В Татарстане возбудили дело на главу района

Также стала известна причина обысков в администрации Балтасинского района

В Татарстане на главу Балтасинского района 56-летнего Рамиля Нутфуллина возбудили уголовное дело, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Несколько дней назад в здании администрации Балтасинского района проходили обыски с участием сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

- Предварительно, Рамиль Нутфуллин и неустановленные лица из числа сотрудников администрации района превысили полномочия, благодаря чему глава района получил в аренду земельный участок в Балтасях, который находится в зоне сибиреязвенного скотомогильника. В дальнейшем было выдано разрешение на строительство на этом участке, - сообщили PoKazan.ru.

Возбуждено дело по статье "Превышение должностных полномочий". Мера пресечения в отношении Нутфуллина пока не избрана.

Кстати



Рамиль Нутфуллин родился в деревне С. Сардыган Балтасинского района ТАССР. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности “ученый-агроном” (1983 г.).



В 1978 г. — работник хозяйства им. “Социалистик Татарстан” Балтасинского района ТАССР.

В 1983 г. — агроном-семеновод колхоза им. “Социалистик Татарстан” Балтасинского района ТАССР.

В 1983 — 1985 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1985 — 1996 гг. — начальник цеха по кормопроизводству колхоза “Татарстан” Балтасинского района РТ.

В 1996 — 2004 гг. — председатель СХПК “Татарстан” Балтасинского района РТ.

В 2004 — 2012 гг. — председатель ООО “СХП “Татарстан” Балтасинского района РТ.

С ноября 2012 г. — глава муниципального образования “Балтасинский муниципальный район” РТ.