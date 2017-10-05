Исследование: в Татарстане Ильдары чаще попадают в ДТП, чем Мараты

В Татарстане мужчины с именем Ильдар чаще всего попадают в ДТП. Такие данные приводят специалисты страховой компании «Согласие», которые составили топ-10 имен клиентов, которые чаще остальных попадали в ДТП в 2017 году.

Рейтинг мужских имен возглавили водители с именем Ильдар. В прошлом году в 29 процентах аварий по Татарстану фигурировали именно водители Ильдары. Участниками 25 процентов ДТП были Мараты, а на третьем месте в Татарстане оказались Алексеи – они стали участниками 22 процентов дорожных происшествий. Далее оказались клиенты с именем Андрей, Дмитрий Александр, Владимир, Сергей и Евгений.

Среди женщин чаще всего в аварию в Татарстане попадают Юлии — 29 процентов. На втором месте Татьяны, затем Елены. А реже всего попадают в ДТП женщины с именем Марина, всего 12 процентов.

Также специалисты отмечают, что чаще всего аварии происходят по средам и пятницам.