Татфондбанк намерен взыскать с ПСО «Казань» 642 млн рублей

Татфондбанк в лице конкурсного управляющего агенства по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд РТ к ПСО «Казань». Об этом говорится в картотеке дел.

Сумма исковых требований — 642 млн рублей. Третьим лицом по делу привлечено ООО «Грит плюс» — одна из компаний, по долгам которых произошел вывод залогов.

Напомним, с 8 декабря 2016 года в банке фактически началась «паника вкладчиков» и массовое закрытие счетов, а 13 декабря ТФБ официально заявил о приостановке расчетов.

Татфондбанк лишился лицензии 3 марта этого года, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.