг к другу. В день хиджаба все надевают хиджаб. В день кокошника все надевают кокошники. И будет мир во всем мире.
2
55
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Манштейн28 января 2018, 15:05
Предлагаю дурочкам из этой секты устроитьп ресональный праздник сразу на следующий день "День шариата" - когда за раздвигание рогатки вне брака освященного ее камнямилюбой встречный побить может. А еще чтоб в Магнит или Пятерку без хахаля или отца не могла высунуться, иначе тоже камни. А фигли нет? Как говориться - любишь хиджаб на морде в 21 веке носить, люби и камнями получать за неподобающее бабе поведение согласно Корану.
4
61
Согласны с автором?
Манштейн28 января 2018, 15:09
А то что-то слишком до хрена дур вижу, которые хиджаб нацепили, но в автобусе без мужика едут. Какой-то очень удобно избирательный ислам получается и позерство. НА хиджабы мне, честно, пофик, пусть их менты опчаще тормозят,вдруг там преступница скрывается, но плс не суйтесь в мой бассейн в шерстяных купальниках и не визжите на отсутствие халяльного меню в тех кафе, где я обедаю.
4
65
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Хорошо. Я в знак солидарности облачусь в хиджаб. Но тогда нужен день кокошника. И мне интересно, поддержат ли этот праздник мусульманки. Все будет справедливо и уважительно друг к другу. В день хиджаба все надевают хиджаб. В день кокошника все надевают кокошники. И будет мир во всем мире.
Развернуть
Да,чтобы не забывали что такое кокошник.А то будут думать ,что он для кокошек.
1
17
Согласны с автором?
Редиска28 января 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Хотя, редиске это на пользу. :-P
Развернуть
За меня не волнуйтесь, я вообще далеко. Ооооочень. Мне не грозит:-P
3
4
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:17
День хукджа ба?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:18
Чурок на крстёр.
6
12
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
да ну28 января 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
А то что-то слишком до хрена дур вижу, которые хиджаб нацепили, но в автобусе без мужика едут. Какой-то очень удобно избирательный ислам получается и позерство. НА хиджабы мне, честно, пофик, пусть их менты опчаще тормозят,вдруг там преступница скрывается, но плс не суйтесь в мой бассейн в шерстяных купальниках и не визжите на отсутствие халяльного меню в тех кафе, где я обедаю.
Развернуть
верно
это все показуха, глупая показуха
выпячивание своей будто бы религиозности, и национальности
2
38
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:28
Верните родной калфак!
1
45
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
Ваши познания Шариата, конечно, умиляют. Но если бы молчали, то сошли бы за умного. Вам даже уже Грудинин не поможет:-(
Развернуть
Вот и пишите там далеко, а не здесь, уважаемый
3
16
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:35
Что за бред?
2
21
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Вот и пишите там далеко, а не здесь, уважаемый
Развернуть
Кто-то вам мешает его носить? Кстати, вы реально не понимаете разницы между религиозным и национальным?
3
6
Согласны с автором?
Редиска28 января 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Вот и пишите там далеко, а не здесь, уважаемый
Развернуть
С чего это вдруг? Россия моя родина. А там , где я сейчас, лишь вынужденно по необходимости.
5
4
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Верните родной калфак!
Развернуть
Кто-то вам мешает его носить? Кстати, вы реально не понимаете разницы между религиозным и национальным?
5
8
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:43
День хиджаба, день левого носка день правого носка, день трусов, можно придумать ещё много чего, лишь бы праздник был
2
29
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:49
У всех свои хиджабы.
4
4
Согласны с автором?
Ага28 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
За меня не волнуйтесь, я вообще далеко. Ооооочень. Мне не грозит:-P
Развернуть
Правильнее писать - "я глубоко".
0
5
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Всего лишь кусок ткани, а столько эмоций....негативных. Вот если бы вас призывали ходить голыми.... Русские женщины тоже покрывали голову. Хиджаб - это платок. Какая вам разница кто в платке ходит, кто свои три волосинки по ветру развевает?
