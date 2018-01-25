В Челнах возбудили уголовное дело на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело (ст.286 УК РФ «Превышение служебных полномочий») на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в 2008-2015 гг неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района, превысив полномочия, передали участок с тремя водными объектами на территории Малошильнинского сельского поселения площадью 20 га относящийся к землям водного фонда набережночелнинской фирме.

- После этого они разделили участок на два, поставили на новый кадастровый учет как единый массив, переведя в категорию земель промышленности и не отразив в акте водные объекты. А затем, осознавая, что территория является федеральной собственностью, снова разделили на три участка с новыми кадастровыми номерами и передали в аренду, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках уголовного дела были проведены обыски у бывшего главы исполкома Тукаевского района. Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Балтаси возбудили уголовное дело по факту застройки земельного участка, расположенного в зоне сибиреязвенного скотомогильника.