Путин в Казани заявил, что власти продолжат поддержу исламского образования

Глава государства прилетел в Казань накануне поздно вечером

Накануне вечером президент России Владимир Путин встретился в Казани с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

Так, в ходе встречи глава государства отметил, что поддержка исламского образования в России через крупные государственные вузы будет продолжена. Путин также подчеркнул важность духовного мусульманского образования среди молодежи.

- Но с этими идеями, даже деструктивными, можно бороться только одним способом — с помощью других идей. Таких, которые продвигают и воспитывают в людях в духовной академии, которая создана здесь, - сказал Путин.

Кроме того, Путин добавил, что традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, — очень важная часть российского многонационального народа, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Казань 24 января поздно вечером. В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня президент России посетит Казанский авиационный завод, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия. Затем Владимир Путин примет участие во Всероссийском студенческом форуме «Вместе вперед» в «Татнефть Арене» и посетит КФУ.