Развернуть
Потом на пляже в жару, в хиджабе.и в черном костюме плавать будут. Потом всем обрезание. Потом дальше. Все вокруг начнут кричать Алла я в бар и вот он, ужасный конец. ''Шах бух тахир'' ''А ну-ка нусра '' или как их там еще и все с поясами шизоидов и самодельные беспилотники какашки с неба разбрасывают.Вы этого хотите. Своё надо, национальное,ближеткотрое к сердцу поддерживать. А не 1000 и одну ночь.
1
30
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
Правильнее писать - "я глубоко".
Развернуть
А вас что задело? Не нравится Грудинин- не голосуйте:-P
8
4
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Всего лишь кусок ткани, а столько эмоций....негативных. Вот если бы вас призывали ходить голыми.... Русские женщины тоже покрывали голову. Хиджаб - это платок. Какая вам разница кто в платке ходит, кто свои три волосинки по ветру развевает?
Развернуть
Кусок ткани это носовой платок, в кармане светского и аккуратного человека.
0
16
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:00
Как связаны между собой блюда татарской национальной кухни и чуждый татарам хиджаб? Хотим день татарского калфака!
1
25
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
С чего это вдруг? Россия моя родина. А там , где я сейчас, лишь вынужденно по необходимости.
Развернуть
''Редиска '' это плохой человек. На зоне значит ты. :-D
0
8
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
Ага. И день самодельного беспилотника.:-D
1
7
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Ага. И день самодельного беспилотника.:-D
Развернуть
А ты под одеяло спрячься, с фонарикам, за своего сойдешь.
5
2
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:15
Это же не татарская одежда!
0
22
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Ну и зачем нам это? Что хотите этим показать полезного, для нашего светского общества? Дружбу народов, что ли? Наши абики и дяуатики не понимают, зачем это насаждать.с таким упорством. У нас не Азия. Мы в России, в её сердце, можно.сказать.
Развернуть
УДАРИМ ГЕЙ ПАРАДОМ ПО ЭТИМ ВАШИМ ДЕНЬ ХИДЖАБА
7
17
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
УДАРИМ ГЕЙ ПАРАДОМ ПО ЭТИМ ВАШИМ ДЕНЬ ХИДЖАБА
Развернуть
Мы в России,своим парадом в Европе будете ударять.
3
7
Согласны с автором?
Манштейн28 января 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Всего лишь кусок ткани, а столько эмоций....негативных. Вот если бы вас призывали ходить голыми.... Русские женщины тоже покрывали голову. Хиджаб - это платок. Какая вам разница кто в платке ходит, кто свои три волосинки по ветру развевает?
Развернуть
У меня нет вопросов, но заачем вы детей укутуываете? 18 лет исполнится, ребенок сам решит какой тряпкой ему вместо портянок ноги мотать,и какой - голову. И не надо тут про зиму или традиции, татарки рожденные в СССР по пальцам считаны, кто моду эту перенял новую, позерствует как раз-таки молодежь. Еще хорошо было бы проверить, а в традиционных ли мечетях она этого нахваталась, или в ваххабитских, открытых на гранты саудитов, в Чечне такой раскол был до войны.
2
27
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
У меня нет вопросов, но заачем вы детей укутуываете? 18 лет исполнится, ребенок сам решит какой тряпкой ему вместо портянок ноги мотать,и какой - голову. И не надо тут про зиму или традиции, татарки рожденные в СССР по пальцам считаны, кто моду эту перенял новую, позерствует как раз-таки молодежь. Еще хорошо было бы проверить, а в традиционных ли мечетях она этого нахваталась, или в ваххабитских, открытых на гранты саудитов, в Чечне такой раскол был до войны.
Развернуть
Я лично никого не укутываю. Но отвечу: с того же, что христиане крестят своих детей. Каждая семья воспитывает детей в своих традициях и религии, если религиозны. Тогда детям не надо объяснять и про вред алкоголя, наркотиков- будет й8 , сами решат. Вы же понимаете, родители делают это из благих побуждений. Про ваххабитов и прочих- без комментариев, выйдет много, долго и все равно не поймете. Да и вполитику лезть не хочу.
12
5
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Как связаны между собой блюда татарской национальной кухни и чуждый татарам хиджаб? Хотим день татарского калфака!
