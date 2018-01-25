Полиция Казани начала искать девочку, которая ушла из дома и пропала

В Казани полиция начала искать 15-летнюю Алену Шакирову, которая накануне ушла из дома и пропала, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- В полицию обратилась прабабушка девочки, по ее словам, школьница примерно в 18 часов ушла из дома по улице Ломжинская, после чего перестала выходить на связь, а телефон у нее оказался отключен, - сообщили ProKazan.ru.

Приметы: рост девочки - 160 см, худощавого телосложения, она была одета в красную куртку и синие джинсы.

Людей, знающих где девочка, просят обратиться в правоохранительные органы.