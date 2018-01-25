В Казани в скандальном ЖК «МЧС» сдали еще 94 квартиры

В Казани в проблемном ЖК «МЧС» сдали еще 94 квартиры. Качество проделанной работы оценил и мэр Казани Ильсур Метшин, передает kzn.ru.

По словам градоначальника, в скором времени в этом доме работы будут завершены, при этом ведется системная работа по другим объектам жилого комплекса.

- У нас есть понимание, в какой сложной ситуации вы оказались. Не везде хватает ресурсов, нашей мощи, - отметил мэр. - Очередные 94 квартиры сдали. Остается в этом доме только один угловой подъезд на 72 квартиры.

Метшин также сообщил, что решен вопрос с овещением. Помимо этого, весной будет сделан ямочный ремонт дороги.