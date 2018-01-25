Водители скорой помощи Казани пожаловались, что обслуживают машины за свой счет

Водители казанской станции скорой медицинской помощи (ССМП) заявили, что обслуживают служебный транспорт за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Так, водители рассказали, что покупают за свои деньги запчасти, моторное масло, покрышки для служебных автомобилей и оплачивают ежегодный техосмотр.

- Все необходимое для своих автомобилей они покупают в конкретных местах, которые советует руководство, для подтверждения чего они практически всегда отдают им чеки и накладные на товар. При этом водителям не компенсируют эти расходы, - говорится в сообщении.

Водителям «скорой» также не оплачивают время простоя в случае поломки машины. Кроме того, они пожаловались на то, что они оформлены, как водители санитарного транспорта с зарплатой ниже, чем водителей скорой помощи, составляющей 18-20 тыс рублей.

Портал ProKazan.ru отправил запрос в Минздрав РТ с просьбой прокомментировать данную ситуацию.