Появилось видео визита Владимира Путина в больницу к Шаймиеву

Они обсудили строящуюся духовную академию в Болгаре

Появилось видео визита президента России Владимира Путина в больницу к первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, запись опубликовал "Первый канал".

Путин с Шаймиевым обсудили строящуюся духовную академию в Болгаре, а также развитие исламского образования в целом по России. Путин также пожелал Шаймиеву здоровья.

Напомним, 22 января Шаймиев не смог приехать на панихиду его личного фотографа Михаила Козловского в Дом актера.

Сейчас портал ProKazan.ru в режиме реального времени рассказывает о визите президента России в столицу Татарстана.