Путин в КФУ провел встречу с Миннихановым

Президент России Владимир Путин провел в КФУ встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

В ходе встречи Миннихнов презентовал Путину ряд инвестиционных планов.

Перед этим президент России провел в КФУ телемост с федеральными вузами, на котором он предложил вузам давать студентам больше информации о будущих работодателях.

ProKazan.ru также продолжает вести прямую онлайн-трансляцию, показывая, чем занимается Путин в Казани.