Развернуть
Чуждый говорите?
12
5
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:43
Ну и где на картинке хиджаб? Это обычная шаль.
1
28
Согласны с автором?
Слушатель28 января 2018, 16:46
Вместо науки и ячения, развивают мракобесие. И при чем здесь ислам? Разве в Татарстане принято носить хиджаб? Зачем равняться на отсталые дикие страны?
1
30
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Ну и где на картинке хиджаб? Это обычная шаль.
Развернуть
Просвещайтесь. Хиджаб - арабское слово, означает платок. Шаль, платок по сути одно и то же. Кстати, национальная одежда арабов ни черная паранжа и не платки как вы наверняка думаете. В каждой арабской стране своя. Так же как у турков. Там и вышивка и шаровары и монеты. И присутствуют разные цвета. Фотки сами гуглите. И еще в помощь книга К Фукса " Казанские татары..." .
11
4
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 16:53
.....будут ровняться на свои аулы
2
6
Согласны с автором?
Димас люблю пивас28 января 2018, 17:01
Не знаю как вы, а я буду день хиджаба отмечать! Закутаюсь в него и буду пить за это!
4
8
Согласны с автором?
Горожанинм28 января 2018, 17:03
Права чтоб реализовывались, молюсь. Мухаметзянов икрам
3
2
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:12
Платок платку рознь... одно дело красивые шали и платки, а другое- эти черные вороны,закутавшиеся по самое немогу!
0
14
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
А то что-то слишком до хрена дур вижу, которые хиджаб нацепили, но в автобусе без мужика едут. Какой-то очень удобно избирательный ислам получается и позерство. НА хиджабы мне, честно, пофик, пусть их менты опчаще тормозят,вдруг там преступница скрывается, но плс не суйтесь в мой бассейн в шерстяных купальниках и не визжите на отсутствие халяльного меню в тех кафе, где я обедаю.
Развернуть
Тебе картавому какое дело? Тоже в кафе совсем не кошерное кушаешь и субботу не блюдешь, раз жрёшь в не кошерным кафе
12
3
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:13
Хиджаб с арабского языка переводится как покрывало, то есть то, что скрывает женское тело. В соответствии с ханафитским мазхабом минимальный хиджаб должен покрывать все тело, кроме овала лица и кистей рук.
2
10
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:17
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:19
каждого обыскать на наличие бомбы！
1
9
Согласны с автором?
Ага28 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
А вас что задело? Не нравится Грудинин- не голосуйте:-P
Развернуть
Какая связь между грудининым и тем, что вы "глубоко"? Проблемы с логикой?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 17:34
в Татарии никогда не не носили арабские хиджабы... все это напоминает целенаправленную исламизацию... и местами экстремизм.
1
22
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Какая связь между грудининым и тем, что вы "глубоко"? Проблемы с логикой?
Развернуть
Проблем у меня нет. Проблемы у обиженок. Только вот не знала, что еще и следят за мной. Спасибо за оказанную честь:-P. Мой айпи в рамочке повесили? В золотой, надеюсь?;-)
2
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
в Татарии никогда не не носили арабские хиджабы... все это напоминает целенаправленную исламизацию... и местами экстремизм.
Развернуть
К Фукс Казанские татары. Читаем, просвещаемся.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Просвещайтесь. Хиджаб - арабское слово, означает платок. Шаль, платок по сути одно и то же. Кстати, национальная одежда арабов ни черная паранжа и не платки как вы наверняка думаете. В каждой арабской стране своя. Так же как у турков. Там и вышивка и шаровары и монеты. И присутствуют разные цвета. Фотки сами гуглите. И еще в помощь книга К Фукса " Казанские татары..." .
Развернуть
Ты тут давай, одежду бедуинов не проталкивай , Юдашкин понимаешли .:-D
0
8
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 января 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю как вы, а я буду день хиджаба отмечать! Закутаюсь в него и буду пить за это!
Развернуть
Укутайся в саван и ползи на кладб ....в пивоман.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Не нравится хиджаб не одевай кто кого заставляет без вас есть кому носить хиджаб мусульманок очень много чем вы без божники
Развернуть
Было бы не плохо, если бы еще и образованию такой почёт был... Ошибка на ошибке ведь.
1
7
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:00
Такой взрыв. И не скучно на чепушанском сайте комментить чепушанские новости, которые даже в масштабах Бугульмы, наверно, мало кто заметил, и даже не знал?
3
1
Согласны с автором?
Манштейн28 января 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Тебе картавому какое дело? Тоже в кафе совсем не кошерное кушаешь и субботу не блюдешь, раз жрёшь в не кошерным кафе
Развернуть
Да я вообще атеист, но заходить в бассейн, в котором барахтается корова в трикотаже с ног до головы мне из санитарных чисто побуждений впадлу. И да, пару раз свидетелем был в одном любимом моем кафе, когда или по 30 минут мозг официанту полоскают "а это точно халяль???" или требуют в грубой форме убрать свинину из жареного мясного ассорти и приготовить им отдельно (надо понимать сколько маринуется мясо и сколько жарится).
1
9
Согласны с автором?
Манштейн28 января 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Не нравится хиджаб не одевай кто кого заставляет без вас есть кому носить хиджаб мусульманок очень много чем вы без божники
Развернуть
Под хиджабом удобно прятать преступное мурло, а под бесформенной одеждой пояс шахида. Недаром в светской Европе все эти штуки запрещены. Молчу про Израиль. У нас как бы тоже волна терактов исламистов в последние 2 года резко пошла в рост.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
Да я вообще атеист, но заходить в бассейн, в котором барахтается корова в трикотаже с ног до головы мне из санитарных чисто побуждений впадлу. И да, пару раз свидетелем был в одном любимом моем кафе, когда или по 30 минут мозг официанту полоскают "а это точно халяль???" или требуют в грубой форме убрать свинину из жареного мясного ассорти и приготовить им отдельно (надо понимать сколько маринуется мясо и сколько жарится).
Развернуть
Да, ладно атеист прямо ты. Так и поверили тебе. А, что с коровами в трикотаже не хочешь барахтаться в бассейне, можешь с кобылами без ничего. Видимо зоофил
5
2
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:08
Фукса вспомнили! Вспомните еще как татары не на машинах, а на лошадях в то время ездили!
1
4
Согласны с автором?
горожанин28 января 2018, 22:33
А я другого Фукса. Клаус Фукс физик- ядерщик, который передал Советам секреты американской ядерной бомбы.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 22:56
В ответ на комментарий пользователя
Фукса вспомнили! Вспомните еще как татары не на машинах, а на лошадях в то время ездили!
Развернуть
Самого тебя в те времена не было. А судя по тому что у тебя болит, кто на чем ездил, где-то там во времени, которого нет, ты ездишь на помойке, и на большее умом своим не достоин, прими это, как факт.
2
0
Согласны с автором?
Гилюса28 января 2018, 23:06
В ответ на комментарий пользователя
Самого тебя в те времена не было. А судя по тому что у тебя болит, кто на чем ездил, где-то там во времени, которого нет, ты ездишь на помойке, и на большее умом своим не достоин, прими это, как факт.
Развернуть
Ыактически ты дебил и имбицил, врач уже за тобой едет на скорой психической помощи, пусть мамашка твоя трусики и маечки, хиджаб мужской сложит в пакетик.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 января 2018, 23:09
ребят хватит тут религии обсуждать, сегодня видел тоже мусульманина в раифе , а что если , - жена: можно.
А вы тут все кого можно обсираетэ , многие , как вы за щеки и обсераете , думайте о религии по другому как к свету
0
0
Согласны с автором?
ага29 января 2018, 00:02
В ответ на комментарий пользователя
Проблем у меня нет. Проблемы у обиженок. Только вот не знала, что еще и следят за мной. Спасибо за оказанную честь:-P. Мой айпи в рамочке повесили? В золотой, надеюсь?;-)
Развернуть
Мадам, да у вас паранойя, к тому же.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЗнать еще один язык — полезно
Голосов: 190
Голосовать
Голосов: 174
Голосовать
Голосов: 34
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru